https://uz.sputniknews.ru/20260619/uzbekskiy-rejisser-o-festivale-evraziya-kinofest-i-razvitii-kinematografa-58458583.html

Узбекский режиссер о фестивале "Евразия-Кинофест" и развитии кинематографа

Узбекский режиссер о фестивале "Евразия-Кинофест" и развитии кинематографа

Sputnik Узбекистан

По мнению Рашида Маликова, фестиваль "Евразия-Кинофест" — не только площадка для показа кино, но и место встречи молодых авторов, которым предстоит формировать будущее кинематографа Евразии.

2026-06-19T18:30+0500

2026-06-19T18:30+0500

2026-06-19T18:30+0500

кино

видео

фестиваль

евразия

кинорежиссер

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Узбекский режиссер, сценарист и педагог Рашид Маликов приехал на "Евразия-Кинофест" с полнометражным художественным фильмом "Вата". Картина уже заявляла о себе на международных фестивальных площадках и вызвала большой интерес. Теперь ее представили на главном киномероприятии Евразии.Фильм рассказывает историю молодой семьи, чья жизнь рушится под влиянием социальных и экономических перемен. По словам Маликова, фильм "Вата" поднимает тему, близкую многим жителям Центральной Азии. В центре сюжета — распад семьи на фоне трудовой миграции и социальных трудностей, с которыми сталкиваются жители региона. Режиссер убежден, что эта проблема выходит далеко за рамки одной страны. По его мнению, похожие процессы происходят в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане, поэтому картина находит отклик у зрителей всего региона. Как отметил Маликов, зрители здесь хорошо понимают исторический и культурный контекст, в котором разворачиваются события картины.Фильм "Вата" — результат не только профессиональной режиссерской деятельности Маликова, но и его педагогической работы в ташкентском филиале ВГИКа, где он ведет мастерскую режиссуры игрового кино. Работа над картиной стала для студентов возможностью увидеть реальное кинопроизводство изнутри.А "Евразия-Кинофест", по его словам, наполнен энергией начинающих режиссеров, которые привозят свои первые фильмы и стремятся заявить о себе. Именно поэтому он называет форум фестивалем будущего.Говоря о молодых режиссерах центральноазиатского региона, Маликов отметил, что сегодня они все чаще обращаются к реальным социальным проблемам. В центре их внимания — семейные конфликты, вопросы идентичности, экономические трудности и человеческие отношения.Именно такие темы, считает режиссер, позволяют создавать честное и содержательное кино, способное говорить со зрителем на понятном ему языке. По его словам, Центральная Азия обладает богатым материалом для кинематографа, поскольку сама жизнь постоянно преподносит истории, достойные большого экрана.Для Маликова значение "Евразия-Кинофеста" выходит далеко за рамки конкурсных показов. Он уверен, что главная миссия фестиваля заключается в сохранении культурных связей между странами и поколениями."Если функция этого кинофестиваля — объединять евразийское пространство через искусство и смыслы, объединять поколения, то он с этим справляется. Мне кажется, что это молодой фестиваль, и он выполняет свою сверхзадачу, объединяя евразийскую творческую молодежь на все 100%", — подчеркнул режиссер.

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