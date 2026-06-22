https://uz.sputniknews.ru/20260622/uzbekistan-i-katar-zapustyat-novye-proekty-v-sferax-transporta-energetiki-i-turizma-58500163.html

Узбекистан и Катар запустят новые проекты в сферах транспорта, энергетики и туризма

Узбекистан и Катар запустят новые проекты в сферах транспорта, энергетики и туризма

Sputnik Узбекистан

Для разработки конкретных дорожных карт и контроля за своевременной реализацией этих инициатив назначили ответственных руководителей

2026-06-22T09:49+0500

2026-06-22T09:49+0500

2026-06-22T10:39+0500

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

лазиз кудратов

переговоры

катар

инвестпроекты

энергетика

образование

туризм

транспорт

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Узбекистан и Катар запустят новые проекты в сферах транспорта, энергетики, туризма, образования, логистики и химпрома. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе рабочего визита в Доху министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратова. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Кудратов провел переговоры с членами правительства и руководителями ключевых структур Катара, встретился с главами ведущих инвестиционных и промышленных ведомств страны. Для разработки конкретных дорожных карт и контроля за своевременной реализацией этих инициатив назначили ответственных руководителей.

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министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., лазиз кудратов, переговоры, катар, инвестпроекты, энергетика, образование, туризм, транспорт, сельское хозяйство, сотрудничество