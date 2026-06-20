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В Узбекистане за годы независимости число вузов выросло в несколько раз — инфографика
В Узбекистане за годы независимости число вузов выросло в несколько раз — инфографика
Sputnik Узбекистан
За 35 лет количество высших учебных заведений в Узбекистане увеличилось более чем в 4 раза.
2026-06-20T15:24+0500
2026-06-20T15:24+0500
2026-06-20T15:37+0500
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По данным Национального комитета по статистике, на начало 2025/2026 учебного года в Узбекистане действует 215 высших учебных заведений, включая филиалы.По сравнению с 1991 годом этот показатель увеличился в 4,1 раза, что свидетельствует о значительном росте системы высшего образования в стране.Динамика количества вузов демонстрирует устойчивый рост: с 52 в 1991 году до 69 в 2015 году, после чего началось резкое увеличение — 154 в 2021 году. В 2025 году показатель составил 215.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика, вузы, узбекистан, образование, мультимедиа, инфографика
инфографика, вузы, узбекистан, образование, мультимедиа, инфографика
В Узбекистане за годы независимости число вузов выросло в несколько раз — инфографика
15:24 20.06.2026 (обновлено: 15:37 20.06.2026)
За 35 лет количество высших учебных заведений в Узбекистане увеличилось более чем в 4 раза.
По данным Национального комитета по статистике, на начало 2025/2026 учебного года в Узбекистане действует 215 высших учебных заведений, включая филиалы.
По сравнению с 1991 годом этот показатель увеличился в 4,1 раза, что свидетельствует о значительном росте системы высшего образования в стране.
Динамика количества вузов демонстрирует устойчивый рост: с 52 в 1991 году до 69 в 2015 году, после чего началось резкое увеличение — 154 в 2021 году. В 2025 году показатель составил 215.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан
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