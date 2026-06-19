https://uz.sputniknews.ru/20260619/zaplanirovannye-peregovory-ssha-i-irana-otmeneny-smi-58448071.html

Запланированные переговоры США и Ирана отменены — СМИ

Запланированные переговоры США и Ирана отменены — СМИ

Sputnik Узбекистан

Переговоры США и Ирана, которые должны были состояться в Швейцарии 19 июня — отменены. Ожидалось, что стороны перейдут к очному обсуждению итогового соглашения после подписания меморандума о прекращении конфликта.

2026-06-19T12:05+0500

2026-06-19T12:05+0500

2026-06-19T12:17+0500

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Встречу, которую США и Иран должны были провести сегодня в Швейцарии, отменили, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.Согласно документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:Ожидалось, что 19 июня стороны проведут уже очную церемонию и начнут обсуждения для выработки итогового соглашения. Как отмечал МИД исламской республики, несмотря на отсутствие необходимости в дополнительных процедурах, Тегеран примет участие в самих переговорах.Однако утром Белый дом сообщил об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса из-за "непредсказуемой логистики". Он должен был возглавить американскую делегацию. Вместе с тем в Вашингтоне выразили надежду, что обсуждение соглашения начнется как можно скорее.Ранее вице-президент США призвал Тель-Авив не "атаковать" меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном.При этом он назвал Дональда Трампа единственным в мире главой государства, который все еще сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Вэнс призвал всех представителей руководства в Тель-Авиве, кто считает президента США проблемой, "проснуться и ощутить реальность".18 июня Вэнс заявил, что отсчет 60-дневного периода обсуждений для выработки итогового соглашения начинается с сегодняшнего дня.

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сша, переговоры, иран, меморандум, политика, в мире, ближний восток, швейцария