https://uz.sputniknews.ru/20260618/kakie-otrasli-v-uzbekistane-interesuyut-bolshe-vsego-inostrannyx-investorov--infografika-58432520.html

Какие отрасли в Узбекистане интересуют больше всего иностранных инвесторов — инфографика

Какие отрасли в Узбекистане интересуют больше всего иностранных инвесторов — инфографика

Sputnik Узбекистан

По состоянию на 1 июня 2026 года в республике действуют около 19,9 тыс. компаний с иностранным участием

2026-06-18T15:01+0500

2026-06-18T15:01+0500

2026-06-18T15:21+0500

инфографика

узбекистан

предприятия

иностранные инвесторы

статистика

торговля

промышленность

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По данным Нацкомстата, больше всего иностранных инвесторов в Узбекистане привлекает сфера торговли. В ней насчитывается 7 114 предприятий с иностранным участием. На втором месте со значительным отставанием — промышленная сфера (3 928).На 1 июня 2026 года в республике действуют около 19,9 тыс. компаний с иностранным участием — на 3 515 единиц (на 21,4 %) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, узбекистан, предприятия, иностранные инвесторы, статистика, торговля, промышленность, инфографика