https://uz.sputniknews.ru/20260620/bishkek-zasedanie-ministrov-energetiki-stran-shos-58470207.html
Министры энергетики стран ШОС обсудили развитие ВИЭ и энергобезопасность в регионе
Министры энергетики стран ШОС обсудили развитие ВИЭ и энергобезопасность в регионе
Sputnik Узбекистан
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов принял участие в заседании министров энергетики стран ШОС, которое прошло в Бишкеке.
2026-06-20T12:06+0500
2026-06-20T12:06+0500
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энергетика
бишкек
шос
возобновляемые источники энергии
энергопроекты
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Министры энергетики государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили вопросы развития энергетического сотрудничества, расширения использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и укрепление энергетической безопасности в регионе. Особое внимание уделено внедрению ресурсосберегающих технологий и развитию устойчивой энергетики.В городе Бишкеке Кыргызской Республики прошло совещание министров энергетики государств — членов ШОС. В мероприятии принял участие министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, сообщает пресс-служба Минэнерго.В ходе заседания стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере, вопросы повышения энергоэффективности, широкого внедрения ресурсосберегающих технологий, развития возобновляемых источников энергии, а также подготовки квалифицированных кадров для отрасли.Выступая на заседании, министр энергетики Узбекистана отметил особую значимость инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании Энергетического консорциума государств — членов ШОС, выдвинутой на Саммите Совета глав государств ШОС в Тяньцзине.В рамках данной инициативы был представлен проект Концепции создания Энергетического консорциума стран ШОС. Отмечалось, что данный консорциум станет открытым и практико-ориентированным механизмом для координации совместных инициатив, укрепления энергетической безопасности и расширения сотрудничества в энергетической сфере.По итогам обсуждения участники договорились продолжить совместную проработку и доработку данного документа.Кроме того, по инициативе кыргызской стороны было предложено создать в Бишкеке Региональный центр по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий для государств ШОС.Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам эффективного использования гидроэнергетического потенциала региона, укрепления энергетической безопасности и содействия устойчивому развитию энергетического сектора стран-участниц.
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энергетика, бишкек, шос, возобновляемые источники энергии, энергопроекты
энергетика, бишкек, шос, возобновляемые источники энергии, энергопроекты
Министры энергетики стран ШОС обсудили развитие ВИЭ и энергобезопасность в регионе
12:06 20.06.2026 (обновлено: 12:17 20.06.2026)
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов принял участие в заседании министров энергетики стран ШОС, которое прошло в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Министры энергетики государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили вопросы развития энергетического сотрудничества, расширения использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и укрепление энергетической безопасности в регионе. Особое внимание уделено внедрению ресурсосберегающих технологий и развитию устойчивой энергетики.
В городе Бишкеке Кыргызской Республики прошло совещание министров энергетики государств — членов ШОС. В мероприятии принял участие министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов, сообщает
пресс-служба Минэнерго.
В ходе заседания стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в энергетической сфере, вопросы повышения энергоэффективности, широкого внедрения ресурсосберегающих технологий, развития возобновляемых источников энергии, а также подготовки квалифицированных кадров для отрасли.
Выступая на заседании, министр энергетики Узбекистана отметил особую значимость инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании Энергетического консорциума государств — членов ШОС, выдвинутой на Саммите Совета глав государств ШОС в Тяньцзине.
В рамках данной инициативы был представлен проект Концепции создания Энергетического консорциума стран ШОС.
Отмечалось, что данный консорциум станет открытым и практико-ориентированным механизмом для координации совместных инициатив, укрепления энергетической безопасности и расширения сотрудничества в энергетической сфере.
По итогам обсуждения участники договорились продолжить совместную проработку и доработку данного документа.
Кроме того, по инициативе кыргызской стороны было предложено создать в Бишкеке Региональный центр по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий для государств ШОС.
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам эффективного использования гидроэнергетического потенциала региона, укрепления энергетической безопасности и содействия устойчивому развитию энергетического сектора стран-участниц.