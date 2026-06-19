https://uz.sputniknews.ru/20260619/kitayskie-texnologii-pomogut-ozelenit-zasushlivye-territorii-uzbekistana-58461762.html

Китайские технологии помогут озеленить засушливые территории Узбекистана

Китайские технологии помогут озеленить засушливые территории Узбекистана

Sputnik Узбекистан

На конференции в Иньчуане подписаны соглашения по борьбе с опустыниванием, включающие совместное озеленение и восстановление земель, внедрение водосберегающих технологий, а также поставку систем капельного орошения и обучение специалистов.

2026-06-19T17:01+0500

2026-06-19T17:01+0500

2026-06-19T17:05+0500

экология

опустынивание

китай

узбекистан

технологии

озеленение

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. На международной конференции "Сотрудничество Китая и Центральной Азии в области борьбы с опустыниванием" в китайском городе Иньчуань делегация Узбекистана подписала два соглашения с китайскими партнерами, сообщает Национальный комитет по экологии и изменению климата РУз.Первое соглашение подписано Агентством по лесу и Управлением лесного и степного хозяйства Нинся-Хуэйского автономного района Китая. Документ предусматривает совместную работу по озеленению территорий, созданию защитных лесных насаждений и питомников, развитию устойчивого лесного хозяйства, а также рациональному использованию водных ресурсов, восстановлению деградированных земель, борьбе с засолением почв и укреплению экосистем.Второе соглашение заключено с компанией "Yinchuan Wolsenn Modern Irrigation Co., Ltd.". Китайская сторона поставит в Узбекистан современные водосберегающие системы орошения и организует обучение специалистов работе с данными технологиями.Особое внимание уделено технологии фертигации — системе, которая позволяет одновременно подавать растениям воду и удобрения через капельный полив. Это помогает экономить ресурсы, снижать затраты и повышать эффективность выращивания растений.В комитете напомнили, что в 2025 году в сотрудничестве с китайскими партнерами в пяти районах страны были созданы питомники галофитных растений, а из Китая поставлено 1,4 тысячи тонн семян для выращивания саженцев.Также в Сурхандарьинской области продолжается совместный проект по созданию фисташковых плантаций на площади 5 тысяч гектаров, направленный на восстановление экосистем и развитие лесного хозяйства.

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экология, опустынивание, китай, узбекистан, технологии, озеленение