https://uz.sputniknews.ru/20260618/rossiyskie-boytsy-osvobodili-ray-aleksandrovku-v-donbasse-58435742.html

Российские бойцы освободили Рай-Александровку в Донбассе

Российские бойцы освободили Рай-Александровку в Донбассе

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск

2026-06-18T17:30+0500

2026-06-18T17:30+0500

2026-06-18T17:35+0500

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Российская армия освободила от украинских военных Рай-Александровку в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.В Минобороны рассказали о деталях операции: разведка и расчеты войск беспилотных систем выявили очаги сопротивления в населенном пункте и прилежащих лесопосадках. Артиллеристы оперативно подавили их. Это позволило штурмовым группам зачистить позиции ВСУ и взять контроль над поселком. Отмечается, что освобождение данного населенного пункта совместными усилиями подразделений 123-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки является очередным успешным этапом в освобождении ДНР.

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