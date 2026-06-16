https://uz.sputniknews.ru/20260616/tashkent-vystavka-deti-voyny-58365099.html

В Ташкенте пройдет выставка Народного художника РУз Анвара Мамаджанова "Дети войны"

В Ташкенте пройдет выставка Народного художника РУз Анвара Мамаджанова "Дети войны"

Sputnik Узбекистан

Экспозиция включает графические работы, посвященные началу Великой Отечественной войны. Выставка является частью ежегодной акции "Завещано помнить!". Ее организует Академия художеств Узбекистана при поддержке Посольства Российской Федерации

2026-06-16T10:29+0500

2026-06-16T10:29+0500

2026-06-16T11:03+0500

культура

искусство

выставка

рисунки

великая отечественная война

дети

узбекистан

новый ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. В Ташкентском Доме фотографии с 19 по 28 июня пройдет персональная выставка Народного художника Узбекистана, академика Академии художеств РУз, автора Государственного герба республики Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященная началу Великой Отечественной войны.В годы войны Узбекская ССР приняла свыше 1,5 млн эвакуированных, из которых более 250 тыс. составляли дети. Республика стала для них вторым домом.Судьба детей военного времени не оставила равнодушным не только целую плеяду художников-фронтовиков, но и тех, кто узнавал об ужасах тех лет от отцов и дедов.Для автора работ это — личная история. Отец Анвара Мамаджанова — Алимжон ака — прошел всю войну рядовым, юный художник рос на рассказах о героях и подвигах, о жертвах войны.На выставке среди других работ художника впервые будет представлен новый цикл рисунков "Оставшиеся в детстве". Это портреты повзрослевших в один день детей, чьи глаза наполнены страхом, непониманием, ожиданием неизбежного. Это дань памяти самым слабым и хрупким — малышам и подросткам, пострадавшим от зверств гитлеровцев.В течение нескольких лет автор обращался к архивам, собирал сведения о детях погибших, переживших плен, лагеря, голод и убийства близких.Рисунки, выполненные карандашом и тушью, отличаются филигранным мастерством, тончайшей детализацией, сложной штриховкой и уникальным владением линией.Выставка является частью ежегодной акции "Завещано помнить!". Ее организует Академия художеств Узбекистана при поддержке посольства Российской Федерации.

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культура, искусство, выставка, рисунки, великая отечественная война, дети, узбекистан, новый ташкент