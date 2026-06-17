Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк Узбекистана
Подписаться
Золотые и серебряные монеты весом 31,1 грамма, изготовленные ограниченным тиражом, поступят в продажу с 18 июня, в день первой игры на чемпионате с командой Колумбии, в 690 филиалах коммерческих банков республики.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана отчеканил специальные памятные монеты в связи с первым в истории участием национальной сборной по футболу в чемпионате мира 2026 года, сообщает пресс-служба регулятора.
Золотые и серебряные монеты весом 31,1 грамма, изготовленные ограниченным тиражом, — 100 золотых и 1000 серебряных монет — поступят в продажу с 18 июня, в день первой игры на чемпионате с командой Колумбии, в 690 филиалах коммерческих банков республики.
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк Узбекистана
На аверсе монет изображены логотип Ассоциации футбола Узбекистана, "классический" футбольный мяч и надпись Tarixiy Zafar. O’zbekiston futbol Jahon Chempionatida 2026 ("Историческая победа. Футбол Узбекистана на чемпионате мира — 2026"). Вокруг размещена надпись "O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki", в нижней части — номинал "100 000 so‘m".
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк Узбекистана
Главный элемент реверса — силуэт волка — символ национальной сборной "Белые волки". Он объединяет силуэты 26 игроков, символизирующие единство и совместный труд всей команды.
В дизайне монет также использованы орнаменты с формы национальной сборной. Эти узоры копируют орнаменты на стенах древних памятников, отражают историю и богатую культуру страны. Такое художественное решение объединяет в единую композицию футбол, национальную гордость и наследие предков.
Для памятных монет также разработали специальную коробку. Ее зеленый цвет и линии в оформлении напоминают футбольное поле.
© Центральный банк УзбекистанаЦентробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026
© Центральный банк Узбекистана
Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K встретится с командами Колумбии, Португалии и ДР Конго.