https://uz.sputniknews.ru/20260621/sportivnyy-kommentator-otsenil-shansy-uzbekistana-v-matche-s-portugaliey-58491108.html

Спортивный комментатор оценил шансы Узбекистана в матче с Португалией

Спортивный комментатор оценил шансы Узбекистана в матче с Португалией

Sputnik Узбекистан

В преддверии очередного матча сборной РУз на ЧМ по футболу Sputnik поговорил с экспертом, узбекским спортивным комментатором и журналистом Мирзахакимом Тухтамирзаевым. Речь шла о недавней игре с Колумбией и о том, каким может быть решающий матч с Португалией

2026-06-21T15:38+0500

2026-06-21T15:38+0500

2026-06-21T15:40+0500

спорт

футбол

чемпионат мира

узбекистан

матч

португалия

прогноз

мнение эксперта

игра

колумбия

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира получился достойным, несмотря на поражение от Колумбии. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik высказал спортивный комментатор Мирзахаким Тухтамирзаев, проанализировав причины неудачи и оценив перспективы команды перед встречей с Португалией.По словам эксперта, не стоит забывать, что соперником узбекистанцев в первом туре была одна из сильнейших команд Южной Америки.Комментатор подчеркнул, что в дебютном матче на мировом первенстве сборная Узбекистана выглядела достойно, особенно в первые полчаса встречи.По мнению Тухтамирзаева, ключевой причиной поражения стала нехватка опыта. После того как Аббосбек Файзуллаев восстановил равновесие, команде не хватило хладнокровия и лидера, способного успокоить партнеров.Он также напомнил, что узбекистанцам немного не повезло: третий мяч был пропущен в концовке, а удар Каримова пришелся в каркас ворот.В преддверии встречи с Португалией комментатор призвал не делать трагедии из стартового поражения и внимательно разобрать как собственную игру, так и матчи будущего соперника.Главным фактором в предстоящем матче, по мнению комментатора, должна стать уверенность самих узбекистанских футболистов.Напомним, что матч второго тура группы K между сборными Узбекистана и Португалии состоится 23 июня. Для команды Фабио Каннаваро эта встреча станет ключевой в борьбе за выход в плей-офф чемпионата мира.

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спорт, футбол, чемпионат мира, узбекистан, матч, португалия, прогноз, мнение эксперта, игра, колумбия