https://uz.sputniknews.ru/20260618/chto-pokazali-na-vystavke-v-ramkax-tmif-2026-58438544.html
Что показали на выставке в рамках ТМИФ-2026 — видео
Что показали на выставке в рамках ТМИФ-2026 — видео
Sputnik Узбекистан
Проекты в нефтегазохимической отрасли, машиностроении, электротехнической промышленности, металлургии, производстве стройматериалов, фармацевтике и пищевой промышленности — все это и многое другое в интерактивном формате демонстрировали на выставке в столичном CAEx
2026-06-18T18:08+0500
2026-06-18T18:08+0500
2026-06-18T18:19+0500
ташкент
инвестиционный форум
выставка
промышленность
узбекистан
видео
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В Ташкенте завершился юбилейный V международный инвестиционный форум, который проходил 16–18 июня. На площадке выставочного центра CAEx в эти дни развернулась Вторая национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана.В этом году она отличалась нестандартным интерактивным форматом и продемонстрировала ключевые отрасли экономики через конкретные инвестиционные проекты, технологические решения и направления дальнейшего роста.Гости выставки могли ознакомиться с достигнутыми Узбекистаном успехами и проектами, реализуемыми в нефтегазохимической отрасли, машиностроении, электротехнической промышленности, металлургии, производстве строительных материалов, фармацевтике и пищевой промышленности.Так, министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана представило минерально-сырьевую базу и ресурсы страны. На лайт-панелях можно было увидеть, что республика богата минерально-сырьевыми ресурсами и по наличию запасов золота, меди и урана входит в топ-десятку стран мира.Также на интерактивных стендах можно было ознакомиться с деятельностью таких крупных предприятий Узбекистана, как Навоийский горно-металлургический комбинат и Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Навоиуран, Узметкомбинат, Узбекуголь и другие, понаблюдать за тенденциями роста, которые достигла республика с 2017 года, а также узнать о планах развития отрасли до 2030 года.На стендах, демонстрировавших химическую промышленность Узбекистана, представили перспективные проекты, которые прорабатывают и уже запущены в стране. Это производство минеральных удобрений, бытовой химии, автомобильных и крупногабаритных шин и другие.На совместном стенде авиакомпании Uzbekistan Airways и Boeing в рамках ТМИФ-2026 представили симуляционный аппарат Boeing 787 Dreamliner, и каждый посетитель форума мог почувствовать себя летчиком.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rossiya Segodnya“
ташкент, инвестиционный форум, выставка, промышленность, узбекистан, видео, видео
ташкент, инвестиционный форум, выставка, промышленность, узбекистан, видео, видео
Что показали на выставке в рамках ТМИФ-2026 — видео
18:08 18.06.2026 (обновлено: 18:19 18.06.2026)
Эксклюзив
Проекты в нефтегазохимической отрасли, машиностроении, электротехнической промышленности, металлургии, производстве стройматериалов, фармацевтике и пищевой промышленности — все это и многое другое в интерактивном формате демонстрировали в столичном CAEx.
В Ташкенте завершился юбилейный V международный инвестиционный форум, который проходил 16–18 июня. На площадке выставочного центра CAEx в эти дни развернулась Вторая национальная выставка промышленного и инвестиционного потенциала Узбекистана.
В этом году она отличалась нестандартным интерактивным форматом и продемонстрировала ключевые отрасли экономики через конкретные инвестиционные проекты, технологические решения и направления дальнейшего роста.
Гости выставки могли ознакомиться с достигнутыми Узбекистаном успехами и проектами, реализуемыми в нефтегазохимической отрасли, машиностроении, электротехнической промышленности, металлургии, производстве строительных материалов, фармацевтике и пищевой промышленности.
Так, министерство горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана представило минерально-сырьевую базу и ресурсы страны. На лайт-панелях можно было увидеть, что республика богата минерально-сырьевыми ресурсами и по наличию запасов золота, меди и урана входит в топ-десятку стран мира.
Также на интерактивных стендах можно было ознакомиться с деятельностью таких крупных предприятий Узбекистана, как Навоийский горно-металлургический комбинат и Алмалыкский горно-металлургический комбинат, Навоиуран, Узметкомбинат, Узбекуголь и другие, понаблюдать за тенденциями роста, которые достигла республика с 2017 года, а также узнать о планах развития отрасли до 2030 года.
"На Ташкентском инвестфоруме представили наши проекты. Это наши флагманские месторождения, гидрометаллургические заводы, три технопарка металлов будущего, наш R&D парк, в составе которого есть наноаналитическая лаборатория и несколько центров. Кроме того, представили нашу даунстрим продукцию, производство которой расположено в технопарках в Самаркандской области, вольфрамоориентированный технопарк в Ахангаранском районе Ташобласти и технопарк в городе Чирчике", — рассказал зампредседателя правления АО "Узбекский комбинат технологических металлов" Амир Абидов.
На стендах, демонстрировавших химическую промышленность Узбекистана, представили перспективные проекты, которые прорабатывают и уже запущены в стране. Это производство минеральных удобрений, бытовой химии, автомобильных и крупногабаритных шин и другие.
На совместном стенде авиакомпании Uzbekistan Airways и Boeing в рамках ТМИФ-2026 представили симуляционный аппарат Boeing 787 Dreamliner, и каждый посетитель форума мог почувствовать себя летчиком.
"Вы можете взлететь вместе с самолетом и сесть, как пилоты. Мы рады, что возле нашего стенда очень много народа, и люди, которые вдохновляются авиацией, подходят и спрашивают, что и как", — поделилась пресс-секретарь АО "Uzbekistan Airways" Кизлархон Бегматова.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.