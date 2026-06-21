https://uz.sputniknews.ru/20260621/deti-voyny-personalnaya-vystavka-anvara-mamadjanova-v-tashkente--foto-58380557.html

"Дети Войны": персональная выставка Анвара Мамаджанова в Ташкенте — фото

"Дети Войны": персональная выставка Анвара Мамаджанова в Ташкенте — фото

Sputnik Узбекистан

Представленные графические работы посвящены одной из самых трагических страниц истории – судьбам детей, чье детство было разрушено войной. Через выразительные художественные образы автор рассказывает о боли, страхе, утрате и одновременно о стойкости человеческого духа

2026-06-21T18:30+0500

2026-06-21T18:30+0500

2026-06-21T18:30+0500

дети

война

великая отечественная война

академия художеств узбекистана

фото

фотолента

выставка

посольство россии в узбекистане

академия художеств

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В Ташкентском доме фотографии состоялось открытие персональной выставки Народного художника Узбекистана, академика Академии художеств РУз, автора Государственного герба Республики Узбекистан Анвара Мамаджанова "Дети войны", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года.Организаторами выставки выступили Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан, Академия художеств Узбекистана, Дирекция художественных выставок и Творческий союз художников Узбекистана. Экспозиция стала частью ежегодной мемориальной акции "Завещано помнить!", которую уже пятый год проводит Академия художеств при поддержке Посольства РФ.Представленные графические работы посвящены одной из самых трагических страниц истории — судьбам детей, чье детство разрушила война. Через выразительные художественные образы автор рассказывает о боли, страхе, утрате и одновременно о стойкости человеческого духа.Особое место на выставке занимает новый цикл рисунков "Оставшиеся в детстве", представленный публике впервые. На протяжении нескольких лет художник изучал архивные материалы, собирал свидетельства о детях, переживших оккупацию, плен, лагеря, голод и потерю близких. Итогом этой работы стала серия глубоких и эмоциональных произведений, посвященных памяти самых беззащитных жертв войны.При взгляде на эти работы еще глубже понимаешь, что детство и война несовместимы. Через судьбы детей военного времени мы вновь осознаем цену мира, человеческой жизни и исторической памяти.Тема выставки имеет особое значение и для Узбекистана. В годы Великой Отечественной войны республика приняла более 1,5 млн эвакуированных граждан, среди которых свыше 250 тыс составляли дети. Для многих из них узбекская земля стала вторым домом, местом спасения и надежды.Работы Анвара Мамаджанова, выполненные карандашом и тушью, отличаются высоким мастерством исполнения, тонкой детализацией и выразительностью художественного языка. Экспозиция стала не только значимым культурным событием, но и напоминанием о необходимости сохранения исторической памяти, недопустимости возрождения нацизма и важности мира для будущих поколений.Атомосфера выставки — в фотоподборке Sputnik Узбекистан.

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дети, война, великая отечественная война, академия художеств узбекистана, фото, фотолента, выставка, фото, посольство россии в узбекистане, академия художеств