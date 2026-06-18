Как узбекистанцы болели за свою сборную на первом в истории страны матче на ЧМ по футболу
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии.
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии.
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Не смотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Не смотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии
Несмотря на ранний час более 10 тыс. болельщиков собрались на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте, чтобы посмотреть матч сборной Узбекистана против Колумбии