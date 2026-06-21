https://uz.sputniknews.ru/20260621/kak-bystro-snyat-zud-i-pokrasnenie-esli-ukusil-komar-58481266.html

Как быстро снять зуд и покраснение, если укусил комар — ответ врача

Как быстро снять зуд и покраснение, если укусил комар — ответ врача

Sputnik Узбекистан

Укусы комаров могут вызывать болезненность и дискомфорт. Врач рассказала об эффективных аптечных и народных средставх против неприятных ощущений после укусов

2026-06-21T22:03+0500

2026-06-21T22:03+0500

2026-06-21T22:03+0500

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Комариные укусы часто вызывают зуд, покраснение, появление крапивницы. Как купировать неприятные ощущения, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, эндокринолога, врача-дерматолога Ирину Скорогудаеву.Также дерматолог рекомендовала такое народное средство, как холод.Зуд после укуса комара возникает из-за реакции иммунной системы человека на вещества, которые насекомое впрыскивает в кожу. Комары кусают, чтобы получить кровь (это необходимо самкам для вынашивания потомства), и при укусе вводят слюну, содержащую антикоагулянты (вещества, препятствующие свертыванию крови) и природные анестетики, которые обезболивают место прокола.

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мнение эксперта, здоровье, кожа, комар