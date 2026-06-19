Главы генштабов стран СНГ обсудили вопросы безопасности и военного сотрудничества
13:01 19.06.2026 (обновлено: 13:33 19.06.2026)
© Минобороны КазахстанаЗаседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
© Минобороны Казахстана
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В центре внимания заседания в Астане — военно-политическая обстановка в мире и на пространстве СНГ, вопросы региональной безопасности, развитие военного сотрудничества и укрепление взаимодействия между генеральными штабами.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Астане состоялось очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), участники которого обсудили военно-политическую обстановку и определили направления развития многостороннего сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
© Минобороны КазахстанаЗаседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
© Минобороны Казахстана
Участники обсудили военно-политическую обстановку в мире и на пространстве Содружества, а также вопросы региональной и евразийской безопасности. Отдельное внимание было уделено современным вызовам и угрозам, состоянию оборонного взаимодействия и перспективам его развития.
© Минобороны КазахстанаЗаседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
© Минобороны Казахстана
"Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в мире и на пространстве Содружества, рассмотрели актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках СНГ, а также перспективы его развития с акцентом на дальнейшее практическое взаимодействие по линии генеральных штабов", — рассказали в военном ведомстве.
Начальники генеральных штабов поддержали подходы к внедрению опыта современных боевых действий в систему оперативной и боевой подготовки войск. Отмечено, что такое сотрудничество способствует дальнейшему развитию взаимодействия в сфере обороны.
По итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов.
Также главы делегаций возложили цветы к монументу "Защитники Отечества", посвященному героям, которые защищали Родину в разные периоды ее истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны.