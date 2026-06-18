https://uz.sputniknews.ru/20260618/eagle-partner-2026-nato-rasshiryaetsya-v-armenii-58429199.html

Eagle Partner-2026: НАТО "расширяется" в Армении

Eagle Partner-2026: НАТО "расширяется" в Армении

Sputnik Узбекистан

Номинально международные, а фактически натовские учения Eagle Partner проводятся в Армении под руководством американцев, с прицелом на дестабилизацию Южного Кавказа и России

2026-06-18T14:05+0500

2026-06-18T14:05+0500

2026-06-18T15:23+0500

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В недолгой истории США – множество разрушительных и провальных операций вторжения, и нет примеров бескорыстной военной помощи какой-либо стране постсоветского пространства. Все американские союзники раньше или позже превращаются в заложников агрессивной внешней политики Вашингтона.Международные учения Eagle Partner-2026 проходят в Армении 17–26 июня с участием военнослужащих Армии США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса, войсковых подразделений Франции и Греции, миротворческой бригады Армении. Всего задействовано несколько сотен военнослужащих. Присутствие войск НАТО и отсутствие на маневрах представителей 102-й российской военной базы в Гюмри – парадоксально, ведь Армения еще не вышла из ОДКБ, и считается союзником России, со всеми межгосударственными обязательствами.Декларированные цели натовских военных учений Eagle Partner-2026: повышение уровня оперативной совместимости подразделений в международных миротворческих операциях, обмен передовым опытом управления и тактической связи, укрепление боеготовности армянских миротворцев. Разумеется, это проверка поэтапного перехода ВС Армении на стандарты НАТО.Маневры Eagle Partner были придуманы американцами в 2023-м специально для Армении – на фоне российской СВО. Проводятся ежегодно, как подготовка "второго фронта". После горячего августа 2008 года Грузия отказалась от новой самоубийственной войны с Россией, однако США на Южном Кавказе видят и других кандидатов для жертвоприношения. Операционная активность Пентагона и НАТО в Армении расширяется: в 2023 – 2025 годах "партнерами" были только американцы, учения 2026-го проводятся с участием 24 "орлов" Франции и 11 "спартанцев" Греции.Военным специалистам понятно: такая международная совместимость, отработка тактической связи и взаимодействие в области боевого управления – означают переход страны ОДКБ на сторону противника, подчинение национальных интересов Армении планам США и НАТО. Аналогичную "совместимость" ранее разыграли нейтральные Финляндия и Швеция – теперь Балтийский регион считается самым опасным на планете. Здесь уместно вспомнить и мрачную историю биолабораторий Пентагона на Украине. По данным турецкого издания dikGAZETE, в Армении действуют 13 американских биолабораторий, в которых "под видом эпидемиологического надзора проводятся секретные опыты". Номинально объекты принадлежат Армении, допускаются туда "только американские военные врачи". Протесты местных жителей власти РА и посольство США игнорируют.Американские "орлы" – не миротворцыПредназначение Армии США в Европе и Африке не имеет ничего общего с миротворческими миссиями, это объединение отвечает за проведение масштабных и комбинированных военных операций в зоне ответственности – для реализации национальной оборонной стратегии (американской). Миротворческая "франшиза" учений Eagle Partner-2026 – удобное прикрытие для разведки и освоения нового операционного пространства специальными войсками США и НАТО.Заметим, пространство не пустующее – форпост ОДКБ и ЕАЭС. Дислоцированная в Гюмри 102-я российская военная база согласно межгосударственному договору 1995 года выполняет союзническую миссию поддержания Объединенной системы ПВО, защищает южные рубежи СНГ. Москва и Ереван в 2010 году продлили срок договора о размещении 102-й базы до 2044 года. Сотрудничество двух стран взаимовыгодно, "многовекторность" опасна, и все же новейшая история Армении – штука непредсказуемая.Соединенные Штаты в 2022 году помогли модернизировать основную базу 12-й миротворческой бригады Минобороны РА – учебный центр "Зар". Армения с 2022 года отказалась участвовать в маневрах ОДКБ, и предоставила территорию ОДКБ для тренировок спецназовцев Пентагона, которые никогда не примерят голубые каски ООН. Позднее премьер-министр РА Никол Пашинян заявил: "ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности Армении". Это не отдельный демарш против России, а результат многолетней работы Запада. На примере украинского конфликта мы видим, как могут служить национальным интересам США прокси-армии аборигенов с промытыми мозгами. Попытки Запада найти в Армении опору для открытия "второго фронта" на Южном Кавказе – не безнадежны.Дьявол кроется в деталях. Главный человек американского посольства в Армении Дэвид Аллен начинал дипломатическую карьеру в Бюро разведки Госдепартамента США. Прежний посол США в Ереване (до 2026 года) Кристина Квин – магистр стратегических исследований Военного колледжа Армии США – до 2022 года укрепляла американо-украинскую дружбу в Киеве. Возможно, все совпадения случайны.США цинично использует исторические обиды Еревана для формирования нового театра прокси-войны. Расширенное присутствие войск НАТО в Армении угрожает дестабилизацией по грузинскому (2008) или украинскому (2014) сценарию всему региону Южного Кавказа, России и другим государствам ОДКБ. Ереван совсем не возражает против перевооружения и переобучения армии РА по натовским стандартам, и против "Пути Трампа" к процветанию США за счет Армении. Многое в этой истории непублично. А что за видимым горизонтом "многовекторных" событий?Соединенные Штаты, Франция, Греция и другие "орлы-партнеры" с 2022 года до сего дня участвуют в войне против России фактически – оружием, разведывательной информацией, системами боевого управления, деньгами и санкциями. Военное сотрудничество с США и другими странами Запада, цель которых – нанести России "стратегическое поражение", обещает Еревану катастрофические последствия. Серьезно пострадает экономика РА, и Запад не компенсирует потерь. На определенном этапе "партнеры" гарантированно бросят Армению под танк.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX и в Telegram.

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колумнисты, европа, армения, сво, украина