https://uz.sputniknews.ru/20260617/v-eaes-gotovy-kak-mojno-bystree-rassmotret-polnotsennoe-chlenstvo-uzbekistana-v-soyuze-58405605.html
В ЕАЭС готовы как можно быстрее рассмотреть полноценное членство Узбекистана в Союзе
В ЕАЭС готовы как можно быстрее рассмотреть полноценное членство Узбекистана в Союзе
Sputnik Узбекистан
Сейчас республика вместе с Кубой и Ираном имеет статус наблюдателя при организации. Это позволяет участвовать в заседаниях органов Союза, знакомиться с документами и механизмами интеграции, однако не дает права голосовать при принятии решений
2026-06-17T13:55+0500
2026-06-17T13:55+0500
2026-06-17T13:55+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В ЕАЭС готовы как можно быстрее рассмотреть полноценное членство Узбекистана в Союзе, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям". Дипломат находится в Ташкенте в составе российской делегации во главе с председателем Правительства РФ.Он отметил, что для присоединения страны к ЕАЭС должны "созреть" условия. Узбекские коллеги сами взвешивают все "за" и "против", в том числе экономическую целесообразность."Это не автоматический шаг", — подчеркнул дипломат.С декабря 2020-го республика находится в статусе наблюдателя Евразийского экономического союза. Статус наблюдателя позволяет участвовать в заседаниях органов союза, знакомиться с документами и механизмами интеграции, однако не дает права голосовать при принятии решений.Евразийский экономический союз — международное интеграционное объединение государств Евразии, созданное для развития общего экономического пространства. Основная задача Союза заключается в том, чтобы обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.ЕАЭС можно сравнить с единым экономическим рынком, где государства договариваются о единых правилах торговли, таможенного регулирования, технических стандартах и трудовой миграции. Для граждан стран-участниц это означает упрощенный доступ к работе, образованию, медицинским услугам и социальным гарантиям на территории других государств Союза.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс
В ЕАЭС готовы как можно быстрее рассмотреть полноценное членство Узбекистана в Союзе
Сейчас республика вместе с Кубой и Ираном имеет статус наблюдателя при организации. Это позволяет участвовать в заседаниях органов Союза, знакомиться с документами и механизмами интеграции, однако не дает права голосовать при принятии решений.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
В ЕАЭС готовы как можно быстрее рассмотреть полноценное членство Узбекистана в Союзе, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью
"Известиям".
Дипломат находится в Ташкенте в составе российской делегации во главе с председателем Правительства РФ.
“Если Узбекистан направит заявку, конечно, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой, в максимально короткие сроки”, — сказал Панкин.
Он отметил, что для присоединения страны к ЕАЭС должны "созреть" условия. Узбекские коллеги сами взвешивают все "за" и "против", в том числе экономическую целесообразность.
"Это не автоматический шаг", — подчеркнул дипломат.
С декабря 2020-го республика находится в статусе наблюдателя Евразийского экономического союза. Статус наблюдателя позволяет участвовать в заседаниях органов союза, знакомиться с документами и механизмами интеграции, однако не дает права голосовать при принятии решений.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное объединение государств Евразии, созданное для развития общего экономического пространства. Основная задача Союза заключается в том, чтобы обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
ЕАЭС можно сравнить с единым экономическим рынком, где государства договариваются о единых правилах торговли, таможенного регулирования, технических стандартах и трудовой миграции. Для граждан стран-участниц это означает упрощенный доступ к работе, образованию, медицинским услугам и социальным гарантиям на территории других государств Союза.