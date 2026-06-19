ШОС, ЕЭК и СНГ могут объединить усилия на постоянной энергетической площадке
15:25 19.06.2026 (обновлено: 15:51 19.06.2026)
© Sputnik / Владимир Михайлов/
Подписаться
Евразийская экономическая комиссия предложила вывести сотрудничество в энергетической сфере на новый уровень, создав постоянную диалоговую площадку с ШОС и СНГ.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев выступил с инициативой создания постоянно действующей диалоговой площадки по вопросам энергетики между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ.
Соответствующее предложение было озвучено в Бишкеке на 6-й встрече министров энергетики государств-членов ШОС, которая прошла под председательством Кыргызской Республики.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на 6-ой встрече министров энергетики государств-членов ШОС.
Министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на 6-ой встрече министров энергетики государств-членов ШОС.
© Пресс-служба ЕЭК
По словам Кожошева, необходимость создания такого формата взаимодействия обусловлена общностью задач и вызовов, стоящих перед международными организациями.
"Наши повестки во многом совпадают. Это энергетическая безопасность, устойчивость энергосистем, интеграция энергетических рынков, цифровизация отрасли, реализация совместных инфраструктурных проектов. В этой связи назрела необходимость в более регулярном и содержательном диалоге между нашими международными организациями", — отметил министр ЕЭК.
Он предложил рассмотреть возможность проведения в ближайшей перспективе совместного мероприятия по энергетической тематике и выразил уверенность, что постоянный диалог позволит повысить эффективность взаимодействия, избежать дублирования усилий, ускорить выработку согласованных решений и придать дополнительный импульс развитию энергетического сотрудничества.
В мероприятии приняли участие делегации профильных министерств, лидеры энергетической отрасли, инвесторы и отраслевые эксперты из стран ШОС.