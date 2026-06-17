Фабио Каннаваро: Мы выйдем на поле, чтобы показать свой потенциал
11:59 17.06.2026 (обновлено: 12:56 17.06.2026)
© UFAГлавный тренер сборной Узбекистана по футболу принял участие в пресс-конференции перед матчем национальной против Колумбии
© UFA
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Главный тренер сборной Узбекистана по футболу принял участие в пресс-конференции перед дебютным матчем национальной команды на чемпионате мира против Колумбии.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Мы выйдем на поле, чтобы показать свой потенциал, заявил главный тренер сборной Узбекистана по футболу в ходе пресс-конференции перед дебютным матчем национальной команды на чемпионате мира против Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба АФУ.
Он отметил, что сборная Узбекистана впервые выступит на ЧМ, и все футболисты готовы к предстоящей встрече.
"Для нас это первый чемпионат мира. Завтра все наши болельщики будут смотреть за нами, все футболисты готовы к предстоящей игре”, — сказал он.
© UFAГлавный тренер сборной Узбекистана по футболу принял участие в пресс-конференции перед матчем национальной против Колумбии
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу принял участие в пресс-конференции перед матчем национальной против Колумбии
© UFA
По мнению итальянского тренера, одним из ключевых защитников сборной Узбекистана является Хусанов.
“Хусанов, конечно, один из наших важных защитников. У него есть возможность выйти на еще более высокий уровень. Уже сейчас он показывает футбол высокого класса”, — отметил Каннаваро.
Он также рассказал о подготовке к ЧМ.
“Мы здесь, чтобы показать свои лучшие качества, менталитет узбеков. Когда я работал с командой, я старался делиться своим опытом. Потому что я тоже впервые дебютировал на чемпионате мира и передаю свой опыт”, — поделился итальянский специалист.
Он высказал свое мнение о соперниках о соперниках сборной Узбекистана по группе К.
"Такие команды, как Колумбия и Португалия, показывают футбол высокого уровня. В их составах есть сильные игроки. Против них нужно действовать осторожно. Но в Колумбии есть не только Хамес, у них много футболистов хорошего уровня. Мы проанализировали Колумбию. Эта команда играет до конца. Мы тоже выйдем на поле и постараемся показать свои возможности", — сообщил Каннаваро.
Он отметил историческое значение стадиона, на котором сборная Узбекистана проведет свой первый матч на чемпионате мира.
"Я уже бывал на этом стадионе. Здесь Марадона забивал свои самые яркие голы. Мы рады, что проведем свой первый матч на чемпионате мира именно на таком историческом стадионе", — сказал главный тренер сборной Узбекистана.
Итальянский специалист уверен, что Узбекистан ждут очень интересные и напряженные матчи.
"Нас ждут очень интересные и интенсивные матчи. Наши соперники — команды высокого уровня. Мы впервые участвуем в этом турнире, поэтому должны получать удовольствие от каждого матча и набираться опыта", — заключил Каннаваро.
© UFAГлавный тренер сборной Узбекистана по футболу принял участие в пресс-конференции перед матчем национальной против Колумбии
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу принял участие в пресс-конференции перед матчем национальной против Колумбии
© UFA
По итогам встречи, в которой также участвовал капитан команды Эльдор Шомуродов, стало известно, что футболисты сборной Узбекистана сыграют против Колумбии в полностью белой форме. Вратарь национальной команды выйдет на поле в оранжевом комплекте.
Матч Узбекистан – Колумбия состоится 18 июня на стадионе Mexico City. Начало встречи — в 07.00 по ташкентскому времени.