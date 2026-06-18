https://uz.sputniknews.ru/20260618/chto-pokazali-na-vystavke-v-ramkax-tmif-2026-58438544.html

Что показали на выставке в рамках ТМИФ-2026 — видео

Что показали на выставке в рамках ТМИФ-2026 — видео

Sputnik Узбекистан

Проекты в нефтегазохимической отрасли, машиностроении, электротехнической промышленности, металлургии, производстве стройматериалов, фармацевтике и пищевой промышленности — все это и многое другое в интерактивном формате демонстрировали на выставке в столичном CAEx

2026-06-18T18:08+0500

2026-06-18T18:08+0500

2026-06-18T18:19+0500

ташкент

инвестиционный форум

выставка

промышленность

узбекистан

видео

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В Ташкенте завершился юбилейный V международный инвестиционный форум, который проходил 16–18 июня. На площадке выставочного центра CAEx в эти дни развернулась Вторая национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана.В этом году она отличалась нестандартным интерактивным форматом и продемонстрировала ключевые отрасли экономики через конкретные инвестиционные проекты, технологические решения и направления дальнейшего роста.Гости выставки могли ознакомиться с достигнутыми Узбекистаном успехами и проектами, реализуемыми в нефтегазохимической отрасли, машиностроении, электротехнической промышленности, металлургии, производстве строительных материалов, фармацевтике и пищевой промышленности.Так, министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана представило минерально-сырьевую базу и ресурсы страны. На лайт-панелях можно было увидеть, что республика богата минерально-сырьевыми ресурсами и по наличию запасов золота, меди и урана входит в топ-десятку стран мира.Также на интерактивных стендах можно было ознакомиться с деятельностью таких крупных предприятий Узбекистана, как Навоийский горно-металлургический комбинат и Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Навоиуран, Узметкомбинат, Узбекуголь и другие, понаблюдать за тенденциями роста, которые достигла республика с 2017 года, а также узнать о планах развития отрасли до 2030 года.На стендах, демонстрировавших химическую промышленность Узбекистана, представили перспективные проекты, которые прорабатывают и уже запущены в стране. Это производство минеральных удобрений, бытовой химии, автомобильных и крупногабаритных шин и другие.На совместном стенде авиакомпании Uzbekistan Airways и Boeing в рамках ТМИФ-2026 представили симуляционный аппарат Boeing 787 Dreamliner, и каждый посетитель форума мог почувствовать себя летчиком.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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