https://uz.sputniknews.ru/20260620/na-skolko-uvelichilos-kolichestvo-vysshix-uchebnyx-zavedeniy-za-35-let-58474258.html

В Узбекистане за годы независимости число вузов выросло в несколько раз — инфографика

В Узбекистане за годы независимости число вузов выросло в несколько раз — инфографика

Sputnik Узбекистан

За 35 лет количество высших учебных заведений в Узбекистане увеличилось более чем в 4 раза.

2026-06-20T15:24+0500

2026-06-20T15:24+0500

2026-06-20T15:37+0500

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узбекистан

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По данным Национального комитета по статистике, на начало 2025/2026 учебного года в Узбекистане действует 215 высших учебных заведений, включая филиалы.По сравнению с 1991 годом этот показатель увеличился в 4,1 раза, что свидетельствует о значительном росте системы высшего образования в стране.Динамика количества вузов демонстрирует устойчивый рост: с 52 в 1991 году до 69 в 2015 году, после чего началось резкое увеличение — 154 в 2021 году. В 2025 году показатель составил 215.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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