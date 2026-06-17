https://uz.sputniknews.ru/20260617/evraziya-kinofest-uzbekskiy-rejisser-snyal-film-s-sergeem-bezrukovym-58413924.html

"Евразия-Кинофест": узбекский режиссер снял фильм с Сергеем Безруковым

"Евразия-Кинофест": узбекский режиссер снял фильм с Сергеем Безруковым

Sputnik Узбекистан

На фестивале "Евразия Кинофест" режиссер Саид Туляганов представил фильм "Мастерская" и рассказал корреспонденту Sputnik о работе с Сергеем Безруковым, а также совместных кинопроектах Узбекистана и России

2026-06-17T18:40+0500

2026-06-17T18:40+0500

2026-06-17T18:40+0500

видео

эксклюзив

культура

искусство

кино

узбекистан

режиссер

евразия

кинофестиваль

фильм

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Автор проекта "Мастерская" — узбекистанский режиссер Саид Туляганов, чьи картины "Холодная гонка" и "Дети Донбасса" уже успели собрать международные награды. В этот раз режиссер привез на фестиваль в Сочи историю о природе актерского ремесла.Главным героем фильма стал народный артист России, художественный руководитель МХАТ им. Горького Сергей Безруков. Съемки проходили непосредственно в его вгиковской мастерской. Как признается Туляганов, договориться с Безруковым удалось буквально за пару минут. Переговоры, по его словам, были максимально позитивными, а к съемочному процессу интернациональная команда, состоящая из кинематографистов Узбекистана, России и Сербии, приступила в тот же день. Более того, Безруков категорически отказался от гонорара.В кадре Безруков рассуждает о грани между ремеслом и искусством, объясняя, почему актеру жизненно необходимо уметь примерять на себя чужие судьбы, ведь "быть самим собой везде — это просто скучно".Идея создать такой проект родилась из желания Туляганова привлечь молодежь театральным и киноискусством, ведь в Узбекистане киноиндустрия и театральная сфера развиты пока скромнее, чем в России. Режиссер подчеркивает, что именно благодаря подобным документальным фильмам можно донести идею до общества. Культурный мост между странами строится активно, но главная точка роста, по мнению Туляганова, кроется в создании совместных проектов. Правда, здесь кинематографисты до сих пор натыкаются на барьеры бюрократии.Режиссер также поделился своими творческими планами. Атмосфера "Евразии" настолько вдохновила Туляганова, что его следующим проектом станет большой документальный сериал о закулисье кинофестивалей, где реальная жизнь будет смешиваться со звездными интервью.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан

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