https://uz.sputniknews.ru/20260622/uzbekistan-i-katar-zapustyat-novye-proekty-v-sferax-transporta-energetiki-i-turizma-58500163.html
Узбекистан и Катар запустят новые проекты в сферах транспорта, энергетики и туризма
Узбекистан и Катар запустят новые проекты в сферах транспорта, энергетики и туризма
Sputnik Узбекистан
Для разработки конкретных дорожных карт и контроля за своевременной реализацией этих инициатив назначили ответственных руководителей
2026-06-22T09:49+0500
2026-06-22T09:49+0500
2026-06-22T10:39+0500
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
лазиз кудратов
переговоры
катар
инвестпроекты
энергетика
образование
туризм
транспорт
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Узбекистан и Катар запустят новые проекты в сферах транспорта, энергетики, туризма, образования, логистики и химпрома. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе рабочего визита в Доху министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратова. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Кудратов провел переговоры с членами правительства и руководителями ключевых структур Катара, встретился с главами ведущих инвестиционных и промышленных ведомств страны. Для разработки конкретных дорожных карт и контроля за своевременной реализацией этих инициатив назначили ответственных руководителей.
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министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., лазиз кудратов, переговоры, катар, инвестпроекты, энергетика, образование, туризм, транспорт, сельское хозяйство, сотрудничество
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз., лазиз кудратов, переговоры, катар, инвестпроекты, энергетика, образование, туризм, транспорт, сельское хозяйство, сотрудничество
Узбекистан и Катар запустят новые проекты в сферах транспорта, энергетики и туризма
09:49 22.06.2026 (обновлено: 10:39 22.06.2026)
Для разработки конкретных дорожных карт и контроля за своевременной реализацией этих инициатив назначили ответственных руководителей.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Узбекистан и Катар запустят новые проекты в сферах транспорта, энергетики, туризма, образования, логистики и химпрома. Соответствующие договоренности достигнуты в ходе рабочего визита в Доху министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратова. Об этом сообщает
пресс-служба МИПТ.
Кудратов провел переговоры с членами правительства и руководителями ключевых структур Катара, встретился с главами ведущих инвестиционных и промышленных ведомств страны.
“По итогам переговоров с крупными катарскими компаниями достигнуты договоренности о запуске проектов в сферах транспортной инфраструктуры, образования, логистики, химической промышленности, энергетики, сельского хозяйства и туризма”, — говорится в сообщении.
Для разработки конкретных дорожных карт и контроля за своевременной реализацией этих инициатив назначили ответственных руководителей.