https://uz.sputniknews.ru/20260621/sportivnaya-gimnastika-uzbekistanets-utkirbek-juraev-stal-chempionom-azii-58482621.html

Спортивная гимнастика: узбекистанец Уткирбек Жураев стал чемпионом Азии

Спортивная гимнастика: узбекистанец Уткирбек Жураев стал чемпионом Азии

Sputnik Узбекистан

Чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди мужчин проходит в китайском городе Цзуньи с 18 по 21 июня. Всего разыгрывают восемь комплектов наград

2026-06-21T09:54+0500

2026-06-21T09:54+0500

2026-06-21T09:54+0500

спорт

гимнастика

узбекистанцы

мужчины

юниоры

чемпионат азии

китай

золотая медаль

бронза

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистанец Уткирбек Жураев стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике на соревнованиях среди мужчин в юниорской и взрослой категориях, проходящих в китайском городе Цзуньи, сообщает НОК.Также а активе сборной республики — бронзовая награда.Субботняя соревновательная программа включала в себя финалы в отдельных видах многоборья.Уткирбек Жураев набрал наибольшее количество баллов в соревнованиях среди взрослых, а среди юниоров отличился Тимур Камаев , поднявшись на третью ступень пьедестала почета.Нынешнее континентальное первенство имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых этапов подготовки и отбора к XX Азиатским играм, которые пройдут в 2026 году в Нагое (Япония).

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спорт, гимнастика, узбекистанцы, мужчины, юниоры, чемпионат азии, китай, золотая медаль, бронза