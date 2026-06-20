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ЕЭК рассматривает использование ИИ для контроля конкуренции на рынках ЕАЭС
ЕЭК рассматривает использование ИИ для контроля конкуренции на рынках ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В Евразийской экономической комиссии обсудили применение искусственного интеллекта в антимонопольном регулировании ЕАЭС. ИИ рассматривается как инструмент для повышения эффективности контроля конкуренции и выявления антиконкурентных практик на рынках союза.
2026-06-20T16:18+0500
2026-06-20T16:18+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии обсудили подходы к применению технологий искусственного интеллекта в сфере контроля за соблюдением правил конкуренции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В штаб-квартире ЕЭК прошло совместное заседание Центра конкурентного права и антимонопольного регулирования ЕАЭС и рабочей группы по искусственному интеллекту при блоке по конкуренции и антимонопольному регулированию Комиссии.Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович отметил актуальность внедрения ИИ в работу антимонопольных органов стран "пятёрки". По его словам, искусственный интеллект может выступать как инструмент повышения эффективности контроля за состоянием конкуренции, так и как объект регулирования.Участники заседания обсудили опыт применения современных технологий для выявления антиконкурентных практик, а также методологические подходы к использованию ИИ при мониторинге трансграничных рынков ЕАЭС.Отдельное внимание было уделено развитию взаимодействия между антимонопольным блоком ЕЭК и экспертным сообществом в сфере искусственного интеллекта. Стороны подчеркнули необходимость совместной работы для выявления рисков и определения перспектив применения ИИ в антимонопольном регулировании."Подтверждена общая заинтересованность во взаимодействии блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК и экспертов, которые специализируются в разработке и использовании ИИ-технологий. Это необходимо для дальнейшего выявления тенденций и проблематики при применении искусственного интеллекта в сфере антимонопольного регулирования",— добавили в ЕЭК.
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еаэс, искусственный интеллект, еэк
еаэс, искусственный интеллект, еэк

ЕЭК рассматривает использование ИИ для контроля конкуренции на рынках ЕАЭС

16:18 20.06.2026
© iStock.com / gorodenkoffДевушка проводит урок информационных технологий
Девушка проводит урок информационных технологий - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2026
© iStock.com / gorodenkoff
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В Евразийской экономической комиссии обсудили применение искусственного интеллекта в антимонопольном регулировании ЕАЭС. ИИ рассматривается как инструмент для повышения эффективности контроля конкуренции и выявления антиконкурентных практик на рынках союза.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии обсудили подходы к применению технологий искусственного интеллекта в сфере контроля за соблюдением правил конкуренции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
В штаб-квартире ЕЭК прошло совместное заседание Центра конкурентного права и антимонопольного регулирования ЕАЭС и рабочей группы по искусственному интеллекту при блоке по конкуренции и антимонопольному регулированию Комиссии.
© Пресс-служба ЕЭКВ ЕЭК обсудили использование ИИ в сфере контроля за состоянием конкуренции в ЕАЭС.
В ЕЭК обсудили использование ИИ в сфере контроля за состоянием конкуренции в ЕАЭС. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2026
В ЕЭК обсудили использование ИИ в сфере контроля за состоянием конкуренции в ЕАЭС.
© Пресс-служба ЕЭК
Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович отметил актуальность внедрения ИИ в работу антимонопольных органов стран "пятёрки". По его словам, искусственный интеллект может выступать как инструмент повышения эффективности контроля за состоянием конкуренции, так и как объект регулирования.

"Искусственный интеллект для антимонопольных органов – одновременно объект регулирования и эффективный инструмент контроля. Следует внедрять технологии ИИ в практику антимонопольного регулирования на евразийском экономическом пространстве совместно с экспертным сообществом", – отметил Ермолович.

Участники заседания обсудили опыт применения современных технологий для выявления антиконкурентных практик, а также методологические подходы к использованию ИИ при мониторинге трансграничных рынков ЕАЭС.
Отдельное внимание было уделено развитию взаимодействия между антимонопольным блоком ЕЭК и экспертным сообществом в сфере искусственного интеллекта. Стороны подчеркнули необходимость совместной работы для выявления рисков и определения перспектив применения ИИ в антимонопольном регулировании.
"Подтверждена общая заинтересованность во взаимодействии блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК и экспертов, которые специализируются в разработке и использовании ИИ-технологий. Это необходимо для дальнейшего выявления тенденций и проблематики при применении искусственного интеллекта в сфере антимонопольного регулирования",— добавили в ЕЭК.
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