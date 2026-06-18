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Алексей Скатин: Узбекистан становится перекрестком евразийских транспортных коридоров
Алексей Скатин: Узбекистан становится перекрестком евразийских транспортных коридоров
Sputnik Узбекистан
Зампредседателя Правления Евразийского банка развития выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии" в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума
2026-06-18T18:40+0500
2026-06-18T18:40+0500
еабр
узбекистан
проект
центральная азия
транспортный коридор
инвестиционный форум
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистан становится перекрестком евразийских транспортных коридоров, заявил зампредседателя ЕАБР на V Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.Он выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии".В своем докладе Алексей Скатин подчеркнул роль Узбекистана как центра, где сходятся трансъевразийские транспортные маршруты. По его словам, через территорию страны одновременно проходят три ключевых железнодорожных коридора: Китай – Кыргызстан – Узбекистан (уже строится), Трансафганский маршрут и выделенная высокоскоростная магистраль Ташкент – Самарканд. Кроме того, завершение строительства железной дороги Дарбаза – Мактаарал в Казахстане и создание нового погранперехода интегрирует Узбекистан в Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор), увеличивая взаимную торговлю между странами.Коридор работает только тогда, когда по нему идет грузРазвитие транспортных коридоров, по мысли спикера, невозможно без синхронного развития складской инфраструктуры, сухих портов и контейнерных терминалов. По оценкам ЕАБР, спрос на склады в Узбекистане может вырасти более чем в семь раз. Пока обеспеченность низкая — и это пространство для роста.Инвестиционный потенциал: Обсерватория ЕАБРЕАБР является лидером среди многосторонних банков развития по объему несуверенного финансирования в Центральной Азии. Банк видит свою задачу в том, чтобы раскрыть инвестиционный потенциал вложений и в коридоры, и в узлы — склады, сухие порты, терминалы — в Узбекистане, чтобы придать развитию дополнительный импульс.Информационно-аналитической базой для этого служит Обсерватория транспортных проектов ЕАБР. Она показывает, где уже сосредоточены инвестиции, где есть разрывы и какие проекты могут стать следующими точками роста. В Обсерваторию включено 400 проектов в Евразии с общим объемом инвестиций $340 млрд. На Центральную Азию приходится 114 проектов на $71,8 млрд (21% от всех инвестиций), из которых 30% (около $22 млрд) направляют на железнодорожные участки. Пять из десяти крупнейших проектов региона реализуют в Узбекистане, и три из них — железнодорожные коридоры.По оценкам ЕАБР, к 2030 году объем грузоперевозок в Центральной Азии вырастет в полтора раза — до 95 млн тонн по сравнению с 2024 годом, а контейнерные перевозки — на 67%, до 1,7 млн TEU. Речь идет о прогнозных эффектах от развития транспортных коридоров, включая Евразийский транспортный каркас.Перспективные проекты в УзбекистанеСреди ключевых железнодорожных проектов Алексей Скатин выделил:Для справки: Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР — 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
узбекистан
центральная азия
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еабр, узбекистан, проект, центральная азия, транспортный коридор, инвестиционный форум, ташкент
еабр, узбекистан, проект, центральная азия, транспортный коридор, инвестиционный форум, ташкент

Алексей Скатин: Узбекистан становится перекрестком евразийских транспортных коридоров

18:40 18.06.2026
© Пресс-служба ЕАБРЗаместитель председателя Правления Евразийского банка развития Алексей Скатин
Заместитель председателя Правления Евразийского банка развития Алексей Скатин - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
© Пресс-служба ЕАБР
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Зампредседателя Правления Евразийского банка развития выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии" в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистан становится перекрестком евразийских транспортных коридоров, заявил зампредседателя ЕАБР на V Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.
Он выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии".
В своем докладе Алексей Скатин подчеркнул роль Узбекистана как центра, где сходятся трансъевразийские транспортные маршруты. По его словам, через территорию страны одновременно проходят три ключевых железнодорожных коридора: Китай – Кыргызстан – Узбекистан (уже строится), Трансафганский маршрут и выделенная высокоскоростная магистраль Ташкент – Самарканд. Кроме того, завершение строительства железной дороги Дарбаза – Мактаарал в Казахстане и создание нового погранперехода интегрирует Узбекистан в Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор), увеличивая взаимную торговлю между странами.
© Пресс-служба ЕАБРЗампредседателя Правления ЕАБР Алексей Скатин выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии" в рамках ТМИФ -2026
Зампредседателя Правления ЕАБР Алексей Скатин выступил на панельной сессии Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии в рамках ТМИФ -2026 - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
Зампредседателя Правления ЕАБР Алексей Скатин выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии" в рамках ТМИФ -2026
© Пресс-служба ЕАБР

"Узбекистан из страны без выхода к морю становится перекрестком маршрутов Восток – Запад и Север – Юг. Именно сочетание этих маршрутов делает его точкой пересечения, а не транзитным эпизодом", — отметил Скатин.

Коридор работает только тогда, когда по нему идет груз
Развитие транспортных коридоров, по мысли спикера, невозможно без синхронного развития складской инфраструктуры, сухих портов и контейнерных терминалов. По оценкам ЕАБР, спрос на склады в Узбекистане может вырасти более чем в семь раз. Пока обеспеченность низкая — и это пространство для роста.
"Транспортный коридор работает только тогда, когда по нему идет груз. Поэтому склады, сухие порты и терминалы мы рассматриваем вместе с транспортными маршрутами, а не отдельно. Склады — не приложение к коридорам, а условие, при котором коридоры приносят деньги", — подчеркнул Скатин.
Инвестиционный потенциал: Обсерватория ЕАБР
ЕАБР является лидером среди многосторонних банков развития по объему несуверенного финансирования в Центральной Азии. Банк видит свою задачу в том, чтобы раскрыть инвестиционный потенциал вложений и в коридоры, и в узлы — склады, сухие порты, терминалы — в Узбекистане, чтобы придать развитию дополнительный импульс.
Информационно-аналитической базой для этого служит Обсерватория транспортных проектов ЕАБР. Она показывает, где уже сосредоточены инвестиции, где есть разрывы и какие проекты могут стать следующими точками роста. В Обсерваторию включено 400 проектов в Евразии с общим объемом инвестиций $340 млрд. На Центральную Азию приходится 114 проектов на $71,8 млрд (21% от всех инвестиций), из которых 30% (около $22 млрд) направляют на железнодорожные участки. Пять из десяти крупнейших проектов региона реализуют в Узбекистане, и три из них — железнодорожные коридоры.
По оценкам ЕАБР, к 2030 году объем грузоперевозок в Центральной Азии вырастет в полтора раза — до 95 млн тонн по сравнению с 2024 годом, а контейнерные перевозки — на 67%, до 1,7 млн TEU. Речь идет о прогнозных эффектах от развития транспортных коридоров, включая Евразийский транспортный каркас.
Перспективные проекты в Узбекистане
Среди ключевых железнодорожных проектов Алексей Скатин выделил:
Коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Уже строится. Откроет прямую контейнерную связь с Китаем и маршруты на Туркменистан, Южный Кавказ, Турцию и страны Залива. Объем контейнерных перевозок через Узбекистан вырастет в пять раз — со 100 тыс. до 500 тыс. TEU;
Трансафганский железнодорожный коридор. Обеспечит прямой выход к пакистанским портам, сократив расстояние перевозки грузов из Узбекистана минимум на 1 000 км;
Высокоскоростная магистраль Ташкент – Самарканд. Первый в Центральной Азии проект выделенной ВСМ, который разгрузит существующую линию для грузовых и контейнерных перевозок.
Для справки: Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР — 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
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