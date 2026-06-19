Запланированные переговоры США и Ирана отменены — СМИ
12:05 19.06.2026 (обновлено: 12:17 19.06.2026)
© REUTERS / Dado RuvicКонфликт между Ираном и США с Израилем
© REUTERS / Dado Ruvic
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Переговоры США и Ирана, которые должны были состояться в Швейцарии 19 июня — отменены. Ожидалось, что стороны обсудят итоговое соглашение после подписания меморандума о прекращении конфликта.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Встречу, которую США и Иран должны были провести сегодня в Швейцарии, отменили, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
"Переговоры США и Ирана, которые были запланированы на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся", — цитирует агентство заявление МИД Швейцарии.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, его условия предусматривают немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане.
Согласно документу, стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. Кроме того:
ИРИ обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив в течение 60 дней;
США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана на сумму минимум 300 миллиардов долларов;
Вашингтон обязуется снять санкции с Тегерана в течение времени, о котором стороны договорятся в финальном соглашении;
Иран не будет производить или приобретать ядерное оружие;
стороны решат вопрос ядерных материалов под контролем МАГАТЭ.
Ожидалось, что 19 июня стороны проведут уже очную церемонию и начнут обсуждения для выработки итогового соглашения. Как отмечал МИД исламской республики, несмотря на отсутствие необходимости в дополнительных процедурах, Тегеран примет участие в самих переговорах.
Однако утром Белый дом сообщил об отмене поездки вице-президента Джей Ди Вэнса из-за "непредсказуемой логистики". Он должен был возглавить американскую делегацию. Вместе с тем в Вашингтоне выразили надежду, что обсуждение соглашения начнется как можно скорее.
Ранее вице-президент США призвал Тель-Авив не "атаковать" меморандум о взаимопонимании, который Вашингтон подписал с Тегераном.
"Израиль, как и все остальные, должен уважать этот мирный процесс, который в основе своей полезен для него и для всего региона", — сказал он журналистам.
При этом он назвал Дональда Трампа единственным в мире главой государства, который все еще сохраняет доброжелательное отношение к Израилю. Вэнс призвал всех представителей руководства в Тель-Авиве, кто считает президента США проблемой, "проснуться и ощутить реальность".
"Будь я в израильском правительстве, я бы не стал атаковать единственного сильного союзника", — заключил он.
18 июня Вэнс заявил, что отсчет 60-дневного периода обсуждений для выработки итогового соглашения начинается с сегодняшнего дня.