https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-mpts-sputnik-obsujdayut-itogi-tmif-2026-i-novye-investproekty-eaes--translyatsiya-58505481.html

В МПЦ Sputnik обсуждают итоги ТМИФ-2026 и новые инвестпроекты ЕАЭС — видео

В МПЦ Sputnik обсуждают итоги ТМИФ-2026 и новые инвестпроекты ЕАЭС — видео

Sputnik Узбекистан

Речь идет о результатах форума, перспективах привлечения инвестиций, развитии транспортной и промышленной кооперации, а также новых направлениях сотрудничества в условиях меняющейся мировой экономики

2026-06-22T13:01+0500

2026-06-22T13:01+0500

2026-06-22T15:05+0500

пресс-центр

пресс-центр

видеомост

инвестиционный форум

ташкент

москва

минск

астана

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент – Минск – Астана на тему: "ТМИФ-2026: новые инвестпроекты и перспективы сотрудничества стран ЕАЭС".Участники в Москве:в Ташкенте:в Минске:в Астане:В столице Узбекистана 16–18 июня состоялся V Ташкентский международный инвестиционный форум — одно из крупнейших экономических событий региона. В нем участвовали главы правительств России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и более 3 400 делегатов из почти 100 стран. В ходе видеомоста обсудили главные итоги форума, перспективы привлечения инвестиций, развитие транспортной и промышленной кооперации, а также новые направления сотрудничества в условиях меняющейся мировой экономики.

ташкент

москва

минск

астана

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пресс-центр, видеомост, инвестиционный форум, ташкент, москва, минск, астана, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, видео, видео