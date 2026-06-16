https://uz.sputniknews.ru/20260616/proekt-90-dney-mejdu-muzeyami-v-tashkente-pokazyvayut-unikalnye-artefakty-i-texnologii-58355592.html

Проект "90 дней между музеями": в Ташкенте показывают уникальные артефакты и технологии

Проект "90 дней между музеями": в Ташкенте показывают уникальные артефакты и технологии

Sputnik Узбекистан

В Государственном музее истории Узбекистана реализуют проект "90 дней между музеями". Для детей, молодежи и всех любителей истории организуют экскурсии по обновленной экспозиции, посвященной многовековой истории страны

2026-06-16T18:45+0500

2026-06-16T18:45+0500

2026-06-16T18:45+0500

государственный музей истории узбекистана

музей

фото

фотолента

ташкент

история

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Проект "90 дней между музеями" стартовал по всей стране в преддверии 35-летия Независимости Республики Узбекистан. В течение трех месяцев его участниками станут около 150 тыс. человек. Одной из первых площадок проекта стал Государственный музей истории Узбекистана, где гостей знакомят с уникальными экспонатами, отражающими развитие государственности, науки, культуры и духовного наследия народа.Основанный 12 июля 1876 года как музей Ташкента, Государственный музей истории Узбекистана является одним из крупнейших научно-культурных центров страны. Сегодня в его фондах хранится более 350 тыс. уникальных экспонатов, рассказывающих об истории человеческой цивилизации на территории современного Узбекистана от древнейших времен до наших дней.После масштабной реконструкции музей предлагает посетителям современную экспозицию, созданную с использованием мультимедийных технологий, элементов искусственного интеллекта и новейших научных исследований. Особое внимание уделено истории древних государств, эпохам Первого и Второго Ренессанса, а также достижениям независимого Узбекистана. Среди наиболее ценных экспонатов музея представлены находки из грота Сельунгур, уникальный амулет с изображением двух змей из Ферганской долины, бронзовые изделия эпохи Сапаллитепа, коллекции древних монет Великого шелкового пути, а также редкие образцы народного искусства и этнографии.Подробнее об экспозиции музея — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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государственный музей истории узбекистана, музей, фото, фотолента, ташкент, история, фото