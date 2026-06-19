https://uz.sputniknews.ru/20260619/rossiya-tseli-svo-diplomatiya-58443611.html

Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии — Лавров

Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии — Лавров

Sputnik Узбекистан

В своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" он предупредил о рисках прямого столкновения России и НАТО и раскритиковал подход европейских стран к урегулированию конфликта на Украине.

2026-06-19T09:31+0500

2026-06-19T09:31+0500

2026-06-19T10:38+0500

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нато

сергей лавров

мид рф

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евросоюз

украина

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".Министр подчеркнул, что для этого нужно, чтобы "безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены".По его словам, актуальная международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с РФ, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.Он объяснил, что Европа "продолжает грезить экспансией", "намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению", а НАТО "проглотила" Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве "ударного кулака" будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО.Глава российского МИД считает, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с РФ.Лавров подчеркнул, что с этой целью хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте.Другие заявления министра иностранных дел: В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

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россия, нато, сергей лавров, мид рф, статья, евросоюз, украина