https://uz.sputniknews.ru/20260619/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-yurkovka-dnr-58455719.html

Российские военные освободили населенный пункт Юрковка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Юрковка в ДНР

Sputnik Узбекистан

За неделю бойцы "Юга" освободили три населенных пункта в ДНР, в результате чего ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих.

2026-06-19T14:45+0500

2026-06-19T14:45+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских военных населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.За неделю бойцы "Юга" освободили три населенных пункта в ДНР, в результате чего ВСУ потеряли свыше 985 военнослужащих.Всего за неделю потери ВСУ составили:

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