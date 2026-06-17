https://uz.sputniknews.ru/20260617/uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-sovmestnyy-teatralnyy-proekt-58397358.html

Узбекистан и Россия готовят совместный театральный проект

Узбекистан и Россия готовят совместный театральный проект

Sputnik Узбекистан

Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане и первый замминистра культуры республики также обсудили возможность проведения совместных спектаклей, фестивалей, творческих лабораторий и мастер-классов

2026-06-17T10:44+0500

2026-06-17T10:44+0500

2026-06-17T11:00+0500

россотрудничество в узбекистане

театр

проект

россия

культура

искусство

общество

министерство культуры узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия готовят совместный театральный проект, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в РУз. Речь шла об организационных вопросах, возможных форматах сотрудничества и участии театральных коллективов двух стран.Помимо различных аспектов, связанных с реализацией проекта, стороны обсудили перспективы российско-узбекистанского сотрудничества в сфере театрального искусства, включая проведение совместных постановок, фестивалей, творческих лабораторий и мастер-классов.Говорили также о поддержке молодых артистов и студентов творческих направлений посредством расширения образовательных программ, стажировок и проектов академического обмена, способствующих их профессиональному росту.По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать культурные связи между Россией и Узбекистаном.

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россотрудничество в узбекистане, театр, проект, россия, культура, искусство, общество, министерство культуры узбекистана