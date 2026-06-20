https://uz.sputniknews.ru/20260620/bishkek-zasedanie-ministrov-energetiki-stran-shos-58470207.html

Министры энергетики стран ШОС обсудили развитие ВИЭ и энергобезопасность в регионе

Министры энергетики стран ШОС обсудили развитие ВИЭ и энергобезопасность в регионе

Sputnik Узбекистан

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов принял участие в заседании министров энергетики стран ШОС, которое прошло в Бишкеке.

2026-06-20T12:06+0500

2026-06-20T12:06+0500

2026-06-20T12:17+0500

энергетика

бишкек

шос

возобновляемые источники энергии

энергопроекты

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Министры энергетики государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили вопросы развития энергетического сотрудничества, расширения использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и укрепление энергетической безопасности в регионе. Особое внимание уделено внедрению ресурсосберегающих технологий и развитию устойчивой энергетики.В городе Бишкеке Кыргызской Республики прошло совещание министров энергетики государств — членов ШОС. В мероприятии принял участие министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, сообщает пресс-служба Минэнерго.В ходе заседания стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере, вопросы повышения энергоэффективности, широкого внедрения ресурсосберегающих технологий, развития возобновляемых источников энергии, а также подготовки квалифицированных кадров для отрасли.Выступая на заседании, министр энергетики Узбекистана отметил особую значимость инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании Энергетического консорциума государств — членов ШОС, выдвинутой на Саммите Совета глав государств ШОС в Тяньцзине.В рамках данной инициативы был представлен проект Концепции создания Энергетического консорциума стран ШОС. Отмечалось, что данный консорциум станет открытым и практико-ориентированным механизмом для координации совместных инициатив, укрепления энергетической безопасности и расширения сотрудничества в энергетической сфере.По итогам обсуждения участники договорились продолжить совместную проработку и доработку данного документа.Кроме того, по инициативе кыргызской стороны было предложено создать в Бишкеке Региональный центр по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий для государств ШОС.Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам эффективного использования гидроэнергетического потенциала региона, укрепления энергетической безопасности и содействия устойчивому развитию энергетического сектора стран-участниц.

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энергетика, бишкек, шос, возобновляемые источники энергии, энергопроекты