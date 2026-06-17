https://uz.sputniknews.ru/20260617/eek-izmenila-poryadok-zapolneniya-deklaratsii-na-tovary-elektronnoy-torgovli-v-eaes-58395127.html

ЕЭК изменила порядок заполнения декларации на товары электронной торговли в ЕАЭС

ЕЭК изменила порядок заполнения декларации на товары электронной торговли в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Цель — минимизировать запрос документов и сведений со стороны таможенных органов, сроки совершения таможенных операций и, соответственно, время на доставку товаров конечному получателю

2026-06-17T09:30+0500

2026-06-17T09:30+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. ЕЭК изменила порядок заполнения декларации на товары электронной торговли в ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.Кроме того, изменения регулируют порядок указания в декларации на товары электронной торговли сведений о стране происхождения товаров, применении тарифных преференций и исчислении таможенных сборов в целом по декларации.Декларацию на товары электронной торговли будут применять с момента вступления в силу изменений в ТК ЕАЭС как для товаров, приобретенных физическими лицами напрямую на электронных торговых площадках, так и товаров, реализуемых физическим лицам со складов уже на территории Союза.Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли подписали 25 декабря 2023-го на Высшем Евразийском экономическом совете. Форма и порядок заполнения декларации на товары электронной торговли утверждены решением коллегии 17 декабря 2024 года, напомнили в ЕЭК.

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