https://uz.sputniknews.ru/20260619/glavy-genshtabov-stran-sng-bezopasnost-voennoe-sotrudnichestvo-58448421.html

Главы генштабов стран СНГ обсудили вопросы безопасности и военного сотрудничества

Главы генштабов стран СНГ обсудили вопросы безопасности и военного сотрудничества

Sputnik Узбекистан

В центре внимания заседания в Астане — военно-политическая обстановка в мире и на пространстве СНГ, вопросы региональной безопасности, развитие военного сотрудничества и укрепление взаимодействия между генеральными штабами.

2026-06-19T13:01+0500

2026-06-19T13:01+0500

2026-06-19T13:33+0500

минобороны рф

снг

безопасность

заседание

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Астане состоялось очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), участники которого обсудили военно-политическую обстановку и определили направления развития многостороннего сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщает Минобороны РФ.В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники обсудили военно-политическую обстановку в мире и на пространстве Содружества, а также вопросы региональной и евразийской безопасности. Отдельное внимание было уделено современным вызовам и угрозам, состоянию оборонного взаимодействия и перспективам его развития.Начальники генеральных штабов поддержали подходы к внедрению опыта современных боевых действий в систему оперативной и боевой подготовки войск. Отмечено, что такое сотрудничество способствует дальнейшему развитию взаимодействия в сфере обороны.По итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов.Также главы делегаций возложили цветы к монументу "Защитники Отечества", посвященному героям, которые защищали Родину в разные периоды ее истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

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