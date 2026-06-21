Спортивный комментатор оценил шансы Узбекистана в матче с Португалией
15:38 21.06.2026 (обновлено: 15:40 21.06.2026)
© Depositphotos / PhanuwatNandeeКлассический футбольный мяч на поле.
© Depositphotos / PhanuwatNandee
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Эксклюзив
В преддверии очередного матча сборной РУз на ЧМ по футболу Sputnik поговорил с экспертом, узбекским спортивным комментатором и журналистом Мирзахакимом Тухтамирзаевым. Речь шла о недавней игре с Колумбией и о том, каким может быть решающий матч с Португалией.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира получился достойным, несмотря на поражение от Колумбии. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik высказал спортивный комментатор Мирзахаким Тухтамирзаев, проанализировав причины неудачи и оценив перспективы команды перед встречей с Португалией.
По словам эксперта, не стоит забывать, что соперником узбекистанцев в первом туре была одна из сильнейших команд Южной Америки.
"Сборная Колумбии — одна из сильнейших в Латинской Америке, финалист последнего континентального турнира для сборных. Путевку на чемпионат мира она оформила раньше Бразилии. Это опытная команда из топ-15 мирового рейтинга, в составе которой выступают звезды, прошедшие огонь, воду и медные трубы", — отметил Тухтамирзаев.
Комментатор подчеркнул, что в дебютном матче на мировом первенстве сборная Узбекистана выглядела достойно, особенно в первые полчаса встречи.
"Наша команда соблюдала игровую дисциплину и поэтому долгое время сохраняла свои ворота в неприкосновенности. К сожалению, мы упустили быстрый выпад колумбийцев, а дальше, наверное, было уже делом техники", — сказал он.
По мнению Тухтамирзаева, ключевой причиной поражения стала нехватка опыта. После того как Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие, команде не хватило хладнокровия и лидера, способного успокоить партнеров.
"После гола Файзуллаева не нашлось человека, который мог бы повлиять на партнеров и удержать их от чрезмерной активности. Нам нужно было 10–15 минут спокойно контролировать мяч и не позволять сопернику обострять игру. Тогда результат мог быть другим", — считает эксперт.
Он также напомнил, что узбекистанцам немного не повезло: третий мяч был пропущен в концовке, а удар Каримова пришелся в каркас ворот.
В преддверии встречи с Португалией комментатор призвал не делать трагедии из стартового поражения и внимательно разобрать как собственную игру, так и матчи будущего соперника.
"Не нужно паниковать. Следует спокойно проанализировать детали предыдущих матчей. Сборная Демократической Республики Конго показала, что португальцы пока еще не набрали оптимальную форму", — отметил Тухтамирзаев.
Главным фактором в предстоящем матче, по мнению комментатора, должна стать уверенность самих узбекистанских футболистов.
"Мы провели достаточно убедительный второй тайм против Колумбии. Хотелось бы, чтобы ребята вспомнили первый тайм матча против Египта на ноябрьском турнире Alien Cup, когда сборная Узбекистана была на голову сильнее соперника. Если команда поверит в себя и сумеет выполнить наработки, которые оттачивались долгое время, встреча с Португалией может завершиться с позитивным итогом", — заключил Тухтамирзаев.
Напомним, что матч второго тура группы K между сборными Узбекистана и Португалии состоится 23 июня. Для команды Фабио Каннаваро эта встреча станет ключевой в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира.