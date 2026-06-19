https://uz.sputniknews.ru/20260619/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-yurkovka-dnr-58455719.html
Российские военные освободили населенный пункт Юрковка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Юрковка в ДНР
Sputnik Узбекистан
За неделю бойцы "Юга" освободили три населенных пункта в ДНР, в результате чего ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих.
2026-06-19T14:45+0500
2026-06-19T14:45+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.За неделю бойцы "Юга" освободили три населенных пункта в ДНР, в результате чего ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих.Всего за неделю потери ВСУ составили:
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всу, сво, минобороны рф, россия, украина
всу, сво, минобороны рф, россия, украина
Российские военные освободили населенный пункт Юрковка в ДНР
14:45 19.06.2026 (обновлено: 15:48 19.06.2026)
За неделю бойцы "Юга" освободили три населенных пункта в ДНР, в результате чего ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
"За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
За неделю бойцы "Юга" освободили три населенных пункта в ДНР, в результате чего ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих.
Всего за неделю потери ВСУ составили:
боевые машины реактивных систем залпового огня — 2;
бронированные машины — 100;
орудия полевой артиллерии и минометы — 61;
военная автомобильная техника — 535;