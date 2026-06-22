https://uz.sputniknews.ru/20260622/v-tashkente-rasshiryayut-set-vydelennyx-polos-dlya-avtobusov-58507012.html

В Ташкенте расширяют сеть выделенных полос для автобусов

В Ташкенте расширяют сеть выделенных полос для автобусов

Sputnik Узбекистан

Сейчас идет нанесение спецразметки и установка разделителей движения — делиниаторов. Всего в этом году планируют организовать 30 полос для движения общественного транспорта

2026-06-22T14:05+0500

2026-06-22T14:05+0500

2026-06-22T15:07+0500

общественный транспорт

автобусы

ташкент

дороги

разметка

безопасность дорожного движения в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В столице Узбекистана продолжают поэтапное внедрение выделенных полос категории "А" для движения автобусов, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).На участке от улицы Фурката в районе Magic City до улицы Ислама Каримова возле Дворца дружбы народов уже нанесли разметку и устанавливают физические разделители полосы — делиниаторы. Они делают полосу более заметной, понятной и дисциплинирующей для всех участников движения.Отмечается, что это важное нововведение усилит приоритет общественного транспорта на ташкентских улицах.Ввод выделенных трас для автобусов уже доказал свою эффективность за рубежом, позволив увеличить скорость движения автобусов, сократить задержки в часы пик и стабилизировать расписание движения. Помимо этого, делиниаторы призваны снизить число случаев выезда автомобилей на полосы, предназначенные для автобусов и предотвратить хаотичные перестроения.В течение года такие полосы планируют организовать на более чем 30 улицах столицы. Также поэтапно продолжат установку делиниаторов и других элементов, способствующих эффективной работе общественного транспорта.

ташкент

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общественный транспорт, автобусы, ташкент, дороги, разметка, безопасность дорожного движения в узбекистане