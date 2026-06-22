https://uz.sputniknews.ru/20260622/kak-otkazatsya-ot-sladkogo-bez-vreda-dlya-zdorovya-58503477.html

Диетолог: как отказаться от сладкого без вреда для здоровья

Диетолог: как отказаться от сладкого без вреда для здоровья

Sputnik Узбекистан

Отказаться от сладкого звучит просто — до тех пор, пока не попробуешь. Сахар вызывает зависимость, сопоставимую с никотиновой или алкогольной. Первые дни без него еще можно терпеть, но потом идет спад энергии и настроения, и ты опять тянешься к любимому десерту

2026-06-22T22:01+0500

2026-06-22T22:01+0500

2026-06-22T22:01+0500

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Резкий отказ от сладкого чреват последующими срывами с употреблением большого количества высококалорийных продуктов, содержащих сахар и насыщенные жиры: мороженое, торты или пирожные, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта, диетолога Елену Игнатикову.Первые дни без сахара редко бывают легкими. Организм, привыкший к постоянным "дозам" глюкозы, воспринимает отказ как стресс. Уровень сахара в крови падает, мозг требует подпитки, и появляется сахарная ломка: головные боли, раздражительность, быстрая утомляемость. Хочется то сладкого, то кофе, то чего-нибудь мучного — лишь бы поскорее вернуть энергию.Этот период длится обычно от 3 до 10 дней. У одни людей симптомы уходят уже через пару суток, у отчаянных сладкоежек могут сохраняться неделю. В это время важно поддерживать организм: пить воду, есть больше белка, овощей и сложных углеводов, чтобы уровень сахара в крови выравнивался естественным образом.Специалист рекомендует сокращать сахар в рационе постепенно. Это же правило касается шоколада. Его нужно не отменять, а отдавать предпочтение лакомству с высоким содержанием какао.Кроме того, по ее словам, нужно не забывать о фруктах в рационе.Она рассказала, что после уменьшения количества сладостей через 1-2 недели метаболизм перестраивается: исчезают резкие перепады энергии, нормализуется аппетит, проходит отечность (ведь 1 грамм углевода задерживает 3-4 грамма воды). Сон становится глубже, кожа — чище и ровнее. К этому моменту организм начинает получать энергию из запасов гликогена и жиров, а не из быстрых сахаров.Спустя 3-4 недели появляется легкость в теле и голове, повышается концентрация, настроение становится стабильнее. Печень и кишечник работают без перегрузки, снижается воспаление, нормализуется гормональный баланс. По сути, отказ от сахара для организма — это как глоток свежего воздуха без внешнего допинга.

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мнение эксперта, здоровье, правильное питание, сахар, шоколад, фрукты