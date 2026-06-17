Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
16:13 17.06.2026 (обновлено: 17:06 17.06.2026)
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Он объединит диагностику, лечение, радиохирургию, радиотерапию, радионуклидную терапию, а также производство радиофармпрепаратов.
В рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума представили инвестпроект по созданию первого в Центральной Азии современного Центра ядерной медицины полного цикла.
© Sputnik / Александра ТерехинаУзбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
© Sputnik / Александра Терехина
"На данный момент приобретен земельный участок на территории района Новый Ташкент в составе медицинского кластера, где на шести гектарах в будет возведен Центр ядерной медицины. Мы планируем выйти на площадку уже в 2026 году, начать бетонные и строительно-монтажные работы. Завершить проект планируем к концу 2027 года", — рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан директор Центра ядерной медицины Евгений Каплан.
© Sputnik / Александра ТерехинаДиректор Центра ядерной медицины Евгений Каплан
Директор Центра ядерной медицины Евгений Каплан
© Sputnik / Александра Терехина
Центр ядерной медицины будет специализироваться на лечении онкологических, неврологических, кардиологических, а также социально-значимых заболеваний. Для этого предусмотрена современная диагностика, включающая ПЭТ-КТ-сканер, МРТ, циклотронный комплекс, линейный ускоритель. Центр также оснастят лабораторией радиофармпрепаратов, "гамма-ножом" и "кибер-ножом".
"Гамма-нож предназначен для лечения заболеваний головного мозга и основания черепа. Кибернож — это роботизированная система стереотаксической радиохирургии и радиотерапии, которая может лечить практически любую часть тела, а не только голову", — пояснил Евгений Каплан.
По его словам, часть оборудования уже находится на территории Узбекистана. Так, стереотаксическая система "кибер-нож" для онкологических операций уже получила регистрационное удостоверение и находится на ответственном хранении на складе до строительства и ввода центра в эксплуатацию.
Для проведения максимального количества обследований на базе центра предусмотрено создание патологоанатомической клинико-диагностической лаборатории. Также здесь разместится современное отделение химиотерапии. Пациенты будут проходить обследование в рамках мультидисциплинарного подхода.
"Создание центра ядерной медицины станет важным шагом для развития медицинской отрасли Республики Узбекистан. Это позволит населению получить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи, вырастить национальные кадры, а также привлечь медицинский туризм. Проект предусматривает от 30 до 40 миллионов долларов капитальных вложений. У проекта предусмотрена и вторая стадия — создание центра протонной терапии на том же участке", — отметил Каплан.
© Sputnik / Александра ТерехинаУзбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
© Sputnik / Александра Терехина
В настоящее время Медицинский институт Березина планирует организовать лечение четырех маленьких пациентов из Узбекистана, которым показана протонная терапия, в Санкт-Петербурге за счет средств учредителей Центра ядерной медицины.
"На данный момент мы ведем активные переговоры с Научно-практическом медицинским центром детской онкологии, гематологии и иммунологии, чтобы нам помогли отобрать пациентов для проведения этой процедуры", — сказал Евгений Каплан.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.