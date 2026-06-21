https://uz.sputniknews.ru/20260621/vremya-prinimat-reshenie-zapad-doshel-do-rokovoy-cherty-58483298.html

Время принимать решение: Запад дошел до роковой черты

Время принимать решение: Запад дошел до роковой черты

Sputnik Узбекистан

После теракта на Брянщине в отношении белорусских детей, после засылки сотен БПЛА на Москву выяснилось (внезапно!), что против украинских дронов у русских есть... 21.06.2026, Sputnik Узбекистан

2026-06-21T16:00+0500

2026-06-21T16:00+0500

2026-06-21T16:00+0500

колумнисты

москва

россия

брюссель

нато

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После теракта на Брянщине в отношении белорусских детей, после засылки сотен БПЛА на Москву выяснилось (внезапно!), что против украинских дронов у русских есть приемы. А вот против русских баллистических ракет у киевских приемов нет, пишет колумнист РИА Новости.Вся милитаристская украинско-натовская ракетная баллистика, имеющаяся в наличии, — исключительно импортного извода, в немыслимом дефиците. И чаще американского, чем европейского производства. А украинских ракет — и даже в стадии разработок (внезапно-2!) не существует.На это язвительно — и тем более унизительно, что вновь и на весь мир — указали украинцам из Штатов."Нью-Йорк Таймс", которую очень трудно, если в принципе возможно, заподозрить в симпатиях к нам, так про этот конфуз и написала.В реальном конфликте военный перевес и безоговорочная победа обеспечиваются ракетным арсеналом "баллистики" и работающей как часы ПВО, сказали "нью-йорк таймсы".На непрерывных токовищах, от Эвиана через Рамштайн и так до Брюсселя, на этой неделе сей нехитрый факт старались скрыть толстым слоем медийного макияжа (как порой прыщавые недоросли замазывают дефекты кожи на лице толстым слоем тональника).Там и так пытались превратить проигрываемую натовцами войну с нами в новый победоносный блицкриг.Параллельно полыхали в стиле худших хроник на недоброй памяти кухне многонаселенной коммуналки истерики, кто "звонил в Кремль", зачем, когда и с какими целями. Начальника Евросовета, седовласого португальца Кошту брали за грудки и трясли, чтобы тот признался, что он — "агент Москвы".Скандальное выяснение отношений в духе застарелого алкоголизма по принципу "ты меня уважаешь?!" и вероятность очень гипотетических переговоров нас и вот этих европейцев были проанализированы (и развенчаны) профессором Колумбийского университета Джеффри Саксом.Сакс в стиле сетевого инфлюенсера, рассылая открытые письма и полемизируя с теми, кто ему отвечает, объясняет на пальцах, что Россия и Москва, Кремль, Горбачев, Ельцин и Путин на протяжении последних тридцати с лишним лет только и делали, что вели переговоры с Европой. С Западом. С НАТО.И именно собеседники вначале СССР, а сегодня России только и делали, что лгали. И нарушали договоренности.С момента воссоединения двух Германий, когда было сказано, обещано и публично подтверждено, что Североатлантический альянс и "дюйма не продвинется на восток".С момента заявления на саммите все той же НАТО в Бухаресте о начале вступления Украины в альянс почти двадцать лет назад, когда Москва тут же ответила на возможность такой ассоциации.Кремль предупредил ясно, четко и недвусмысленно, устно, письменно, на пальцах и при помощи сурдоперевода (для тех, кто намеренно заткнул уши, прикинувшись глухой ветошью), что не стоит пересекать "красные линии".Были десятки, если не сотни попыток объяснить, разъяснить, довести до ума и до сведения, что украинские гопаки с НАТО окончатся дурно для самого Киева. Кто-нибудь и где-нибудь это услышал? Нет. Потому что цель у натовских глобалистов была не воспринять наши озабоченности экзистенциальной угрозой нашей стране, а нанести нам упреждающий смертельный удар.Под нанесение удара был выделен стратосферический бюджет: свыше полутриллиона долларов. И эта смета — не окончательная."Переговоры", чтобы затянуть время, чтобы профинансировать уничтожение нашей державы, чтобы убить как можно больше русских в период "затишья" / прекращения огня / мирного урегулирования, — мы туда уже плавали и знаем, чем это заканчивается."Переговоры", чтобы затушевать фиаско — натовско-рамштайновское, полусотенной коалиции против нас — на ЛБС? Мы давно, последние 85 лет примерно в курсе, как это делается.А вот переговоры с теми и так, кто и как будут учитывать все наши озабоченности и всю ситуацию на отвоеванной у киевских живодеров и натовских супостатов исконной русской земле, мы, конечно же, проведем.Дискуссии — можете быть в этом железно уверены — состоятся обязательно. Непосредственно перед подписанием акта о безоговорочной капитуляции НАТО в этом конфликте.

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Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

колумнисты, москва, россия, брюссель, нато