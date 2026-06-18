https://uz.sputniknews.ru/20260618/rossiyskie-boytsy-osvobodili-ray-aleksandrovku-v-donbasse-58435742.html
Российские бойцы освободили Рай-Александровку в Донбассе
Российские бойцы освободили Рай-Александровку в Донбассе
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск
2026-06-18T17:30+0500
2026-06-18T17:30+0500
2026-06-18T17:35+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
в мире
днр
безопасность
донбасс
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/15/44887201_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_8fb6a1159cf393175df1eb75fa290426.jpg
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Российская армия освободила от украинских военных Рай-Александровку в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.В Минобороны рассказали о деталях операции: разведка и расчеты войск беспилотных систем выявили очаги сопротивления в населенном пункте и прилежащих лесопосадках. Артиллеристы оперативно подавили их. Это позволило штурмовым группам зачистить позиции ВСУ и взять контроль над поселком. Отмечается, что освобождение данного населенного пункта совместными усилиями подразделений 123-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки является очередным успешным этапом в освобождении ДНР.
россия
днр
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/15/44887201_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_c4c44c3d46ad07a2d9ff12cb863aa2a5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, днр, безопасность, донбасс
россия, в мире, днр, безопасность, донбасс
Российские бойцы освободили Рай-Александровку в Донбассе
17:30 18.06.2026 (обновлено: 17:35 18.06.2026)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Российская армия освободила от украинских военных Рай-Александровку в Донбассе, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
В Минобороны рассказали о деталях операции: разведка и расчеты войск беспилотных систем выявили очаги сопротивления в населенном пункте и прилежащих лесопосадках. Артиллеристы оперативно подавили их. Это позволило штурмовым группам зачистить позиции ВСУ и взять контроль над поселком.
Отмечается, что освобождение данного населенного пункта совместными усилиями подразделений 123-й и 88-й отдельных мотострелковых бригад 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки является очередным успешным этапом в освобождении ДНР.