https://uz.sputniknews.ru/20260620/eabr-finansy-dobycha-pererabotka-mineraly-uzbekistan-58467690.html

ЕАБР профинансирует добычу и переработку критических минералов в Узбекистане

ЕАБР профинансирует добычу и переработку критических минералов в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Евразийский банк развития и АО "Узбекский комбинат технологических металлов" подписали меморандум о сотрудничестве в области финансирования добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов.

2026-06-20T10:05+0500

2026-06-20T10:05+0500

2026-06-20T10:05+0500

еабр

узбекистан

полезные ископаемые

финансирование

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен поддержать в Узбекистане проекты в сфере добычи и переработки критически важных и редкоземельных минералов. Сотрудничество ориентировано на развитие высокотехнологичных производств, что должно усилить позиции страны на мировых рынках. Об этом сообщили в пресс-службе представительства банка в республике.Узбекистан — наблюдатель в ЕАЭС с 2020 года. В апреле этого года республика завершила все процедуры и присоединились к соглашению об учреждении ЕАБР. В мае в Ташкенте открылось представительство организации в республике.Как отметил заместитель председателя правления Алексей Скатин, в ЕАБР рассчитывают, что поддержка банка позволит комбинату не ограничиваться добычей сырья, а развивать высокотехнологичные производства, которые укрепят позиции республики на мировых рынках.Ранее пресс-служба президента республики Шавката Мирзиеева сообщала, что Узбекистан намерен реализовать в 2026—2030 годах 120 проектов в сфере "критического" сырья стоимостью $4,2 млрд.В Узбекистане обнаружены месторождения более 30 металлов, таких как вольфрам, молибден, магний, литий, германий, графит, ванадий и титан. В ноябре АО "Узбекский комбинат технологических металлов" сообщило о начале создания вольфрамового комплекса мощностью до 1 миллиона тонн руды в год на базе месторождения в Самаркандской области.

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