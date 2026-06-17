https://uz.sputniknews.ru/20260617/eek-izmenila-poryadok-zapolneniya-deklaratsii-na-tovary-elektronnoy-torgovli-v-eaes-58395127.html
ЕЭК изменила порядок заполнения декларации на товары электронной торговли в ЕАЭС
ЕЭК изменила порядок заполнения декларации на товары электронной торговли в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Цель — минимизировать запрос документов и сведений со стороны таможенных органов, сроки совершения таможенных операций и, соответственно, время на доставку товаров конечному получателю
2026-06-17T09:30+0500
2026-06-17T09:30+0500
2026-06-17T09:54+0500
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. ЕЭК изменила порядок заполнения декларации на товары электронной торговли в ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.Кроме того, изменения регулируют порядок указания в декларации на товары электронной торговли сведений о стране происхождения товаров, применении тарифных преференций и исчислении таможенных сборов в целом по декларации.Декларацию на товары электронной торговли будут применять с момента вступления в силу изменений в ТК ЕАЭС как для товаров, приобретенных физическими лицами напрямую на электронных торговых площадках, так и товаров, реализуемых физическим лицам со складов уже на территории Союза.Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли подписали 25 декабря 2023-го на Высшем Евразийском экономическом совете. Форма и порядок заполнения декларации на товары электронной торговли утверждены решением коллегии 17 декабря 2024 года, напомнили в ЕЭК.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, товары, электронная торговля, декларация, еэк
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, товары, электронная торговля, декларация, еэк
ЕЭК изменила порядок заполнения декларации на товары электронной торговли в ЕАЭС
09:30 17.06.2026 (обновлено: 09:54 17.06.2026)
Цель — минимизировать запрос документов и сведений со стороны таможенных органов, сроки совершения таможенных операций и, соответственно, время на доставку товаров конечному получателю.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
ЕЭК изменила порядок заполнения декларации на товары электронной торговли в ЕАЭС, сообщает
пресс-служба комиссии.
“Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Порядок заполнения декларации на товары электронной торговли. В частности, при перемещении транспортных средств, мобильных телефонов и планшетов с функцией мобильной связи предусмотрено указание сведений, необходимых для их идентификации и взимания таможенных платежей”, — говорится в сообщении.
Кроме того, изменения регулируют порядок указания в декларации на товары электронной торговли сведений о стране происхождения товаров, применении тарифных преференций и исчислении таможенных сборов в целом по декларации.
"Заявление таких сведений минимизирует запрос документов и сведений со стороны таможенных органов, сроки совершения таможенных операций и, соответственно, время на доставку товаров конечному получателю", — пояснил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев.
Декларацию на товары электронной торговли будут применять с момента вступления в силу изменений в ТК ЕАЭС как для товаров, приобретенных физическими лицами напрямую на электронных торговых площадках, так и товаров, реализуемых физическим лицам со складов уже на территории Союза.
Протокол о внесении изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли подписали 25 декабря 2023-го на Высшем Евразийском экономическом совете. Форма и порядок заполнения декларации на товары электронной торговли утверждены решением коллегии 17 декабря 2024 года, напомнили в ЕЭК.