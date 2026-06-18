Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260618/kak-uzbekistantsy-boleli-za-svoyu-sbornuyu-na-pervom-v-istorii-strany-matche-na-chm-po-futbolu-58428361.html
Как узбекистанцы болели за свою сборную на первом в истории страны матче на ЧМ по футболу
Как узбекистанцы болели за свою сборную на первом в истории страны матче на ЧМ по футболу
Sputnik Узбекистан
Сборная Узбекистана впервые в своей истории участвует в чемпионате мира. Футбольный матч Узбекистана против Колумбии, состоявшийся в Мехико, транслировали на больших экранах на многих локациях
2026-06-18T13:00+0500
2026-06-18T13:00+0500
фотолента
фото
болельщики
футбол
узбекистан
чемпионат мира
матч
колумбия
мехико
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58424089_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_49563c147e9b1dfb9c317b5c1462ded6.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Футбольный матч сборной Узбекистана против Колумбии, состоявшийся в Мехико, транслировали на больших экранах на многих локациях: открытые зоны просмотра организовали в парках, спортивных комплексах и общественных пространствах Ташкента.Одна из таких трансляций прошла на столичном стадионе "Бунёдкор".Крупнейшая фан-зона объединила свыше 10 тыс. футбольных болельщиков. Она будет работать и 23 июня — во время матча Португалия — Узбекистан.Также трансляции организовали в Бектемирском, Мирабадском, Мирзо-Улугбекском, Алмазарском, Сергелийском, Учтепинском, Чиланзарском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Яккасарайском, Янгихаётском и Яшнабадском районах Ташкента.Подробнее о волнении болельщиков и атмосфере матча — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
узбекистан
колумбия
мехико
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/12/58424089_62:0:1218:867_1920x0_80_0_0_40b3141175f23d838a7af04eb87148ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотолента, фото, болельщики, футбол, узбекистан, чемпионат мира, матч, колумбия, мехико, фото
фотолента, фото, болельщики, футбол, узбекистан, чемпионат мира, матч, колумбия, мехико, фото

Как узбекистанцы болели за свою сборную на первом в истории страны матче на ЧМ по футболу

13:00 18.06.2026
Подписаться
Сборная Узбекистана впервые в своей истории участвует в чемпионате мира. Футбольный матч Узбекистана против Колумбии, состоявшийся в Мехико, транслировали на больших экранах на многих локациях.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Футбольный матч сборной Узбекистана против Колумбии, состоявшийся в Мехико, транслировали на больших экранах на многих локациях: открытые зоны просмотра организовали в парках, спортивных комплексах и общественных пространствах Ташкента.
Одна из таких трансляций прошла на столичном стадионе "Бунёдкор".
Крупнейшая фан-зона объединила свыше 10 тыс. футбольных болельщиков. Она будет работать и 23 июня — во время матча Португалия — Узбекистан.
Также трансляции организовали в Бектемирском, Мирабадском, Мирзо-Улугбекском, Алмазарском, Сергелийском, Учтепинском, Чиланзарском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Яккасарайском, Янгихаётском и Яшнабадском районах Ташкента.
Подробнее о волнении болельщиков и атмосфере матча — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
1/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
2/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
3/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии.

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии.

© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
5/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

© Shutnik/Зафар Халилов

Не смотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Не смотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
6/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Не смотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
7/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
8/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
9/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
10/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе &quot;Бунёдкор&quot; в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии - Sputnik Узбекистан
11/11
© Shutnik/Зафар Халилов

Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0