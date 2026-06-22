https://uz.sputniknews.ru/20260622/kannavaro-xochu-chtoby-uzbekistan-zapomnili-kak-komandu-ne-boyaschuyusya-silnyx-sopernikov-58513277.html

Каннаваро: Хочу, чтобы Узбекистан запомнили, как команду, не боящуюся сильных соперников

Каннаваро: Хочу, чтобы Узбекистан запомнили, как команду, не боящуюся сильных соперников

Sputnik Узбекистан

Главный тренер национальной сборной Узбекистана поделился своими впечатлениями от тенерского дебюта на ЧМ–2026, подвел итоги матча против Колумбии и высказался о предстоящей встрече с Португалией

2026-06-22T16:03+0500

2026-06-22T16:03+0500

2026-06-22T16:58+0500

спорт

футбол

сборная узбекистана

тренер

фабио каннаваро

интервью

чемпионат мира

португалия

матч

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Хочу, чтобы Узбекистан запомнили, как команду, которая не боится сильных соперников, заявил главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в интервью пресс-службе национальной команды.Мы уважаем всех соперников и хотим, чтобы к нам относились с таким же уважением, добавил он.Другие заявления главного тренера сборной Узбекистана:О первых впечатлениях от чемпионата мира в роли тренераО матче с КолумбиейО предстоящей встрече со сборной ПортугалииМатч второго тура группы K чемпионата мира 2026 между сборными Узбекистана и Португалии состоится завтра, 23 июня, в 22.00 по ташкентскому времени.

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спорт, футбол, сборная узбекистана, тренер, фабио каннаваро, интервью, чемпионат мира, португалия, матч