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https://uz.sputniknews.ru/20260618/uzbekistantsy-uchastvuyut-v-otkrytom-chempionate-vs-belarusi-po-parashyutnomu-sportu-58426559.html
Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту
Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту
Sputnik Узбекистан
Соревнования принимает Брестский городской аэроклуб ДОСААФ. За медали борются 102 спортсмена из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана
2026-06-18T11:15+0500
2026-06-18T11:57+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту, сообщает БелТА.Стартовавшие накануне соревнования принимает Брестский городской аэроклуб ДОСААФ.Чемпионат продлится до 20 июня включительно.
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вооруженные силы, беларусь, чемпионат, спорт
вооруженные силы, беларусь, чемпионат, спорт

Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту

11:15 18.06.2026 (обновлено: 11:57 18.06.2026)
© информационное агентство "Белта"Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту
Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
© информационное агентство "Белта"
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Соревнования принимает Брестский городской аэроклуб ДОСААФ. За медали борются 102 спортсмена из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту, сообщает БелТА.
Стартовавшие накануне соревнования принимает Брестский городской аэроклуб ДОСААФ.
© информационное агентство "Белта"В Бресте проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту
В Бресте проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
В Бресте проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту
© информационное агентство "Белта"
“За медали борются 102 спортсмена из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Заявлено 14 мужских и 8 женских команд”, — говорится в сообщении.
© информационное агентство "Белта"Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту
Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2026
Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту
© информационное агентство "Белта"
Чемпионат продлится до 20 июня включительно.
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