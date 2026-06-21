https://uz.sputniknews.ru/20260621/v-ruz-avto-vozrastom-30-let-i-starshe-budut-vykupat-u-vladeltsev-i-utilizirovat-58489090.html

В РУз авто возрастом 30 лет и старше будут выкупать у владельцев и утилизировать

В РУз авто возрастом 30 лет и старше будут выкупать у владельцев и утилизировать

Sputnik Узбекистан

Граждан, не сдавших своевременно старый автомобиль на утилизацию, обяжут ежегодно выплачивать экологическую компенсацию в размере 30-кратной базовой расчетной величины

2026-06-21T13:29+0500

2026-06-21T13:29+0500

2026-06-21T13:29+0500

экология

общество

автомобили

старость

утилизация

покупка

население

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане автомобили возрастом 30 лет и старше будут выкупать у владельцев и утилизировать. Об этом сообщает Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики.В агентстве напомнили, что автомобили являются постоянным источником загрязнения воздуха. Только по Ташкенту ежедневно передвигается около 600 тыс. транспортных средств.Особенно негативно воздействуют на окружающую среду автомобили с истекшим сроком эксплуатации, не соответствующие современным экологическим требованиям. Содержащиеся в таких транспортных средствах моторные масла, остатки топлива, аккумуляторы и тяжелые металлы при бесконтрольном обращении загрязняют почву и водные ресурсы. В процессе утилизации опасные компоненты безопасно обезвреживают, а такие материалы, как металл, пластик и стекло, перерабатывают и возвращают в производство.С этого года в республике поэтапно создают эффективную систему утилизации старых автомобилей и переработки их компонентов.При этом, расчеты с владельцами могут осуществляться в двух формах:С помощью электронных ваучеров потребители смогут приобретать новые автомобили отечественного производства на льготных условиях. При этом сумму, указанную в ваучере, будут засчитывать в качестве скидки, а оставшуюся часть стоимости автомобиля можно будет выплачивать в рассрочку сроком более одного года.Граждан, не сдавших своевременно старый автомобиль на утилизацию, обяжут один раз в год выплачивать экологическую компенсацию в размере 30-кратной базовой расчетной величины.В агентстве добавили, что сегодня система утилизации устаревших транспортных средств действует более чем в 60 странах мира.Для справки: с 1 августа 2025-го и по состоянию на начало 2026 года размер БРВ в Узбекистане зафиксирован на уровне 412 000 сум. Это значение закреплено в рамках параметров Госбюджета республики на 2026 год.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экология, общество, автомобили, старость, утилизация, покупка, население