Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту
11:15 18.06.2026 (обновлено: 11:57 18.06.2026)
© информационное агентство "Белта"Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту
© информационное агентство "Белта"
Подписаться
Соревнования принимает Брестский городской аэроклуб ДОСААФ. За медали борются 102 спортсмена из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту, сообщает БелТА.
Стартовавшие накануне соревнования принимает Брестский городской аэроклуб ДОСААФ.
© информационное агентство "Белта"В Бресте проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту
В Бресте проходит чемпионат ВС Беларуси по парашютному спорту
© информационное агентство "Белта"
“За медали борются 102 спортсмена из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Заявлено 14 мужских и 8 женских команд”, — говорится в сообщении.
© информационное агентство "Белта"Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту
Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту
© информационное агентство "Белта"
Чемпионат продлится до 20 июня включительно.