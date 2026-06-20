https://uz.sputniknews.ru/20260620/eabr-finansy-dobycha-pererabotka-mineraly-uzbekistan-58467690.html
ЕАБР профинансирует добычу и переработку критических минералов в Узбекистане
ЕАБР профинансирует добычу и переработку критических минералов в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Евразийский банк развития и АО "Узбекский комбинат технологических металлов" подписали меморандум о сотрудничестве в области финансирования добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов.
2026-06-20T10:05+0500
2026-06-20T10:05+0500
2026-06-20T10:05+0500
еабр
узбекистан
полезные ископаемые
финансирование
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/07/23838319_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_9c8551f287837204265d9f238ad6d32c.jpg
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен поддержать в Узбекистане проекты в сфере добычи и переработки критически важных и редкоземельных минералов. Сотрудничество ориентировано на развитие высокотехнологичных производств, что должно усилить позиции страны на мировых рынках. Об этом сообщили в пресс-службе представительства банка в республике.Узбекистан — наблюдатель в ЕАЭС с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство организации в республике.Как отметил заместитель председателя правления Алексей Скатин, в ЕАБР рассчитывают, что поддержка банка позволит комбинату не ограничиваться добычей сырья, а развивать высокотехнологичные производства, которые укрепят позиции республики на мировых рынках.Ранее пресс-служба президента республики Шавката Мирзиеева сообщала, что Узбекистан намерен реализовать в 2026—2030 годах 120 проектов в сфере "критического" сырья стоимостью $4,2 млрд.В Узбекистане обнаружены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан. В ноябре АО "Узбекский комбинат технологических металлов" сообщило о начале создания вольфрамового комплекса мощностью до 1 миллиона тонн руды в год на базе месторождения в Самаркандской области.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/07/23838319_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f0b64fa280b1d32bb0851c6a46f7a49.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еабр, узбекистан, полезные ископаемые, финансирование
еабр, узбекистан, полезные ископаемые, финансирование
ЕАБР профинансирует добычу и переработку критических минералов в Узбекистане
Евразийский банк развития и АО "Узбекский комбинат технологических металлов" подписали меморандум о сотрудничестве в области финансирования добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен поддержать в Узбекистане проекты в сфере добычи и переработки критически важных и редкоземельных минералов. Сотрудничество ориентировано на развитие высокотехнологичных производств, что должно усилить позиции страны на мировых рынках. Об этом сообщили в пресс-службе представительства банка в республике.
Узбекистан — наблюдатель в ЕАЭС с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство организации в республике.
"Евразийский банк развития и АО "Узбекский комбинат технологических металлов" подписали меморандум о сотрудничестве в области финансирования добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов", —говорится в сообщении ЕАБР для СМИ.
Как отметил заместитель председателя правления Алексей Скатин, в ЕАБР рассчитывают, что поддержка банка позволит комбинату не ограничиваться добычей сырья, а развивать высокотехнологичные производства, которые укрепят позиции республики на мировых рынках.
Ранее пресс-служба президента республики Шавката Мирзиеева сообщала, что Узбекистан намерен реализовать в 2026—2030 годах 120 проектов в сфере "критического" сырья стоимостью $4,2 млрд.
В Узбекистане обнаружены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан. В ноябре АО "Узбекский комбинат технологических металлов" сообщило о начале создания вольфрамового комплекса мощностью до 1 миллиона тонн руды в год на базе месторождения в Самаркандской области.