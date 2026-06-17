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https://uz.sputniknews.ru/20260617/uzbekistan-i-rossiya-gotovyat-sovmestnyy-teatralnyy-proekt-58397358.html
Узбекистан и Россия готовят совместный театральный проект
Узбекистан и Россия готовят совместный театральный проект
Sputnik Узбекистан
Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане и первый замминистра культуры республики также обсудили возможность проведения совместных спектаклей, фестивалей, творческих лабораторий и мастер-классов
2026-06-17T10:44+0500
2026-06-17T11:00+0500
россотрудничество в узбекистане
театр
проект
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культура
искусство
общество
министерство культуры узбекистана
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия готовят совместный театральный проект, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в РУз. Речь шла об организационных вопросах, возможных форматах сотрудничества и участии театральных коллективов двух стран.Помимо различных аспектов, связанных с реализацией проекта, стороны обсудили перспективы российско-узбекистанского сотрудничества в сфере театрального искусства, включая проведение совместных постановок, фестивалей, творческих лабораторий и мастер-классов.Говорили также о поддержке молодых артистов и студентов творческих направлений посредством расширения образовательных программ, стажировок и проектов академического обмена, способствующих их профессиональному росту.По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать культурные связи между Россией и Узбекистаном.
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россотрудничество в узбекистане, театр, проект, россия, культура, искусство, общество, министерство культуры узбекистана
россотрудничество в узбекистане, театр, проект, россия, культура, искусство, общество, министерство культуры узбекистана

Узбекистан и Россия готовят совместный театральный проект

10:44 17.06.2026 (обновлено: 11:00 17.06.2026)
© Русский дом в ТашкентеИрина Старосельская встретилась с представителями театральной отрасли Узбекистана
Ирина Старосельская встретилась с представителями театральной отрасли Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2026
© Русский дом в Ташкенте
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Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане и первый замминистра культуры республики также обсудили возможность проведения совместных спектаклей, фестивалей, творческих лабораторий и мастер-классов.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия готовят совместный театральный проект, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в РУз.
“Руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская встретилась с представителями театральной отрасли Узбекистана во главе с первым заместителем министра культуры Авазхоном Таджихановым. Основной темой встречи стала подготовка Международного театрального проекта "Сердца четырех", проведение которого запланировано на октябрь этого года”, — говорится в сообщении.
© Русский дом в Ташкенте Ирина Старосельская встретилась с представителями театральной отрасли Узбекистана
Ирина Старосельская встретилась с представителями театральной отрасли Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2026
Ирина Старосельская встретилась с представителями театральной отрасли Узбекистана
© Русский дом в Ташкенте
Речь шла об организационных вопросах, возможных форматах сотрудничества и участии театральных коллективов двух стран.
Помимо различных аспектов, связанных с реализацией проекта, стороны обсудили перспективы российско-узбекистанского сотрудничества в сфере театрального искусства, включая проведение совместных постановок, фестивалей, творческих лабораторий и мастер-классов.
Говорили также о поддержке молодых артистов и студентов творческих направлений посредством расширения образовательных программ, стажировок и проектов академического обмена, способствующих их профессиональному росту.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность развивать культурные связи между Россией и Узбекистаном.
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