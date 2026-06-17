https://uz.sputniknews.ru/20260617/tsentrobank-vypustit-seriyu-pamyatnyx-monet-v-chest-vyxoda-sbornoy-uzbekistana-na-chm-2026-58395587.html

Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Центробанк выпустит серию памятных монет в честь выхода сборной Узбекистана на ЧМ-2026

Sputnik Узбекистан

Золотые и серебряные монеты весом 31,1 грамма, изготовленные ограниченным тиражом, поступят в продажу с 18 июня, в день первой игры на чемпионате с командой Колумбии, в 690 филиалах коммерческих банков республики

2026-06-17T10:02+0500

2026-06-17T10:02+0500

2026-06-17T10:02+0500

узбекистан

чемпионат мира

футбол

центральный банк республики узбекистан

выпуск

золотые монеты

серебро

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/11/58396147_0:328:555:640_1920x0_80_0_0_d4ed520df4e08c04ff0910508356281b.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Центральный банк Узбекистана отчеканил специальные памятные монеты в связи с первым в истории участием национальной сборной по футболу в чемпионате мира 2026 года, сообщает пресс-служба регулятора.Золотые и серебряные монеты весом 31,1 грамма, изготовленные ограниченным тиражом, — 100 золотых и 1000 серебряных монет — поступят в продажу с 18 июня, в день первой игры на чемпионате с командой Колумбии, в 690 филиалах коммерческих банков республики.На аверсе монет изображены логотип Ассоциации футбола Узбекистана, "классический" футбольный мяч и надпись Tarixiy Zafar. O’zbekiston futbol Jahon Chempionatida 2026 ("Историческая победа. Футбол Узбекистана на чемпионате мира — 2026"). Вокруг размещена надпись "O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki", в нижней части — номинал "100 000 so‘m".Главный элемент реверса — силуэт волка — символ национальной сборной "Белые волки". Он объединяет силуэты 26 игроков, символизирующие единство и совместный труд всей команды.В дизайне монет также использованы орнаменты с формы национальной сборной. Эти узоры копируют орнаменты на стенах древних памятников, отражают историю и богатую культуру страны. Такое художественное решение объединяет в единую композицию футбол, национальную гордость и наследие предков.Для памятных монет также разработали специальную коробку. Ее зеленый цвет и линии в оформлении напоминают футбольное поле.Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Узбекистана, которая впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, в рамках группы K встретится с командами Колумбии, Португалии и ДР Конго.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, чемпионат мира, футбол, центральный банк республики узбекистан, выпуск, золотые монеты, серебро