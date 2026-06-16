https://uz.sputniknews.ru/20260616/pochemu-nekotorye-dezodoranty-ispolzovat-letom-opasno-58362497.html
Почему некоторые дезодоранты использовать летом опасно — ответ врача
Почему некоторые дезодоранты использовать летом опасно — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Постоянное использование дезодорантов в виде стиков в жару может привести к неприятным для организма последствиям
2026-06-16T22:02+0500
2026-06-16T22:02+0500
2026-06-16T22:02+0500
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мнение эксперта
лето
косметика
опасность
здоровье
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Потоотделение — естественный процесс терморегуляции организма, основной способ, с помощью которого тело регулирует свою температуру. Однако постоянное использование дезодорантов в жару может привести к неприятным для здоровья последствиям, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, врача-дерматолога Юлию Галлямову.Специалист отметила, что дезодоранты содержат оксид цинка, который блокирует потовые железы.Летом лучше использовать дезодоранты в виде спрея. А частота нанесения косметического средства зависит от планов человека, добавила врач."Если вы утром выходите на работу, то, естественно, будете использовать дезодорант. Соответственно, если вы вечером куда-то выходите, то используете средство в вечернее время суток. Это не зависит от физиологии или потоотделения, это зависит от физической нагрузки и температуры за окном", — заключила Юлия Галлямова.
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мнение эксперта, лето, косметика, опасность, здоровье
мнение эксперта, лето, косметика, опасность, здоровье
Почему некоторые дезодоранты использовать летом опасно — ответ врача
Постоянное использование дезодорантов в виде стиков в жару может привести к неприятным для организма последствиям.
Потоотделение — естественный процесс терморегуляции организма, основной способ, с помощью которого тело регулирует свою температуру. Однако постоянное использование дезодорантов в жару может привести к неприятным для здоровья последствиям, сообщает радио Sputnik
со ссылкой на доктора медицинских наук, профессора, врача-дерматолога Юлию Галлямову.
Специалист отметила, что дезодоранты содержат оксид цинка, который блокирует потовые железы.
"Летом не нужно использовать плотные дезодоранты в виде стиков, потому что они создают пленку, которая в последствии может образовывать гранулему. А ее можно вскрывать только хирургическим путем. Это особенно часто бывает у сильно потеющих мужчин, занимающихся физическим трудом или спортом", — пояснила она.
Летом лучше использовать дезодоранты в виде спрея. А частота нанесения косметического средства зависит от планов человека, добавила врач.
"Если вы утром выходите на работу, то, естественно, будете использовать дезодорант. Соответственно, если вы вечером куда-то выходите, то используете средство в вечернее время суток. Это не зависит от физиологии или потоотделения, это зависит от физической нагрузки и температуры за окном", — заключила Юлия Галлямова.