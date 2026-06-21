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Какие мероприятия пройдут в Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби
Какие мероприятия пройдут в Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби
Sputnik Узбекистан
Все желающие могут присоединиться к одной из самых масштабных ежегодных акций, которая состоится на территории мемориального комплекса “Братские могилы”
2026-06-21T18:00+0500
2026-06-21T18:00+0500
память
день памяти и скорби
ташкент
акция
россотрудничество в узбекистане
общество
великая отечественная война
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти”, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.Мероприятие состоится в 20.00 на территории мемориального комплекса “Братские могилы” совместно с активистами движения "Волонтеры Победы" и при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан.В этот же день проведут возложение цветов и венков к Вечному огню на территории комплекса. К участию приглашают всех желающих. Сбор участников назначен на 9.40.
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память, день памяти и скорби, ташкент, акция, россотрудничество в узбекистане, общество, великая отечественная война
память, день памяти и скорби, ташкент, акция, россотрудничество в узбекистане, общество, великая отечественная война

Какие мероприятия пройдут в Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби

18:00 21.06.2026
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти"
В Ташкенте прошла ежегодная акция Свеча памяти - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2026
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Все желающие могут присоединиться к одной из самых масштабных ежегодных акций, которая состоится на территории мемориального комплекса “Братские могилы”.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти”, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.
© "Русский дом" в УзбекистанеВ Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти”
В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти” - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2026
В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти”
© "Русский дом" в Узбекистане
Мероприятие состоится в 20.00 на территории мемориального комплекса “Братские могилы” совместно с активистами движения "Волонтеры Победы" и при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан.
“Из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Зажги свою свечу памяти вместе с нами и присоединись ко всем неравнодушным людям, которые по всему миру примут участие в одной из самых масштабных ежегодных акций”, — говорится в сообщении.
© "Русский дом" в УзбекистанеВ Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет возложение цветов и венков к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы"
В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти” - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2026
В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет возложение цветов и венков к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы"
© "Русский дом" в Узбекистане
В этот же день проведут возложение цветов и венков к Вечному огню на территории комплекса. К участию приглашают всех желающих. Сбор участников назначен на 9.40.
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