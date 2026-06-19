Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии — Лавров
09:31 19.06.2026 (обновлено: 10:38 19.06.2026)
© Пресс служба МИД РФГлава МИД России Сергей Лавров дал интервью Шанхайской медиагруппе SMG.
© Пресс служба МИД РФ
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В своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" он предупредил о рисках прямого столкновения России и НАТО и раскритиковал подход европейских стран к урегулированию конфликта на Украине.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
"Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии", — сказал он.
Министр подчеркнул, что для этого нужно, чтобы "безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены".
По его словам, актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.
Он объяснил, что Европа "продолжает грезить экспансией", "намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению", а НАТО "проглотила" Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.
"Такая ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности, так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями", — написал Лавров.
Глава российского МИД считает, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с РФ.
"Таким образом, реальная цель европейских лидеров — не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами", — написал министр.
Лавров подчеркнул, что с этой целью хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте.
"Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих", — добавил Лавров.
Другие заявления министра иностранных дел:
ЕС стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве.
Европа проводит укрепление силовых потенциалов, в том числе ядерных.
ЕС хочет тянуть время, чтобы достичь "боеготовности" к конфликту с Россией к 2030 году.
В Москве обеспокоены намерениями Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам ЕС и НАТО.
Европейцам нужно понять, что нет возврата к модели безопасности прошлых лет.
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.