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https://uz.sputniknews.ru/20260617/uzbeksko-rossiyskiy-tsentr-yadernoy-meditsiny-planiruyut-otkryt-k-kontsu-2027-goda-58409495.html
Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
Sputnik Узбекистан
Он объединит диагностику, лечение, радиохирургию, радиотерапию, радионуклидную терапию, а также производство радиофармпрепаратов
2026-06-17T16:13+0500
2026-06-17T17:06+0500
центр
ядерная медицина
ташкент
лечение онкологии
видео
эксклюзив
проект
инвестиционный форум
узбекистан
россия
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В рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума представили инвестпроект по созданию первого в Центральной Азии современного Центра ядерной медицины полного цикла.Центр ядерной медицины будет специализироваться на лечении онкологических, неврологических, кардиологических, а также социально-значимых заболеваний. Для этого предусмотрена современная диагностика, включающая ПЭТ-КТ-сканер, МРТ, циклотронный комплекс, линейный ускоритель. Центр также оснастят лабораторией радиофармпрепаратов, "гамма-ножом" и "кибер-ножом".По его словам, часть оборудования уже находится на территории Узбекистана. Так, стереотаксическая система "кибер-нож" для онкологических операций уже получила регистрационное удостоверение и находится на ответственном хранении на складе до строительства и ввода центра в эксплуатацию.Для проведения максимального количества обследований на базе центра предусмотрено создание патологоанатомической клинико-диагностической лаборатории. Также здесь разместится современное отделение химиотерапии. Пациенты будут проходить обследование в рамках мультидисциплинарного подхода.В настоящее время Медицинский институт Березина планирует организовать лечение четырех маленьких пациентов из Узбекистана, которым показана протонная терапия, в Санкт-Петербурге за счет средств учредителей Центра ядерной медицины."На данный момент мы ведем активные переговоры с Научно-практическом медицинским центром детской онкологии, гематологии и иммунологии, чтобы нам помогли отобрать пациентов для проведения этой процедуры", — сказал Евгений Каплан.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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центр, ядерная медицина, ташкент, лечение онкологии, видео, эксклюзив, проект, инвестиционный форум, узбекистан, россия
центр, ядерная медицина, ташкент, лечение онкологии, видео, эксклюзив, проект, инвестиционный форум, узбекистан, россия

Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года

16:13 17.06.2026 (обновлено: 17:06 17.06.2026)
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Эксклюзив
Он объединит диагностику, лечение, радиохирургию, радиотерапию, радионуклидную терапию, а также производство радиофармпрепаратов.
В рамках V Ташкентского международного инвестиционного форума представили инвестпроект по созданию первого в Центральной Азии современного Центра ядерной медицины полного цикла.
© Sputnik / Александра ТерехинаУзбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2026
Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
© Sputnik / Александра Терехина

"На данный момент приобретен земельный участок на территории района Новый Ташкент в составе медицинского кластера, где на шести гектарах в будет возведен Центр ядерной медицины. Мы планируем выйти на площадку уже в 2026 году, начать бетонные и строительно-монтажные работы. Завершить проект планируем к концу 2027 года", — рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан директор Центра ядерной медицины Евгений Каплан.

© Sputnik / Александра ТерехинаДиректор Центра ядерной медицины Евгений Каплан
Директор Центра ядерной медицины Евгений Каплан - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2026
Директор Центра ядерной медицины Евгений Каплан
© Sputnik / Александра Терехина
Центр ядерной медицины будет специализироваться на лечении онкологических, неврологических, кардиологических, а также социально-значимых заболеваний. Для этого предусмотрена современная диагностика, включающая ПЭТ-КТ-сканер, МРТ, циклотронный комплекс, линейный ускоритель. Центр также оснастят лабораторией радиофармпрепаратов, "гамма-ножом" и "кибер-ножом".

"Гамма-нож предназначен для лечения заболеваний головного мозга и основания черепа. Кибернож — это роботизированная система стереотаксической радиохирургии и радиотерапии, которая может лечить практически любую часть тела, а не только голову", — пояснил Евгений Каплан.

По его словам, часть оборудования уже находится на территории Узбекистана. Так, стереотаксическая система "кибер-нож" для онкологических операций уже получила регистрационное удостоверение и находится на ответственном хранении на складе до строительства и ввода центра в эксплуатацию.
Для проведения максимального количества обследований на базе центра предусмотрено создание патологоанатомической клинико-диагностической лаборатории. Также здесь разместится современное отделение химиотерапии. Пациенты будут проходить обследование в рамках мультидисциплинарного подхода.
"Создание центра ядерной медицины станет важным шагом для развития медицинской отрасли Республики Узбекистан. Это позволит населению получить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи, вырастить национальные кадры, а также привлечь медицинский туризм. Проект предусматривает от 30 до 40 миллионов долларов капитальных вложений. У проекта предусмотрена и вторая стадия — создание центра протонной терапии на том же участке", — отметил Каплан.
© Sputnik / Александра ТерехинаУзбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2026
Узбекско-российский Центр ядерной медицины планируют открыть к концу 2027 года
© Sputnik / Александра Терехина
В настоящее время Медицинский институт Березина планирует организовать лечение четырех маленьких пациентов из Узбекистана, которым показана протонная терапия, в Санкт-Петербурге за счет средств учредителей Центра ядерной медицины.
"На данный момент мы ведем активные переговоры с Научно-практическом медицинским центром детской онкологии, гематологии и иммунологии, чтобы нам помогли отобрать пациентов для проведения этой процедуры", — сказал Евгений Каплан.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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