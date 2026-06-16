https://uz.sputniknews.ru/20260616/pochemu-nekotorye-dezodoranty-ispolzovat-letom-opasno-58362497.html

Почему некоторые дезодоранты использовать летом опасно — ответ врача

Почему некоторые дезодоранты использовать летом опасно — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Постоянное использование дезодорантов в виде стиков в жару может привести к неприятным для организма последствиям

2026-06-16T22:02+0500

2026-06-16T22:02+0500

2026-06-16T22:02+0500

это интересно

мнение эксперта

лето

косметика

опасность

здоровье

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58362328_0:419:1233:1113_1920x0_80_0_0_1c39add605f69cd60e4a674cf03a8d4b.jpg

Потоотделение — естественный процесс терморегуляции организма, основной способ, с помощью которого тело регулирует свою температуру. Однако постоянное использование дезодорантов в жару может привести к неприятным для здоровья последствиям, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, врача-дерматолога Юлию Галлямову.Специалист отметила, что дезодоранты содержат оксид цинка, который блокирует потовые железы.Летом лучше использовать дезодоранты в виде спрея. А частота нанесения косметического средства зависит от планов человека, добавила врач."Если вы утром выходите на работу, то, естественно, будете использовать дезодорант. Соответственно, если вы вечером куда-то выходите, то используете средство в вечернее время суток. Это не зависит от физиологии или потоотделения, это зависит от физической нагрузки и температуры за окном", — заключила Юлия Галлямова.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, лето, косметика, опасность, здоровье