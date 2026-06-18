https://uz.sputniknews.ru/20260618/kak-izmenitsya-energeticheskiy-rynok-uzbekistana-i-kakuyu-rol-v-etom-sygraet-zapusk-aes-58421581.html

Как изменится энергетический рынок Узбекистана и какую роль в этом сыграет запуск АЭС

Как изменится энергетический рынок Узбекистана и какую роль в этом сыграет запуск АЭС

Sputnik Узбекистан

Инвестиции, масштабное развитие ВИЭ и строительство АЭС — энергетический сектор Узбекистана переживает период серьезных преобразований. Какие возможности открываются перед страной и как изменится рынок электроэнергии в ближайшие годы, обсудили на ТМИФ–2026

2026-06-18T10:06+0500

2026-06-18T10:06+0500

2026-06-18T10:19+0500

инвестиционный форум

ташкент

возобновляемые источники энергии

атомная энергетика

водородная энергетика

сессия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В своем выступлении на пленарном заседании ТМИФ-2026 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил переход к "зеленой" энергетике как один из ключевых факторов долгосрочного развития страны. Планируется довести ее долю в общей генерации электроэнергии до 54%. О вопросах энергетики говорили и на сессии "Энергетический переход: возобновляемая энергетика, атомная энергетика и водород", которая прошла в рамках инвестфорума, сообщает корреспондент Sputnik.Заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мадаминов рассказал, что в следующем году и в ближайшие шесть-десять лет перед республикой стоит огромная задача: создать гибкую, устойчивую энергосистему, способную принять большие объемы возобновляемых мощностей. Он отметил, что за последние несколько лет Узбекистан добился выдающихся результатов, особенно в энергетической отрасли.По мнению замминистра энергетики, Узбекистану нужно координировать действия с соседними странами для создания скоординированных платформ для балансирующего рынка и торговли электроэнергией. Он отметил, что республика уже работает в этом направлении с центральноазиатскими странами, к примеру, в рамках проекта REMIT Всемирного банка, а также в рамках проекта "Зеленый коридор".Гендиректор Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон отметила роль АЭС в развитии энергетического сектора Узбекистана.Спикер подчеркнула, что запуск АЭС позволит республике реально снизить зависимость от природного газа.Также она отметила, что атомная энергетика — это не только электричество, но и тепло, которое можно использовать для промышленных нужд.Участники дискуссии также обсудили роль ведущих мировых компаний в развитии "зеленой" энергетики Узбекистана и финансирование проектов в этой сфере. По мнению регионального директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Евразийскому региону (Турция, Кавказ, Центральная Азия и Монголия) Суле Килич, наличие сильной инвесторской базы в Узбекистане — результат приверженности правительства страны стратегии развития возобновляемой энергетики, упорядочивания нормативно-правовой базы отрасли, стабильности и неизменности регулирующих актов, а также последовательной демонстрации институциональной устойчивости государства.

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инвестиционный форум, ташкент, возобновляемые источники энергии, атомная энергетика, водородная энергетика, сессия, узбекистан