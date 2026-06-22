https://uz.sputniknews.ru/20260622/kubok-world-boxing-mujskaya-sbornaya-uzbekistana-vnov-stala-liderom-turnira-58499183.html

Кубок World Boxing: мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером турнира

Кубок World Boxing: мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером турнира

Sputnik Узбекистан

В китайском Гуйяне завершился второй этап Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing. В соревнованиях участвовали 177 мужчин и 123 женщины из 40 стран

2026-06-22T09:31+0500

2026-06-22T09:31+0500

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спорт

турнир

бокс

китай

узбекистанцы

медали

нок узбекистана

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером второго этапа Кубка World Boxing, который завершился накануне в китайском Гуйяне, сообщает НОК.В соревнованиях участвовали 177 мужчин и 123 женщины из 40 стран.Сборная Узбекистана выступила в полном составе — мужчины в десяти весовых категориях, женщины — в девяти. Узбекистанцы завоевали 11 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.В финал вышли 7 узбекистанских боксеров — больше, чем от других стран.В общекомандном зачете лидировала сборная Китая — 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Второй стала команда Казахстана с 5 золотыми и 3 бронзовыми наградами. Сборная Узбекистана, в активе которой 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали, замкнула тройку сильнейших.ЗолотоСереброБронзаПервый этап Кубка мира по боксу World Boxing состоялся в апреле в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).

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спорт, турнир, бокс, китай, узбекистанцы, медали, нок узбекистана