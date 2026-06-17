https://uz.sputniknews.ru/20260617/top-5-stran-po-kolichestvu-predpriyatiy-s-inostrannym-uchastiem-v-uzbekistane-58404080.html
Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане
Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
В республике действует 19 921 предприятие с участием иностранных инвестиций. По их числу лидирует Китай
2026-06-17T13:05+0500
2026-06-17T13:05+0500
2026-06-17T13:05+0500
инфографика
предприятия
узбекистан
статистика
иностранные инвесторы
китай
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По данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, на первое июня 2026-го число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций в Узбекистане составило 19 921.Из них 4 500 — совместные предприятия, 15 421 — иностранные компании. Этот показатель увеличился на 21,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основная их часть по-прежнему приходится на Китай — 5 821 предприятие, что составляет 29,2 % от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике. На 1 июня 2025-го число китайских компаний в РУз составляло 4 068.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, предприятия, узбекистан, статистика, иностранные инвесторы, китай, инфографика
инфографика, предприятия, узбекистан, статистика, иностранные инвесторы, китай, инфографика
Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане
В республике действует 19 921 предприятие с участием иностранных инвестиций. По их числу лидирует Китай.
По данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, на первое июня 2026-го число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций в Узбекистане составило 19 921.
Из них 4 500 — совместные предприятия, 15 421 — иностранные компании. Этот показатель увеличился на 21,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Основная их часть по-прежнему приходится на Китай — 5 821 предприятие, что составляет 29,2 % от общего числа действующих предприятий с иностранными инвестициями в республике. На 1 июня 2025-го число китайских компаний в РУз составляло 4 068.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.