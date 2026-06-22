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В МПЦ Sputnik обсуждают итоги ТМИФ-2026 и новые инвестпроекты ЕАЭС — видео
В МПЦ Sputnik обсуждают итоги ТМИФ-2026 и новые инвестпроекты ЕАЭС — видео
Sputnik Узбекистан
Речь идет о результатах форума, перспективах привлечения инвестиций, развитии транспортной и промышленной кооперации, а также новых направлениях сотрудничества в условиях меняющейся мировой экономики
2026-06-22T13:01+0500
2026-06-22T13:01+0500
2026-06-22T15:05+0500
пресс-центр
пресс-центр
видеомост
инвестиционный форум
ташкент
москва
минск
астана
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент – Минск – Астана на тему: "ТМИФ-2026: новые инвестпроекты и перспективы сотрудничества стран ЕАЭС".Участники в Москве:в Ташкенте:в Минске:в Астане:В столице Узбекистана 16–18 июня состоялся V Ташкентский международный инвестиционный форум — одно из крупнейших экономических событий региона. В нем участвовали главы правительств России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и более 3 400 делегатов из почти 100 стран. В ходе видеомоста обсудили главные итоги форума, перспективы привлечения инвестиций, развитие транспортной и промышленной кооперации, а также новые направления сотрудничества в условиях меняющейся мировой экономики.
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пресс-центр, видеомост, инвестиционный форум, ташкент, москва, минск, астана, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, видео, видео
пресс-центр, видеомост, инвестиционный форум, ташкент, москва, минск, астана, еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, видео, видео
В МПЦ Sputnik обсуждают итоги ТМИФ-2026 и новые инвестпроекты ЕАЭС — видео
13:01 22.06.2026 (обновлено: 15:05 22.06.2026)
Речь идет о результатах форума, перспективах привлечения инвестиций, развитии транспортной и промышленной кооперации, а также новых направлениях сотрудничества в условиях меняющейся мировой экономики.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Москва – Ташкент – Минск – Астана на тему: "ТМИФ-2026: новые инвестпроекты и перспективы сотрудничества стран ЕАЭС".
ректор Всероссийской академии внешней торговли Виттория Идрисова;
представитель министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан;
член совета директоров Всемирной организации свободных экономических зон (WFZO) Хабиб Абдуллаев;
заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова;
представитель Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
В столице Узбекистана 16–18 июня состоялся V Ташкентский международный инвестиционный форум — одно из крупнейших экономических событий региона. В нем участвовали главы правительств России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и более 3 400 делегатов из почти 100 стран.
В ходе видеомоста обсудили главные итоги форума, перспективы привлечения инвестиций, развитие транспортной и промышленной кооперации, а также новые направления сотрудничества в условиях меняющейся мировой экономики.