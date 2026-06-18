https://uz.sputniknews.ru/20260618/kak-uzbekistantsy-boleli-za-svoyu-sbornuyu-na-pervom-v-istorii-strany-matche-na-chm-po-futbolu-58428361.html

Как узбекистанцы болели за свою сборную на первом в истории страны матче на ЧМ по футболу

Как узбекистанцы болели за свою сборную на первом в истории страны матче на ЧМ по футболу

Sputnik Узбекистан

Сборная Узбекистана впервые в своей истории участвует в чемпионате мира. Футбольный матч Узбекистана против Колумбии, состоявшийся в Мехико, транслировали на больших экранах на многих локациях

2026-06-18T13:00+0500

2026-06-18T13:00+0500

2026-06-18T13:00+0500

фотолента

фото

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футбол

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мехико

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Футбольный матч сборной Узбекистана против Колумбии, состоявшийся в Мехико, транслировали на больших экранах на многих локациях: открытые зоны просмотра организовали в парках, спортивных комплексах и общественных пространствах Ташкента.Одна из таких трансляций прошла на столичном стадионе "Бунёдкор".Крупнейшая фан-зона объединила свыше 10 тыс. футбольных болельщиков. Она будет работать и 23 июня — во время матча Португалия — Узбекистан.Также трансляции организовали в Бектемирском, Мирабадском, Мирзо-Улугбекском, Алмазарском, Сергелийском, Учтепинском, Чиланзарском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Яккасарайском, Янгихаётском и Яшнабадском районах Ташкента.Подробнее о волнении болельщиков и атмосфере матча — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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фотолента, фото, болельщики, футбол, узбекистан, чемпионат мира, матч, колумбия, мехико, фото