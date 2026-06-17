https://uz.sputniknews.ru/20260617/uzbeksko-rossiyskiy-tsentr-yadernoy-meditsiny-planiruyut-otkryt-k-kontsu-2027-goda-58409495.html

Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года

Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года

Sputnik Узбекистан

Он объединит диагностику, лечение, радиохирургию, радиотерапию, радионуклидную терапию, а также производство радиофармпрепаратов

2026-06-17T16:13+0500

2026-06-17T16:13+0500

2026-06-17T17:06+0500

центр

ядерная медицина

ташкент

лечение онкологии

видео

эксклюзив

проект

инвестиционный форум

узбекистан

россия

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В рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума представили инвестпроект по созданию первого в Центральной Азии современного Центра ядерной медицины полного цикла.Центр ядерной медицины будет специализироваться на лечении онкологических, неврологических, кардиологических, а также социально-значимых заболеваний. Для этого предусмотрена современная диагностика, включающая ПЭТ-КТ-сканер, МРТ, циклотронный комплекс, линейный ускоритель. Центр также оснастят лабораторией радиофармпрепаратов, "гамма-ножом" и "кибер-ножом".По его словам, часть оборудования уже находится на территории Узбекистана. Так, стереотаксическая система "кибер-нож" для онкологических операций уже получила регистрационное удостоверение и находится на ответственном хранении на складе до строительства и ввода центра в эксплуатацию.Для проведения максимального количества обследований на базе центра предусмотрено создание патологоанатомической клинико-диагностической лаборатории. Также здесь разместится современное отделение химиотерапии. Пациенты будут проходить обследование в рамках мультидисциплинарного подхода.В настоящее время Медицинский институт Березина планирует организовать лечение четырех маленьких пациентов из Узбекистана, которым показана протонная терапия, в Санкт-Петербурге за счет средств учредителей Центра ядерной медицины."На данный момент мы ведем активные переговоры с Научно-практическом медицинским центром детской онкологии, гематологии и иммунологии, чтобы нам помогли отобрать пациентов для проведения этой процедуры", — сказал Евгений Каплан.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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Sputnik Узбекистан

центр, ядерная медицина, ташкент, лечение онкологии, видео, эксклюзив, проект, инвестиционный форум, узбекистан, россия