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Какие мероприятия пройдут в Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби

Какие мероприятия пройдут в Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби

Sputnik Узбекистан

Все желающие могут присоединиться к одной из самых масштабных ежегодных акций, которая состоится на территории мемориального комплекса “Братские могилы”

2026-06-21T18:00+0500

2026-06-21T18:00+0500

2026-06-21T18:00+0500

память

день памяти и скорби

ташкент

акция

россотрудничество в узбекистане

общество

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти”, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.Мероприятие состоится в 20.00 на территории мемориального комплекса “Братские могилы” совместно с активистами движения "Волонтеры Победы" и при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан.В этот же день проведут возложение цветов и венков к Вечному огню на территории комплекса. К участию приглашают всех желающих. Сбор участников назначен на 9.40.

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Sputnik Узбекистан

память, день памяти и скорби, ташкент, акция, россотрудничество в узбекистане, общество, великая отечественная война