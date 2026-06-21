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Фехтование: сборная Узбекистана завоевала первую медаль на чемпионате Азии
Фехтование: сборная Узбекистана завоевала первую медаль на чемпионате Азии
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С 18 по 24 июня в Нью-Дели проходит чемпионат Азии по фехтованию среди взрослых. Турнир собрал сильнейших фехтовальщиков континента
2026-06-21T14:35+0500
2026-06-21T14:35+0500
2026-06-21T14:35+0500
спорт
фехтование
чемпионат азии
индия
нью-дели
бронза
узбекистанка
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Сборная Узбекистана по фехтованию завоевала первую медаль на чемпионате Азии в индийском Нью-Дели. Бронзу в копилку команды принесла саблистка Гулистан Пердибаева, сообщает НОК.Турнир, который проходит с 18 по 24 июня собрал сильнейших фехтовальщиков континента.На пути к полуфиналу узбекистанка превзошла представительниц Индии, Китая и Японии.
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спорт, фехтование, чемпионат азии, индия, нью-дели, бронза, узбекистанка
спорт, фехтование, чемпионат азии, индия, нью-дели, бронза, узбекистанка
Фехтование: сборная Узбекистана завоевала первую медаль на чемпионате Азии
С 18 по 24 июня в Нью-Дели проходит чемпионат Азии по фехтованию среди взрослых. Турнир собрал сильнейших фехтовальщиков континента.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Сборная Узбекистана по фехтованию завоевала первую медаль на чемпионате Азии в индийском Нью-Дели. Бронзу в копилку команды принесла саблистка Гулистан Пердибаева, сообщает
НОК.
Турнир, который проходит с 18 по 24 июня собрал сильнейших фехтовальщиков континента.
“По итогам прошедшего соревновательного дня сборная Узбекистана завоевала свою первую медаль. Ее обладательницей стала Гулистан Пердибаева, выступавшая в соревнованиях по сабле среди женщин”, — говорится в сообщении.
На пути к полуфиналу узбекистанка превзошла представительниц Индии, Китая и Японии.