https://uz.sputniknews.ru/20260616/top-5-stran-po-kolichestvu-sovmestnyx-predpriyatiy-v-uzbekistane-58377903.html

Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане — инфографика

Топ-5 стран по количеству совместных предприятий в Узбекистане — инфографика

Sputnik Узбекистан

По состоянию на 1 июня 2026 года общее число действующих в республике предприятий и организаций составляет 586,2 тыс., из них 19 921 — предприятия с иностранными инвестициями

2026-06-16T17:05+0500

2026-06-16T17:05+0500

2026-06-16T17:05+0500

инфографика

узбекистан

предприятия

статистика

совместное предприятие

инвестиции

россия

китай

турция

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По данным Национального комитета Узбекистана по статистике, на 1 июня 2026-го в республике действуют 19 921 предприятие с иностранными инвестициями.Из них 4 500 — совместные предприятия, 15 421 — иностранные компании.Их деятельность охватывает сферы торговли, промышленности, строительства, информации и связи, услуг по проживанию и питанию, транспортировки и хранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, здравоохранения, социального обслуживания и другие.Количество действующих предприятий с иностранными инвестициями по состоянию на 1 июня 2026 года возросло на 3 515 единиц (на 21,4%) по сравнению с соответствующим периодом 2025-го за счет увеличения числа предприятий в сферах торговли, промышленности и строительства.В разрезе регионов наибольшая доля действующих предприятий с иностранными инвестициями приходится на Ташкент, а среди областей — на Ташкентскую, Самаркандскую и Ферганскую области.Основная часть совместных предприятий приходится на Россию. На 1 июня их количество составило 917 (909 месяцем ранее). Далее следуют Китай и Турция.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, узбекистан, предприятия, статистика, совместное предприятие, инвестиции, россия, китай, турция, инфографика