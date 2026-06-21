https://uz.sputniknews.ru/20260621/sportivnaya-gimnastika-uzbekistanets-utkirbek-juraev-stal-chempionom-azii-58482621.html
Спортивная гимнастика: узбекистанец Уткирбек Жураев стал чемпионом Азии
Спортивная гимнастика: узбекистанец Уткирбек Жураев стал чемпионом Азии
Sputnik Узбекистан
Чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди мужчин проходит в китайском городе Цзуньи с 18 по 21 июня. Всего разыгрывают восемь комплектов наград
2026-06-21T09:54+0500
2026-06-21T09:54+0500
2026-06-21T09:54+0500
спорт
гимнастика
узбекистанцы
мужчины
юниоры
чемпионат азии
китай
золотая медаль
бронза
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекистанец Уткирбек Жураев стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике на соревнованиях среди мужчин в юниорской и взрослой категориях, проходящих в китайском городе Цзуньи, сообщает НОК.Также а активе сборной республики — бронзовая награда.Субботняя соревновательная программа включала в себя финалы в отдельных видах многоборья.Уткирбек Жураев набрал наибольшее количество баллов в соревнованиях среди взрослых, а среди юниоров отличился Тимур Камаев , поднявшись на третью ступень пьедестала почета.Нынешнее континентальное первенство имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых этапов подготовки и отбора к XX Азиатским играм, которые пройдут в 2026 году в Нагое (Япония).
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спорт, гимнастика, узбекистанцы, мужчины, юниоры, чемпионат азии, китай, золотая медаль, бронза
спорт, гимнастика, узбекистанцы, мужчины, юниоры, чемпионат азии, китай, золотая медаль, бронза
Спортивная гимнастика: узбекистанец Уткирбек Жураев стал чемпионом Азии
Чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди мужчин проходит в китайском городе Цзуньи с 18 по 21 июня. Всего разыгрывают восемь комплектов наград.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Узбекистанец Уткирбек Жураев стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике на соревнованиях среди мужчин в юниорской и взрослой категориях, проходящих в китайском городе Цзуньи, сообщает
НОК.
Также а активе сборной республики — бронзовая награда.
Субботняя соревновательная программа включала в себя финалы в отдельных видах многоборья.
“В очередной соревновательный день представители Узбекистана пополнили свою копилку одной золотой и одной бронзовой наградой. Обе медали были завоеваны в упражнениях на коне”, — говорится в сообщении.
Уткирбек Жураев набрал наибольшее количество баллов в соревнованиях среди взрослых, а среди юниоров отличился Тимур Камаев , поднявшись на третью ступень пьедестала почета.
Нынешнее континентальное первенство имеет особое значение, поскольку является одним из ключевых этапов подготовки и отбора к XX Азиатским играм, которые пройдут в 2026 году в Нагое (Япония).