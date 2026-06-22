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Каннаваро: Хочу, чтобы Узбекистан запомнили, как команду, не боящуюся сильных соперников
Каннаваро: Хочу, чтобы Узбекистан запомнили, как команду, не боящуюся сильных соперников
Sputnik Узбекистан
Главный тренер национальной сборной Узбекистана поделился своими впечатлениями от тенерского дебюта на ЧМ–2026, подвел итоги матча против Колумбии и высказался о предстоящей встрече с Португалией
2026-06-22T16:03+0500
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спорт
футбол
сборная узбекистана
тренер
фабио каннаваро
интервью
чемпионат мира
португалия
матч
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Хочу, чтобы Узбекистан запомнили, как команду, которая не боится сильных соперников, заявил главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в интервью пресс-службе национальной команды.Мы уважаем всех соперников и хотим, чтобы к нам относились с таким же уважением, добавил он.Другие заявления главного тренера сборной Узбекистана:О первых впечатлениях от чемпионата мира в роли тренераО матче с КолумбиейО предстоящей встрече со сборной ПортугалииМатч второго тура группы K чемпионата мира 2026 между сборными Узбекистана и Португалии состоится завтра, 23 июня, в 22.00 по ташкентскому времени.
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спорт, футбол, сборная узбекистана, тренер, фабио каннаваро, интервью, чемпионат мира, португалия, матч
спорт, футбол, сборная узбекистана, тренер, фабио каннаваро, интервью, чемпионат мира, португалия, матч

Каннаваро: Хочу, чтобы Узбекистан запомнили, как команду, не боящуюся сильных соперников

16:03 22.06.2026 (обновлено: 16:58 22.06.2026)
© НОК УзбекистанаФабио Каннаваро
Фабио Каннаваро - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
© НОК Узбекистана
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Главный тренер национальной сборной Узбекистана поделился своими впечатлениями от тренерского дебюта на ЧМ-2026, подвел итоги матча против Колумбии и высказался о предстоящей встрече с Португалией.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Хочу, чтобы Узбекистан запомнили, как команду, которая не боится сильных соперников, заявил главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в интервью пресс-службе национальной команды.
“Хочу, чтобы Узбекистан запомнили, как команду, которая впервые играет на чемпионате мира, но не боится сильных соперников. Мы должны быть командой, которая показывает красивый футбол, хорошо организована и дисциплинирована”, — сказал итальянский специалист.
Мы уважаем всех соперников и хотим, чтобы к нам относились с таким же уважением, добавил он.
Другие заявления главного тренера сборной Узбекистана:
О первых впечатлениях от чемпионата мира в роли тренера
Это совершенно другие эмоции. Как тренер ты должен следить за многими вещами, контролировать процессы и серьезно готовиться, в итоге все внимание сосредоточено на команде. Как футболист ты можешь больше наслаждаться турниром.
Главное отличие в том, что тренер переживает сильнее, потому что находится за пределами поля. Ты хочешь помочь игрокам и все контролировать, но полностью сделать это невозможно. Можно только внести определенные изменения.
О матче с Колумбией
Главный урок в том, что на таком уровне ошибки обходятся очень дорого. Мы провели хороший матч, действовали командно, агрессивно и дисциплинированно. Но если на мгновение потерять концентрацию или оставить соперника без контроля, наказание будет неизбежным.
Мы долго готовились к эпизоду, который привел к первому голу, но все равно допустили ошибку. Второй гол возник после аута. Я говорил футболистам, что нельзя играть через центр, потому что это очень опасная зона. Нам важно сократить количество таких ошибок.
Я остался доволен вторым таймом. Я всегда говорю игрокам: если мяч у нас, мы должны показывать свой футбол. Нужно не бояться, верить в себя и получать удовольствие от игры. Во втором тайме команда это показала: мы забили, пытались контролировать матч и имели еще моменты. К сожалению, затем пропустили третий мяч, и это стало тяжелым ударом.
О предстоящей встрече со сборной Португалии
Я стараюсь снизить давление на футболистов, потому что мы сыграем против одной из сильнейших команд чемпионата мира. У Португалии много звездных игроков.
Португалия любит контролировать мяч, играет через короткие передачи и способна создать опасность в любой ситуации. Поэтому мы должны быть очень дисциплинированными в обороне. Но когда мяч будет у нас, нужно попытаться создать им проблемы. Наша задача — максимально ограничить их сильные качества и воспользоваться их слабостями.
Роналду — великий футболист и большая звезда, но после стартового свистка все это нужно забыть. Мы должны думать только о своей задаче. За пределами поля отношения между футболистами могут быть хорошими, но на поле вы не друзья.
Матч второго тура группы K чемпионата мира 2026 между сборными Узбекистана и Португалии состоится завтра, 23 июня, в 22.00 по ташкентскому времени.
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