Какие мероприятия пройдут в Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте прошла ежегодная акция "Свеча памяти"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Все желающие могут присоединиться к одной из самых масштабных ежегодных акций, которая состоится на территории мемориального комплекса “Братские могилы”.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти”, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.
© "Русский дом" в УзбекистанеВ Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти”
В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет международная акция “Свеча памяти”
© "Русский дом" в Узбекистане
Мероприятие состоится в 20.00 на территории мемориального комплекса “Братские могилы” совместно с активистами движения "Волонтеры Победы" и при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан.
“Из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне. Зажги свою свечу памяти вместе с нами и присоединись ко всем неравнодушным людям, которые по всему миру примут участие в одной из самых масштабных ежегодных акций”, — говорится в сообщении.
© "Русский дом" в УзбекистанеВ Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет возложение цветов и венков к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы"
В Ташкенте 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет возложение цветов и венков к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы"
© "Русский дом" в Узбекистане
В этот же день проведут возложение цветов и венков к Вечному огню на территории комплекса. К участию приглашают всех желающих. Сбор участников назначен на 9.40.