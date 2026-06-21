https://uz.sputniknews.ru/20260621/match-uzbekistana-s-portugaliey-budet-sudit-marokkanskiy-arbitr-58484420.html
Матч Узбекистана с Португалией будет судить марокканский арбитр
Матч Узбекистана с Португалией будет судить марокканский арбитр
Sputnik Узбекистан
Определена судейская бригада, которая будет работать на матче второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Узбекистана, проходящего в США, Канаде и Мексике
2026-06-21T12:25+0500
2026-06-21T12:25+0500
2026-06-21T12:25+0500
спорт
футбол
чемпионат мира
матч
узбекистан
португалия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0d/40956724_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_0903b818783c5067755d4f7dd3c114a5.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Матч сборной Узбекистана против Португалии на чемпионате мира будут судить арбитры из Марокко, сообщает НОК.Главным судьей встречи назначили Джалала Джайеда. Помогать ему на линиях будут его соотечественники — Закария Бринси и Мустафо Акаркад. Обязанности четвертого и пятого судей в этой игре возложили на представителей ЮАР — Абонгайла Тома и Захеле Сивелу.Матч Португалия — Узбекистан пройдет 23 июня на арене Хьюстона. Игра начнется в 22.00 по ташкентскому времени. Это будет вторая игра для узбекистанской футбольной сборной в рамках групповой стадии текущего мирового первенства.
узбекистан
португалия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0d/40956724_199:51:2722:1943_1920x0_80_0_0_c62786a886479918bda9bffb2cd98059.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, футбол, чемпионат мира, матч, узбекистан, португалия
спорт, футбол, чемпионат мира, матч, узбекистан, португалия
Матч Узбекистана с Португалией будет судить марокканский арбитр
Определена судейская бригада, которая будет работать на матче второго тура чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Узбекистана, проходящего в США, Канаде и Мексике.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Матч сборной Узбекистана против Португалии на чемпионате мира будут судить арбитры из Марокко, сообщает
НОК.
Главным судьей встречи назначили Джалала Джайеда. Помогать ему на линиях будут его соотечественники — Закария Бринси и Мустафо Акаркад. Обязанности четвертого и пятого судей в этой игре возложили на представителей ЮАР — Абонгайла Тома и Захеле Сивелу.
“Встречу группы "K" обслужит судейская бригада во главе с марокканским арбитром Джалалом Джайедом. На линиях ему будут помогать его соотечественники. Обязанности четвертого и пятого официальных лиц матча возложены на представителей ЮАР”, — говорится в сообщении.
Матч Португалия — Узбекистан пройдет 23 июня на арене Хьюстона. Игра начнется в 22.00 по ташкентскому времени. Это будет вторая игра для узбекистанской футбольной сборной в рамках групповой стадии текущего мирового первенства.