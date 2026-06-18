https://uz.sputniknews.ru/20260618/kakie-otrasli-v-uzbekistane-interesuyut-bolshe-vsego-inostrannyx-investorov--infografika-58432520.html
Какие отрасли в Узбекистане интересуют больше всего иностранных инвесторов — инфографика
Какие отрасли в Узбекистане интересуют больше всего иностранных инвесторов — инфографика
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 июня 2026 года в республике действуют около 19,9 тыс. компаний с иностранным участием
2026-06-18T15:01+0500
2026-06-18T15:01+0500
2026-06-18T15:21+0500
инфографика
узбекистан
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промышленность
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По данным Нацкомстата, больше всего иностранных инвесторов в Узбекистане привлекает сфера торговли. В ней насчитывается 7 114 предприятий с иностранным участием. На втором месте со значительным отставанием — промышленная сфера (3 928).На 1 июня 2026 года в республике действуют около 19,9 тыс. компаний с иностранным участием — на 3 515 единиц (на 21,4 %) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, узбекистан, предприятия, иностранные инвесторы, статистика, торговля, промышленность, инфографика
инфографика, узбекистан, предприятия, иностранные инвесторы, статистика, торговля, промышленность, инфографика
Какие отрасли в Узбекистане интересуют больше всего иностранных инвесторов — инфографика
15:01 18.06.2026 (обновлено: 15:21 18.06.2026)
По состоянию на 1 июня 2026 года в республике действуют около 19,9 тыс. компаний с иностранным участием.
По данным Нацкомстата, больше всего иностранных инвесторов в Узбекистане привлекает сфера торговли. В ней насчитывается 7 114 предприятий с иностранным участием. На втором месте со значительным отставанием — промышленная сфера (3 928).
На 1 июня 2026 года в республике действуют около 19,9 тыс. компаний с иностранным участием — на 3 515 единиц (на 21,4 %) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.