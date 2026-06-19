Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260619/glavy-genshtabov-stran-sng-bezopasnost-voennoe-sotrudnichestvo-58448421.html
Главы генштабов стран СНГ обсудили вопросы безопасности и военного сотрудничества
Главы генштабов стран СНГ обсудили вопросы безопасности и военного сотрудничества
Sputnik Узбекистан
В центре внимания заседания в Астане — военно-политическая обстановка в мире и на пространстве СНГ, вопросы региональной безопасности, развитие военного сотрудничества и укрепление взаимодействия между генеральными штабами.
2026-06-19T13:01+0500
2026-06-19T13:33+0500
минобороны рф
снг
безопасность
заседание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58452181_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_2bf39dbd7e5be2864f4eccf6166f41c1.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Астане состоялось очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), участники которого обсудили военно-политическую обстановку и определили направления развития многостороннего сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщает Минобороны РФ.В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники обсудили военно-политическую обстановку в мире и на пространстве Содружества, а также вопросы региональной и евразийской безопасности. Отдельное внимание было уделено современным вызовам и угрозам, состоянию оборонного взаимодействия и перспективам его развития.Начальники генеральных штабов поддержали подходы к внедрению опыта современных боевых действий в систему оперативной и боевой подготовки войск. Отмечено, что такое сотрудничество способствует дальнейшему развитию взаимодействия в сфере обороны.По итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов.Также главы делегаций возложили цветы к монументу "Защитники Отечества", посвященному героям, которые защищали Родину в разные периоды ее истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/13/58452181_46:0:755:532_1920x0_80_0_0_0827b11816d2af080d6784ad481af01d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
минобороны рф, снг, безопасность, заседание
минобороны рф, снг, безопасность, заседание

Главы генштабов стран СНГ обсудили вопросы безопасности и военного сотрудничества

13:01 19.06.2026 (обновлено: 13:33 19.06.2026)
© Минобороны КазахстанаЗаседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
© Минобороны Казахстана
Подписаться
В центре внимания заседания в Астане — военно-политическая обстановка в мире и на пространстве СНГ, вопросы региональной безопасности, развитие военного сотрудничества и укрепление взаимодействия между генеральными штабами.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. В Астане состоялось очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ), участники которого обсудили военно-политическую обстановку и определили направления развития многостороннего сотрудничества в военной сфере. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В нем приняли участие начальники генеральных штабов вооруженных сил России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
© Минобороны КазахстанаЗаседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
© Минобороны Казахстана
Участники обсудили военно-политическую обстановку в мире и на пространстве Содружества, а также вопросы региональной и евразийской безопасности. Отдельное внимание было уделено современным вызовам и угрозам, состоянию оборонного взаимодействия и перспективам его развития.
© Минобороны КазахстанаЗаседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
Заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ в Астане
© Минобороны Казахстана

"Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в мире и на пространстве Содружества, рассмотрели актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках СНГ, а также перспективы его развития с акцентом на дальнейшее практическое взаимодействие по линии генеральных штабов", — рассказали в военном ведомстве.

Начальники генеральных штабов поддержали подходы к внедрению опыта современных боевых действий в систему оперативной и боевой подготовки войск. Отмечено, что такое сотрудничество способствует дальнейшему развитию взаимодействия в сфере обороны.
По итогам заседания подписаны решения, направленные на дальнейшее развитие системы многостороннего сотрудничества в военной сфере с учетом национальных и общих интересов.
Также главы делегаций возложили цветы к монументу "Защитники Отечества", посвященному героям, которые защищали Родину в разные периоды ее истории, в том числе в годы Великой Отечественной войны.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0