Диетолог: как отказаться от сладкого без вреда для здоровья
© Sputnik / ЩербаковНациональные блюда, приготовленные в ресторане "Татарская кухня".
© Sputnik / Щербаков
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Отказаться от сладкого звучит просто — до тех пор, пока не попробуешь. Сахар вызывает зависимость, сопоставимую с никотиновой или алкогольной. Первые дни без него еще можно терпеть, но потом идет спад энергии и настроения, и ты опять тянешься к любимому десерту.
Резкий отказ от сладкого чреват последующими срывами с употреблением большого количества высококалорийных продуктов, содержащих сахар и насыщенные жиры: мороженое, торты или пирожные, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Елену Игнатикову.
Первые дни без сахара редко бывают легкими. Организм, привыкший к постоянным "дозам" глюкозы, воспринимает отказ как стресс. Уровень сахара в крови падает, мозг требует подпитки, и появляется сахарная ломка: головные боли, раздражительность, быстрая утомляемость. Хочется то сладкого, то кофе, то чего-нибудь мучного — лишь бы поскорее вернуть энергию.
Этот период длится обычно от 3 до 10 дней. У одни людей симптомы уходят уже через пару суток, у отчаянных сладкоежек могут сохраняться неделю. В это время важно поддерживать организм: пить воду, есть больше белка, овощей и сложных углеводов, чтобы уровень сахара в крови выравнивался естественным образом.
Специалист рекомендует сокращать сахар в рационе постепенно.
"При отказе от сладкого рекомендуется все-таки постепенно снижать его количество в своем рационе. Например, уменьшать его содержание в чае или кофе, сначала на одну чайную ложку в неделю, потом еще на одну чайную ложку, таким образом рецепторы будут приучаться, и вкус будет становиться привычным", — пояснила Игнатикова.
Это же правило касается шоколада. Его нужно не отменять, а отдавать предпочтение лакомству с высоким содержанием какао.
"Сначала есть шоколад с 55% содержанием какао, а потом постепенно увеличивать содержание какао в шоколаде до 75 и дальше до 95%. Постепенно сладкий вкус будет уходить, а к горькому рецепторы будут постепенно привыкать, и таким образом будет уменьшаться содержание сахара в рационе. В шоколаде есть много различных полезных антиоксидантов, поэтому это в том числе полезный продукт, не только вредный", — советует диетолог.
Кроме того, по ее словам, нужно не забывать о фруктах в рационе.
"Фрукты содержат естественные сахара, но за счет того, что в фруктах есть большое содержание клетчатки, они меньше влияют на повышение уровня сахара в крови и способствуют постепенному всасыванию сахара в желудочно-кишечном тракте", — отметила Елена Игнатикова.
Она рассказала, что после уменьшения количества сладостей через 1-2 недели метаболизм перестраивается: исчезают резкие перепады энергии, нормализуется аппетит, проходит отечность (ведь 1 грамм углевода задерживает 3-4 грамма воды). Сон становится глубже, кожа — чище и ровнее. К этому моменту организм начинает получать энергию из запасов гликогена и жиров, а не из быстрых сахаров.
Спустя 3-4 недели появляется легкость в теле и голове, повышается концентрация, настроение становится стабильнее. Печень и кишечник работают без перегрузки, снижается воспаление, нормализуется гормональный баланс. По сути, отказ от сахара для организма — это как глоток свежего воздуха без внешнего допинга.