https://uz.sputniknews.ru/20260618/uzbekistantsy-uchastvuyut-v-otkrytom-chempionate-vs-belarusi-po-parashyutnomu-sportu-58426559.html

Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту

Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате ВС Беларуси по парашютному спорту

Sputnik Узбекистан

Соревнования принимает Брестский городской аэроклуб ДОСААФ. За медали борются 102 спортсмена из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана

2026-06-18T11:15+0500

2026-06-18T11:15+0500

2026-06-18T11:57+0500

вооруженные силы

беларусь

чемпионат

спорт

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Узбекистанцы участвуют в открытом чемпионате Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту, сообщает БелТА.Стартовавшие накануне соревнования принимает Брестский городской аэроклуб ДОСААФ.Чемпионат продлится до 20 июня включительно.

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