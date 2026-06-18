Как изменится энергетический рынок Узбекистана и какую роль в этом сыграет запуск АЭС
10:06 18.06.2026 (обновлено: 10:19 18.06.2026)
© Sputnik/Александра ТерёхинаВ рамках ТМИФ 2026 состоялась сессия "Энергетический переход: возобновляемая энергетика, атомная энергетика и водород"
© Sputnik/Александра Терёхина
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Инвестиции, масштабное развитие ВИЭ и строительство АЭС — энергетический сектор Узбекистана переживает период серьезных преобразований. Какие возможности открываются перед страной и как изменится рынок электроэнергии в ближайшие годы, обсудили на ТМИФ–2026.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В своем выступлении на пленарном заседании ТМИФ-2026 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил переход к "зеленой" энергетике как один из ключевых факторов долгосрочного развития страны. Планируется довести ее долю в общей генерации электроэнергии до 54%. О вопросах энергетики говорили и на сессии "Энергетический переход: возобновляемая энергетика, атомная энергетика и водород", которая прошла в рамках инвестфорума, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Александра ТерёхинаВ рамках ТМИФ 2026 состоялась сессия "Энергетический переход: возобновляемая энергетика, атомная энергетика и водород"
В рамках ТМИФ 2026 состоялась сессия "Энергетический переход: возобновляемая энергетика, атомная энергетика и водород"
© Sputnik/Александра Терёхина
Заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мадаминов рассказал, что в следующем году и в ближайшие шесть-десять лет перед республикой стоит огромная задача: создать гибкую, устойчивую энергосистему, способную принять большие объемы возобновляемых мощностей. Он отметил, что за последние несколько лет Узбекистан добился выдающихся результатов, особенно в энергетической отрасли.
© Sputnik/Александра ТерёхинаЗаместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мадаминов
Заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мадаминов
© Sputnik/Александра Терёхина
"В частности, мы привлекли миллиарды долларов инвестиций в возобновляемую энергетику. Также за последние несколько лет были введены в эксплуатацию огромные мощности возобновляемых источников энергии", — сказал он.
По мнению замминистра энергетики, Узбекистану нужно координировать действия с соседними странами для создания скоординированных платформ для балансирующего рынка и торговли электроэнергией. Он отметил, что республика уже работает в этом направлении с центральноазиатскими странами, к примеру, в рамках проекта REMIT Всемирного банка, а также в рамках проекта "Зеленый коридор".
"Мы собираемся реализовать этот проект для поставки электроэнергии, избыточной электроэнергии из Центральной Азии в Европу", — сказал Мадаминов.
Гендиректор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон отметила роль АЭС в развитии энергетического сектора Узбекистана.
© Sputnik/Александра ТерёхинаГендиректор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон
Гендиректор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон
© Sputnik/Александра Терёхина
"Очень волнительно видеть, как Узбекистан присоединяется к мировой атомной семье", — сказала она.
Спикер подчеркнула, что запуск АЭС позволит республике реально снизить зависимость от природного газа.
"Имея всего 2,1 гигаватта атомной энергии, мы сможем обеспечить 15 процентов электроэнергии в Узбекистане. И это будет просто великолепно, потому что в настоящее время 75% электроэнергии в Узбекистане производится из природного газа. Так что очевидно: по мере того как мы хотим предоставить растущему населению дополнительный доступ к электроэнергии и проводить индустриализацию, наличие обильной, доступной, круглосуточной безуглеродной электроэнергии будет иметь важнейшее значение", — добавила Сама Бильбао-и-Леон.
Также она отметила, что атомная энергетика — это не только электричество, но и тепло, которое можно использовать для промышленных нужд.
Участники дискуссии также обсудили роль ведущих мировых компаний в развитии "зеленой" энергетики Узбекистана и финансирование проектов в этой сфере.
© Sputnik/Александра ТерёхинаВ рамках ТМИФ 2026 прошла сессия "Энергетический переход: возобновляемая энергетика, атомная энергетика и водород"
В рамках ТМИФ 2026 прошла сессия "Энергетический переход: возобновляемая энергетика, атомная энергетика и водород"
© Sputnik/Александра Терёхина
По мнению регионального директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Евразийскому региону (Турция, Кавказ, Центральная Азия и Монголия) Суле Килич, наличие сильной инвесторской базы в Узбекистане — результат приверженности правительства страны стратегии развития возобновляемой энергетики, упорядочивания нормативно-правовой базы отрасли, стабильности и неизменности регулирующих актов, а также последовательной демонстрации институциональной устойчивости государства.