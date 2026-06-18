Алексей Скатин: Узбекистан становится перекрестком евразийских транспортных коридоров
© Пресс-служба ЕАБРЗаместитель председателя Правления Евразийского банка развития Алексей Скатин
© Пресс-служба ЕАБР
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Зампредседателя Правления Евразийского банка развития выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии" в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистан становится перекрестком евразийских транспортных коридоров, заявил зампредседателя ЕАБР на V Ташкентском международном инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.
Он выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии".
В своем докладе Алексей Скатин подчеркнул роль Узбекистана как центра, где сходятся трансъевразийские транспортные маршруты. По его словам, через территорию страны одновременно проходят три ключевых железнодорожных коридора: Китай – Кыргызстан – Узбекистан (уже строится), Трансафганский маршрут и выделенная высокоскоростная магистраль Ташкент – Самарканд. Кроме того, завершение строительства железной дороги Дарбаза – Мактаарал в Казахстане и создание нового погранперехода интегрирует Узбекистан в Транскаспийский международный транспортный маршрут (Срединный коридор), увеличивая взаимную торговлю между странами.
© Пресс-служба ЕАБРЗампредседателя Правления ЕАБР Алексей Скатин выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии" в рамках ТМИФ -2026
Зампредседателя Правления ЕАБР Алексей Скатин выступил на панельной сессии "Трансформация железнодорожного сектора и развитие новых логистических коридоров в Центральной Азии" в рамках ТМИФ -2026
© Пресс-служба ЕАБР
"Узбекистан из страны без выхода к морю становится перекрестком маршрутов Восток – Запад и Север – Юг. Именно сочетание этих маршрутов делает его точкой пересечения, а не транзитным эпизодом", — отметил Скатин.
Коридор работает только тогда, когда по нему идет груз
Развитие транспортных коридоров, по мысли спикера, невозможно без синхронного развития складской инфраструктуры, сухих портов и контейнерных терминалов. По оценкам ЕАБР, спрос на склады в Узбекистане может вырасти более чем в семь раз. Пока обеспеченность низкая — и это пространство для роста.
"Транспортный коридор работает только тогда, когда по нему идет груз. Поэтому склады, сухие порты и терминалы мы рассматриваем вместе с транспортными маршрутами, а не отдельно. Склады — не приложение к коридорам, а условие, при котором коридоры приносят деньги", — подчеркнул Скатин.
Инвестиционный потенциал: Обсерватория ЕАБР
ЕАБР является лидером среди многосторонних банков развития по объему несуверенного финансирования в Центральной Азии. Банк видит свою задачу в том, чтобы раскрыть инвестиционный потенциал вложений и в коридоры, и в узлы — склады, сухие порты, терминалы — в Узбекистане, чтобы придать развитию дополнительный импульс.
Информационно-аналитической базой для этого служит Обсерватория транспортных проектов ЕАБР. Она показывает, где уже сосредоточены инвестиции, где есть разрывы и какие проекты могут стать следующими точками роста. В Обсерваторию включено 400 проектов в Евразии с общим объемом инвестиций $340 млрд. На Центральную Азию приходится 114 проектов на $71,8 млрд (21% от всех инвестиций), из которых 30% (около $22 млрд) направляют на железнодорожные участки. Пять из десяти крупнейших проектов региона реализуют в Узбекистане, и три из них — железнодорожные коридоры.
По оценкам ЕАБР, к 2030 году объем грузоперевозок в Центральной Азии вырастет в полтора раза — до 95 млн тонн по сравнению с 2024 годом, а контейнерные перевозки — на 67%, до 1,7 млн TEU. Речь идет о прогнозных эффектах от развития транспортных коридоров, включая Евразийский транспортный каркас.
Перспективные проекты в Узбекистане
Среди ключевых железнодорожных проектов Алексей Скатин выделил:
Коридор Китай – Кыргызстан – Узбекистан. Уже строится. Откроет прямую контейнерную связь с Китаем и маршруты на Туркменистан, Южный Кавказ, Турцию и страны Залива. Объем контейнерных перевозок через Узбекистан вырастет в пять раз — со 100 тыс. до 500 тыс. TEU;
Трансафганский железнодорожный коридор. Обеспечит прямой выход к пакистанским портам, сократив расстояние перевозки грузов из Узбекистана минимум на 1 000 км;
Высокоскоростная магистраль Ташкент – Самарканд. Первый в Центральной Азии проект выделенной ВСМ, который разгрузит существующую линию для грузовых и контейнерных перевозок.
Для справки: Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР — 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".