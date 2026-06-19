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Китайские технологии помогут озеленить засушливые территории Узбекистана
Китайские технологии помогут озеленить засушливые территории Узбекистана
Sputnik Узбекистан
На конференции в Иньчуане подписаны соглашения по борьбе с опустыниванием, включающие совместное озеленение и восстановление земель, внедрение водосберегающих технологий, а также поставку систем капельного орошения и обучение специалистов.
2026-06-19T17:01+0500
2026-06-19T17:05+0500
экология
опустынивание
китай
узбекистан
технологии
озеленение
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. На международной конференции "Сотрудничество Китая и Центральной Азии в области борьбы с опустыниванием" в китайском городе Иньчуань делегация Узбекистана подписала два соглашения с китайскими партнерами, сообщает Национальный комитет по экологии и изменению климата РУз.Первое соглашение подписано Агентством по лесу и Управлением лесного и степного хозяйства Нинся-Хуэйского автономного района Китая. Документ предусматривает совместную работу по озеленению территорий, созданию защитных лесных насаждений и питомников, развитию устойчивого лесного хозяйства, а также рациональному использованию водных ресурсов, восстановлению деградированных земель, борьбе с засолением почв и укреплению экосистем.Второе соглашение заключено с компанией "Yinchuan Wolsenn Modern Irrigation Co., Ltd.". Китайская сторона поставит в Узбекистан современные водосберегающие системы орошения и организует обучение специалистов работе с данными технологиями.Особое внимание уделено технологии фертигации — системе, которая позволяет одновременно подавать растениям воду и удобрения через капельный полив. Это помогает экономить ресурсы, снижать затраты и повышать эффективность выращивания растений.В комитете напомнили, что в 2025 году в сотрудничестве с китайскими партнерами в пяти районах страны были созданы питомники галофитных растений, а из Китая поставлено 1,4 тысячи тонн семян для выращивания саженцев.Также в Сурхандарьинской области продолжается совместный проект по созданию фисташковых плантаций на площади 5 тысяч гектаров, направленный на восстановление экосистем и развитие лесного хозяйства.
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экология, опустынивание, китай, узбекистан, технологии, озеленение
экология, опустынивание, китай, узбекистан, технологии, озеленение

Китайские технологии помогут озеленить засушливые территории Узбекистана

17:01 19.06.2026 (обновлено: 17:05 19.06.2026)
© Национальный комитет по экологии и изменению климата РУз.Узбекистан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с опустыниванием.
Узбекистан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с опустыниванием. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
© Национальный комитет по экологии и изменению климата РУз.
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На конференции в Иньчуане подписаны соглашения по борьбе с опустыниванием, включающие совместное озеленение и восстановление земель, внедрение водосберегающих технологий, а также поставку систем капельного орошения и обучение специалистов.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. На международной конференции "Сотрудничество Китая и Центральной Азии в области борьбы с опустыниванием" в китайском городе Иньчуань делегация Узбекистана подписала два соглашения с китайскими партнерами, сообщает Национальный комитет по экологии и изменению климата РУз.
Первое соглашение подписано Агентством по лесу и Управлением лесного и степного хозяйства Нинся-Хуэйского автономного района Китая. Документ предусматривает совместную работу по озеленению территорий, созданию защитных лесных насаждений и питомников, развитию устойчивого лесного хозяйства, а также рациональному использованию водных ресурсов, восстановлению деградированных земель, борьбе с засолением почв и укреплению экосистем.
Второе соглашение заключено с компанией "Yinchuan Wolsenn Modern Irrigation Co., Ltd.". Китайская сторона поставит в Узбекистан современные водосберегающие системы орошения и организует обучение специалистов работе с данными технологиями.

"Особое значение имеет то, что внедрение современных китайских технологий позволит существенно повысить эффективность мероприятий по созданию новых лесных массивов и борьбе с опустыниванием в нашей стране", — подчеркнули в ведомстве.

Особое внимание уделено технологии фертигации — системе, которая позволяет одновременно подавать растениям воду и удобрения через капельный полив. Это помогает экономить ресурсы, снижать затраты и повышать эффективность выращивания растений.
© Национальный комитет по экологии и изменению климата РУз.Узбекистан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с опустыниванием.
Узбекистан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с опустыниванием. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2026
Узбекистан и Китай подписали соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с опустыниванием.
© Национальный комитет по экологии и изменению климата РУз.
В комитете напомнили, что в 2025 году в сотрудничестве с китайскими партнерами в пяти районах страны были созданы питомники галофитных растений, а из Китая поставлено 1,4 тысячи тонн семян для выращивания саженцев.
Также в Сурхандарьинской области продолжается совместный проект по созданию фисташковых плантаций на площади 5 тысяч гектаров, направленный на восстановление экосистем и развитие лесного хозяйства.
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