https://uz.sputniknews.ru/20260617/uzbekistan-gotovitsya-k-zapusku-islamskogo-bankinga-chego-jdut-vlasti-i-investory-58399067.html

Узбекистан готовится к запуску исламского банкинга: чего ждут власти и инвесторы

Узбекистан готовится к запуску исламского банкинга: чего ждут власти и инвесторы

Sputnik Узбекистан

В рамках V Ташкентского международного инвестфорума отметили, что сочетание законодательных реформ, международной экспертизы и интереса инвесторов из стран Персидского залива создает условия для формирования в республике полноценной экосистемы исламского финансирования

2026-06-17T11:09+0500

2026-06-17T11:09+0500

2026-06-17T11:54+0500

узбекистан

исламский банкинг

мнение эксперта

ташкент

инвестиционный форум

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекистан последовательно развивает систему исламского финансирования и уже завершил первый этап реформ, связанный с внедрением исламских продуктов в микрофинансовом секторе. Следующим шагом станет запуск исламского банкинга, а в дальнейшем — создание рынка исламских ценных бумаг (сукук). Об этом говорили участники сессии "Исламские финансы и рынки сукук: направление капитала из стран Персидского залива в развивающиеся экономики" в рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума, сообщает корреспондент Sputnik.По словам заместителя председателя Центрального банка Узбекистана Санжара Носирова, развитие исламского финансирования в стране проходит в три этапа.Первый этап начался с принятия законодательства для небанковских кредитных организаций и внедрения исламских финансовых инструментов в микрофинансовом секторе. Сегодня около 12 микрофинансовых организаций предлагают продукты на основе контрактов мурабаха (финансирование покупки товара с заранее согласованной наценкой), иджара (исламский лизинг), мудараба (партнерство, при котором одна сторона предоставляет капитал, а другая управляет проектом), мушарака (совместное финансирование с разделением прибыли и рисков) и салам (предоплата за товар с поставкой в будущем).По данным ЦБ, в 2025 году 18 микрофинансовых организаций оказали услуги исламского финансирования на сумму около 21 млрд сумов. За первые пять месяцев текущего года этот показатель уже достиг 22 млрд сумов. Наиболее востребованным инструментом остается мурабаха, на которую приходится около 63% всего объема исламского финансирования.Носиров также рассказал об одной из микрофинансовых организаций, которая полностью специализируется на инвестиционных соглашениях на основе мудараба и уже профинансировала более 300 женщин-предпринимателей.Второй этап связан с запуском исламского банкинга. Закон о внедрении исламской банковской деятельности в Узбекистане вступит в силу 29 июня.Закон предусматривает создание двух моделей работы: полноценных исламских банков и исламских окон в действующих коммерческих банках. Также будет внедрена двухуровневая система шариатского управления. На национальном уровне заработает Совет по исламскому финансированию при Центральном банке, а в каждом исламском банке или исламском окне появятся собственные шариатские советы.Для координации реформ Центральный банк создал специализированный проектный офис по исламскому финансированию. В настоящее время регулятор завершает разработку нормативной базы для лицензирования банков и подготовки национальных стандартов исламского финансирования.По его словам, Центральный банк работает с международными экспертами и профильными организациями, включая Исламский банк развития, Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) и Организацию по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых учреждений (AAOIFI).Третий этап реформ предусматривает развитие исламского рынка капитала и выпуск сукук — исламских ценных бумаг, соответствующих нормам шариата. Для этого разрабатывают новый закон о рынке капитала, который будет включать отдельные положения, регулирующие данный инструмент.Управляющий партнер Adwealth Education Алишер Джуманов считает, что страны Персидского залива могут сыграть ключевую роль в развитии исламского банкинга в Узбекистане.Он напомнил об успешном опыте исламских банков из региона в Турции и Пакистане. По его словам, инвесторы из Бахрейна и Кувейта стояли у истоков создания крупнейших исламских банков в этих странах, которые сегодня занимают лидирующие позиции на своих рынках.По словам Джуманова, интерес к Узбекистану уже проявляют исламские финансовые институты из стран Персидского залива, которые изучают возможности выхода на местный рынок."Мы увидим многочисленные инвестиции в акционерный капитал от исламских банков, приходящих из региона ССАГПЗ", — заявил эксперт.Он также дал долгосрочный прогноз развития отрасли.По его мнению, такой сценарий возможен благодаря поддержке регулятора, готовности коммерческих банков запускать исламские окна, развитию финтех-сектора и растущему интересу международных инвесторов.Участники дискуссии отметили, что сочетание законодательных реформ, международной экспертизы и интереса инвесторов из стран Персидского залива создает условия для формирования в Узбекистане полноценной экосистемы исламского финансирования — от банковских услуг до рынка сукук.

узбекистан

ташкент

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан, исламский банкинг, мнение эксперта, ташкент, инвестиционный форум