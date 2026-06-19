https://uz.sputniknews.ru/20260619/shos-eek-sng-postoyannaya-energeticheskaya-ploschadka-58458227.html

ШОС, ЕЭК и СНГ могут объединить усилия на постоянной энергетической площадке

ШОС, ЕЭК и СНГ могут объединить усилия на постоянной энергетической площадке

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия предложила вывести сотрудничество в энергетической сфере на новый уровень, создав постоянную диалоговую площадку с ШОС и СНГ.

2026-06-19T15:25+0500

2026-06-19T15:25+0500

2026-06-19T15:51+0500

снг

шос

еэк

энергетика

арзыбек кожошев

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арзыбек Кожошев выступил с инициативой создания постоянно действующей диалоговой площадки по вопросам энергетики между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), ЕЭК и Исполнительным комитетом СНГ.Соответствующее предложение было озвучено в Бишкеке на 6-й встрече министров энергетики государств-членов ШОС, которая прошла под председательством Кыргызской Республики.По словам Кожошева, необходимость создания такого формата взаимодействия обусловлена общностью задач и вызовов, стоящих перед международными организациями.Он предложил рассмотреть возможность проведения в ближайшей перспективе совместного мероприятия по энергетической тематике и выразил уверенность, что постоянный диалог позволит повысить эффективность взаимодействия, избежать дублирования усилий, ускорить выработку согласованных решений и придать дополнительный импульс развитию энергетического сотрудничества.В мероприятии приняли участие делегации профильных министерств, лидеры энергетической отрасли, инвесторы и отраслевые эксперты из стран ШОС.

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снг, шос, еэк, энергетика, арзыбек кожошев