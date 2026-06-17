https://uz.sputniknews.ru/20260617/fabio-kannavaro-my-vyydem-na-pole-chtoby-pokazat-svoy-potentsial-58402207.html

Фабио Каннаваро: Мы выйдем на поле, чтобы показать свой потенциал

Фабио Каннаваро: Мы выйдем на поле, чтобы показать свой потенциал

Sputnik Узбекистан

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу принял участие в пресс-конференции перед дебютным матчем национальной команды на чемпионате мира против Колумбии

2026-06-17T11:59+0500

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фабио каннаваро

пресс-конференция

сборная узбекистана

футбол

чемпионат мира

матч

колумбия

спорт

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Мы выйдем на поле, чтобы показать свой потенциал, заявил главный тренер сборной Узбекистана по футболу в ходе пресс-конференции перед дебютным матчем национальной команды на чемпионате мира против Колумбии. Об этом сообщает пресс-служба АФУ.Он отметил, что сборная Узбекистана впервые выступит на ЧМ, и все футболисты готовы к предстоящей встрече.По мнению итальянского тренера, одним из ключевых защитников сборной Узбекистана является Хусанов.“Хусанов, конечно, один из наших важных защитников. У него есть возможность выйти на еще более высокий уровень. Уже сейчас он показывает футбол высокого класса”, — отметил Каннаваро.Он также рассказал о подготовке к ЧМ.Он высказал свое мнение о соперниках о соперниках сборной Узбекистана по группе К.Он отметил историческое значение стадиона, на котором сборная Узбекистана проведет свой первый матч на чемпионате мира.Итальянский специалист уверен, что Узбекистан ждут очень интересные и напряженные матчи.По итогам встречи, в которой также участвовал капитан команды Эльдор Шомуродов, стало известно, что футболисты сборной Узбекистана сыграют против Колумбии в полностью белой форме. Вратарь национальной команды выйдет на поле в оранжевом комплекте.Матч Узбекистан – Колумбия состоится 18 июня на стадионе Mexico City. Начало встречи — в 07.00 по ташкентскому времени.

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