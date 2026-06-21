https://uz.sputniknews.ru/20260621/glava-mid-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-pakistanskim-kollegoy-58482086.html

Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с пакистанским коллегой

Глава МИД Узбекистана поговорил по телефону с пакистанским коллегой

Sputnik Узбекистан

Собеседники договорились продолжать тесный, доверительный и регулярный диалог между внешнеполитическими ведомствами в интересах дальнейшего углубления отношений стратегического партнерства между двумя братскими странами

2026-06-21T09:20+0500

2026-06-21T09:20+0500

2026-06-21T09:20+0500

политика

мид узбекистана

мид

пакистан

бахтиёр саидов

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов поговорил по телефону с министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром. Об этом Саидов сообщил в своем Telegram-канале.Он охарактеризовал беседу, как продуктивную.Пакистанская стороны выразила искреннюю признательность за письмо президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, адресованное Премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу, в котором отмечены подписание Меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран, а также активные посреднические усилия Пакистана в данном процессе.Собеседники договорились продолжать тесный, доверительный и регулярный диалог между внешнеполитическими ведомствами в интересах дальнейшего углубления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Пакистаном.

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политика, мид узбекистана, мид, пакистан, бахтиёр саидов, телефонный разговор