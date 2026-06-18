https://uz.sputniknews.ru/20260618/chm-po-futbolu-uzbekistan-ustupil-kolumbii-v-debyutnom-matche-58419524.html

ЧМ по футболу: Узбекистан уступил Колумбии в дебютном матче

ЧМ по футболу: Узбекистан уступил Колумбии в дебютном матче

Sputnik Узбекистан

Игра проходила на стадионе "Ацтека" в Мехико и завершилась со счетом 3:1 в пользу южноамериканской сборной

2026-06-18T09:30+0500

2026-06-18T09:30+0500

2026-06-18T09:54+0500

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мексика

поражение

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу начала свое выступление на чемпионате мира с поражения от Колумбии. Игра проходила на стадионе "Ацтека" в Мехико и завершилась со счетом 3:1 в пользу южноамериканской сборной. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия).Счет в матче открыла сборная Колумбии. На 41-й минуте гол в ворота узбекской команды забил защитник Даниэль Муньос Мехия.Первый тайм завершился со счетом 0:1 в пользу южноамериканской команды. После перерыва Узбекистан начал второй тайм с двойной замены: вместо Насруллаева и Урунова на поле вышли Хамдамов и Сайфиев.На 60-й минуте узбекистанцы сравняли счет в матче. Гол головой забил нападающий Аббосбек Файзуллаев.Спустя пять минут гол в ворота национальной команды Узбекистана забил нападающий немецкой "Баварии" Луис Диас. Он вывел колумбийцев вперед со счетом 2:1.Под занавес встречи хавбек Хаминтон Кампас забил третий для сборной Колумбии мяч. Итоговый счет — 3:1.Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.Следующий матч команда Узбекистана проведет против Португалии 23 июня в 22.00 по ташкентскому времени.В другом матче группы K сборные Португалии и ДР Конго сыграли вничью — 1:1. После первого тура лидером группы стала Колумбия с тремя очками. У Португалии и ДР Конго — по одному очку, сборная Узбекистана пока замыкает турнирную таблицу.

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