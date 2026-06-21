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Как быстро снять зуд и покраснение, если укусил комар — ответ врача
Как быстро снять зуд и покраснение, если укусил комар — ответ врача
Sputnik Узбекистан
Укусы комаров могут вызывать болезненность и дискомфорт. Врач рассказала об эффективных аптечных и народных средставх против неприятных ощущений после укусов
2026-06-21T22:03+0500
2026-06-21T22:03+0500
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Комариные укусы часто вызывают зуд, покраснение, появление крапивницы. Как купировать неприятные ощущения, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, эндокринолога, врача-дерматолога Ирину Скорогудаеву.Также дерматолог рекомендовала такое народное средство, как холод.Зуд после укуса комара возникает из-за реакции иммунной системы человека на вещества, которые насекомое впрыскивает в кожу. Комары кусают, чтобы получить кровь (это необходимо самкам для вынашивания потомства), и при укусе вводят слюну, содержащую антикоагулянты (вещества, препятствующие свертыванию крови) и природные анестетики, которые обезболивают место прокола.
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мнение эксперта, здоровье, кожа, комар
мнение эксперта, здоровье, кожа, комар

Как быстро снять зуд и покраснение, если укусил комар — ответ врача

22:03 21.06.2026
© Depositphotos / PlottyPhotoКомар пьет кровь у человека
Комар пьет кровь у человека - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2026
© Depositphotos / PlottyPhoto
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Укусы комаров могут вызывать болезненность и дискомфорт. Врач рассказала об эффективных аптечных и народных средставх против неприятных ощущений после укусов.
Комариные укусы часто вызывают зуд, покраснение, появление крапивницы. Как купировать неприятные ощущения, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, эндокринолога, врача-дерматолога Ирину Скорогудаеву.
"Поскольку укус комара всегда вызывает зуд, возникают так называемые уртики или волдыри, доставляющие неприятные ощущения, лучше всего помогают антигистаминные средства, которые снимают воспаление, и самое главное, обладают противозудным действием. Они позволяют купировать эти ощущения, убрать отек и воспаление", — пояснила специалист.
Также дерматолог рекомендовала такое народное средство, как холод.
"Из других средств, которые помогают при укусе комара, имеется в виду народные средства, можно использовать холод, приложить кусочек льда или что-то холодное. Это немножечко блокирует отек, который возникает при укусе, потому что там идет расширение сосудов, выход жидкостной части плазмы из крови в этом локальном месте, и отсюда возникают вот эти уртики. А холод вызывает спазм сосудов, блокирует вот этот отек", — отметила Ирина Скорогудаева.
Зуд после укуса комара возникает из-за реакции иммунной системы человека на вещества, которые насекомое впрыскивает в кожу. Комары кусают, чтобы получить кровь (это необходимо самкам для вынашивания потомства), и при укусе вводят слюну, содержащую антикоагулянты (вещества, препятствующие свертыванию крови) и природные анестетики, которые обезболивают место прокола.
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