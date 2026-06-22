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https://uz.sputniknews.ru/20260622/kubok-world-boxing-mujskaya-sbornaya-uzbekistana-vnov-stala-liderom-turnira-58499183.html
Кубок World Boxing: мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером турнира
Кубок World Boxing: мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером турнира
Sputnik Узбекистан
В китайском Гуйяне завершился второй этап Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing. В соревнованиях участвовали 177 мужчин и 123 женщины из 40 стран
2026-06-22T09:31+0500
2026-06-22T09:41+0500
спорт
турнир
бокс
китай
узбекистанцы
медали
нок узбекистана
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером второго этапа Кубка World Boxing, который завершился накануне в китайском Гуйяне, сообщает НОК.В соревнованиях участвовали 177 мужчин и 123 женщины из 40 стран.Сборная Узбекистана выступила в полном составе — мужчины в десяти весовых категориях, женщины — в девяти. Узбекистанцы завоевали 11 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.В финал вышли 7 узбекистанских боксеров — больше, чем от других стран.В общекомандном зачете лидировала сборная Китая — 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Второй стала команда Казахстана с 5 золотыми и 3 бронзовыми наградами. Сборная Узбекистана, в активе которой 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали, замкнула тройку сильнейших.ЗолотоСереброБронзаПервый этап Кубка мира по боксу World Boxing состоялся в апреле в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).
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спорт, турнир, бокс, китай, узбекистанцы, медали, нок узбекистана
спорт, турнир, бокс, китай, узбекистанцы, медали, нок узбекистана

Кубок World Boxing: мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером турнира

09:31 22.06.2026 (обновлено: 09:41 22.06.2026)
© НОК УзбекистанаКубок World Boxing: мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером
Кубок World Boxing: мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2026
© НОК Узбекистана
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В китайском Гуйяне завершился второй этап Кубка мира по боксу под эгидой World Boxing. В соревнованиях участвовали 177 мужчин и 123 женщины из 40 стран.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана вновь стала лидером второго этапа Кубка World Boxing, который завершился накануне в китайском Гуйяне, сообщает НОК.
В соревнованиях участвовали 177 мужчин и 123 женщины из 40 стран.
Сборная Узбекистана выступила в полном составе — мужчины в десяти весовых категориях, женщины — в девяти. Узбекистанцы завоевали 11 медалей: 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые.
В финал вышли 7 узбекистанских боксеров — больше, чем от других стран.
“Отрадно отметить выступление мужской сборной, которая вновь завоевала 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды, что позволило ей стать лучшей среди мужских команд”, — говорится в сообщении.
В общекомандном зачете лидировала сборная Китая — 5 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Второй стала команда Казахстана с 5 золотыми и 3 бронзовыми наградами. Сборная Узбекистана, в активе которой 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали, замкнула тройку сильнейших.
Золото
-60 кг: Абдумалик Халоков
-90 кг: Турабек Хабибуллаев
-80 кг: Жавохир Умматалиев
-57 кг: Нигина Уктамова
Серебро
-50 кг: Асилбек Жалилов
-48 кг: Фарзона Фозилова
+80 кг: Олтиной Сотимбоева
Бронза
-85 кг: Акмалжон Исроилов
+90 кг: Арман Маханов
-60 кг: Ситора Турдибекова
-75 кг: Азиза Закирова
Первый этап Кубка мира по боксу World Boxing состоялся в апреле в Фос-ду-Игуасу (Бразилия).
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