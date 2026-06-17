https://uz.sputniknews.ru/20260617/v-eaes-gotovy-kak-mojno-bystree-rassmotret-polnotsennoe-chlenstvo-uzbekistana-v-soyuze-58405605.html

В ЕАЭС готовы как можно быстрее рассмотреть полноценное членство Узбекистана в Союзе

В ЕАЭС готовы как можно быстрее рассмотреть полноценное членство Узбекистана в Союзе

Sputnik Узбекистан

Сейчас республика вместе с Кубой и Ираном имеет статус наблюдателя при организации. Это позволяет участвовать в заседаниях органов Союза, знакомиться с документами и механизмами интеграции, однако не дает права голосовать при принятии решений

2026-06-17T13:55+0500

2026-06-17T13:55+0500

2026-06-17T13:55+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В ЕАЭС готовы как можно быстрее рассмотреть полноценное членство Узбекистана в Союзе, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью "Известиям". Дипломат находится в Ташкенте в составе российской делегации во главе с председателем Правительства РФ.Он отметил, что для присоединения страны к ЕАЭС должны "созреть" условия. Узбекские коллеги сами взвешивают все "за" и "против", в том числе экономическую целесообразность."Это не автоматический шаг", — подчеркнул дипломат.С декабря 2020-го республика находится в статусе наблюдателя Евразийского экономического союза. Статус наблюдателя позволяет участвовать в заседаниях органов союза, знакомиться с документами и механизмами интеграции, однако не дает права голосовать при принятии решений.Евразийский экономический союз — международное интеграционное объединение государств Евразии, созданное для развития общего экономического пространства. Основная задача Союза заключается в том, чтобы обеспечить свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.ЕАЭС можно сравнить с единым экономическим рынком, где государства договариваются о единых правилах торговли, таможенного регулирования, технических стандартах и трудовой миграции. Для граждан стран-участниц это означает упрощенный доступ к работе, образованию, медицинским услугам и социальным гарантиям на территории других государств Союза.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс