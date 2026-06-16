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Михаил Мишустин прилетит в Узбекистан
Михаил Мишустин прилетит в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Российский премьер встретится с руководством республики и примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме
2026-06-16T09:43+0500
2026-06-16T09:43+0500
2026-06-16T10:21+0500
россия
премьер-министр
михаил мишустин
визит
узбекистан
инвестиционный форум
ташкент
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня, 16 июня прилетит в Узбекистан с двухдневным визитом, сообщает Правительство России. Российский премьер обсудит с руководством республики актуальные вопросы сотрудничества между РФ и Узбекистаном в таких сферах, как:Особое внимание стороны уделят продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.Кроме того, Мишустин примет участие в работе V Ташкентского международного инвестиционного форума, который состоится в столице Узбекистана 16–18 июня. Ожидают, что участие в нем примут более 8 тыс. человек из 99 стран.Предыдущий визит Мишустина в Узбекистан состоялся в сентябре 2024-го, когда премьер-министр России посетил Ташкент с официальной миссией.
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россия, премьер-министр, михаил мишустин, визит, узбекистан, инвестиционный форум, ташкент
россия, премьер-министр, михаил мишустин, визит, узбекистан, инвестиционный форум, ташкент
Михаил Мишустин прилетит в Узбекистан
09:43 16.06.2026 (обновлено: 10:21 16.06.2026)
Российский премьер встретится с руководством республики и примет участие в Ташкентском международном инвестиционном форуме.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сегодня, 16 июня прилетит в Узбекистан с двухдневным визитом, сообщает
Правительство России.
"Шестнадцатого-семнадцатого июня председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Ташкент", — говорится в сообщении.
Российский премьер обсудит с руководством республики актуальные вопросы сотрудничества между РФ и Узбекистаном в таких сферах, как:
культура и гуманитарные связи.
Особое внимание стороны уделят продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях.
Кроме того, Мишустин примет участие в работе V Ташкентского международного инвестиционного форума, который состоится в столице Узбекистана 16–18 июня. Ожидают, что участие в нем примут более 8 тыс. человек из 99 стран.
Предыдущий визит Мишустина в Узбекистан состоялся в сентябре 2024-го, когда премьер-министр России посетил Ташкент с официальной миссией.